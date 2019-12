Grohns Ismail Zivoli (rechts) ist schneller als sein Gegenspieler. (CARMEN JASPERSEN)

Grohn. Fußball-Landesligist SV Grohn hat die jüngsten Klatschen gegen OT Bremen (1:9) und bei der SG Findorff (0:10) gut verdaut und sich mit einem schwer erkämpften 2:1-Heimsieg über den TSV Melchiorshausen in die Winterpause verabschiedet. Den Siegtreffer erzielte Muhammet Özkul in der 90. Minute. Spielertrainer Jan-Philipp Heine zog nach dem Schlusspfiff eine positive Zwischenbilanz: „Wir stehen als Neunter auf einem einstelligen Tabellenplatz und haben schon jetzt mit 22 Pluspunkten nur einen weniger als in der gesamten vergangenen Saison.“

Die Voraussetzungen für das Nachholspiel auf dem Oeversberg waren alles andere als ideal. Weil das Rasengeviert viel Regenwasser geschluckt hatte, präparierten die Gastgeber vorsorglich auch den benachbarten Hartplatz. Doch Schiedsrichter Daniel Grube befand das Rasenfeld für bespielbar. Und er behielt Recht, denn auch nach 90 Minuten machte die Grünfläche noch einen passablen Eindruck.

Von Spielbeginn an zeichnete sich eine klare Rollenverteilung auf dem Oeversberg ab: Der SV Grohn operierte aus einer gut gestaffelten Abwehr heraus, der TSV Melchiorshausen favorisierte die Offensive und versuchte schnell den Grundstein für einen Auswärtserfolg zu legen. Der wäre erforderlich gewesen, um mit den Nordbremern nach Punkten gleich zu ziehen und wegen des besseren Torverhältnisses in der Tabelle sogar zu überholen.

Doch das erste Ausrufezeichen markierten die Gastgeber. Nach einem schnellen Konter über die rechte Seite lief Mittelstürmer Rawasch Hakam allerdings ins Abseits, sodass der anschließende Treffer von Michael Busche nicht zählte (5.). Nur 13 Minuten später aber durfte Busche zu Recht jubeln. Nachdem Melchiorshausens Mittelfeldspieler Dominik Ressow den Ball an der Mittellinie vertändelt hatte, reagierte Grohns Mannschaftskapitän Ismail Zivoli schnell, schickte Busche mit einem Steilpass ins Zentrum auf die Reise und der Grohner Mittelfeldakteur ließ Gäste-Keeper Jens Ruscher mit einem Schuss aus zwölf Metern keine Abwehrchance.

An der Rollenverteilung auf dem Platz und der 1:0-Führung der Gastgeber änderte sich bis zur Pause nichts, weil ihre Abwehr die Spielkontrolle bewahrte und der 46-jährige Torhüter Andreas Balzer einen Torschuss von TSV- Innenverteidiger Julian Bertram mit einer Glanzparade am rechten Pfosten vorbei lenkte (35.).

„In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir aber einige Probleme“, beschrieb Jan-Philipp Heine nach dem Schlusspfiff die heikle Phase für die Nordbremer. Melchiorshausen erhöhte sofort nach dem Wiederanpfiff die Schlagzahl in der Offensive und sah sich in der 71. Minute belohnt. Ihr Mittelfeldspieler Tom Scharwies erkämpfte sich den Ball an der Grohner Strafraumgrenze, passte flach auf Marvin Nienstermann, der den Ball aus vier Metern zum 1:1-Ausgleich über die Torlinie drückte.

Es spricht für die Moral des SV Grohn, dass er den Schock schnell abschüttelte und die Spielkontrolle wieder fand. Und dass mit Andreas Balzer ein starker Rückhalt zwischen den Pfosten stand. Fünf Minuten vor dem Abpfiff wehrte er einen Torschuss von Lucas Heinemann aus sechs Metern ab. Und wenig später jubelte er über den Siegtreffer von Muhammet Özkul, der in der 58. Minute für Rawasch Hakam eingewechselt worden war.