Lara Holst auf Catoni vom Reitclub General Rosenberg (Christian Kosak)

Schwanewede. Marena Dankwardt vom RC General Rosenberg hat auch beim dritten Late-Entry-Springturnier ihres Vereins auf der weiträumigen Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede positiv auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem gewann der Youngster auf Sejana K ohne Abwurf in einer Zeit von 54,11 Sekunden das L-Springen. Im M-Springen mit Stechen zum krönenden Abschluss der Veranstaltung war Dankwardt mit Sejana K als Siebte dann auch noch platziert.

Diese tollen Leistungen blieben auch nicht unbemerkt beim Ehepaar Hergen und Esther Forkert. Die beiden sehr erfolgreichen Reiter des RC Rosenbusch Oberneuland lobten einen Sonderehrenpreis für die drei talentiertesten Junioren unter den Teilnehmern des Turniers aus. Zur Belohnung dürfen sich nun neben Marena Dankwardt auch noch Marie Luise Schwantz (RV Heiligenrode) und Rieke Lütjen (RG Bahrenwinkel) auf je drei Trainingseinheiten bei Hergen Forkert freuen. „Ursprünglich wollten die Forkerts nur einen Reiter auszeichnen. Dann entschieden sie sich aber spontan dazu, drei Juniorinnen zu einem Intensivtraining auf ihrem Hof einzuladen“, teilte Katharina Egeling-Oeßel mit.

Für die Rosenberg-Vorsitzende sei der Besuch von Esther Forkert der emotionale Höhepunkt des Spektakels gewesen. Schließlich war Forkert im vergangenen Jahr nach einem Sturz auf dem großen Springplatz der Schwaneweder mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. „Die erlittenen Verletzungen sind ihr nicht mehr anzumerken. Esther reitet und springt inzwischen auch wieder“, ließ Egeling-Oeßel wissen. Weder Esther noch Hergen Forkert nahmen aktiv an der Veranstaltung teil. Sie ließen es sich aber trotzdem nicht nehmen, das M-Springen mit Stechen zu finanzieren und überreichten der siegreichen Stefanie Jenß vom RV Sankt Jürgen einen Ehrenpreis.

Stefanie Jenß verwies im M-Springen mit Stechen auf Quickstead Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal auf Stella und Rosenbergs Lara Holst auf Catoni auf die weiteren Podestplätze. „Lara war wieder einmal richtig gut drauf“, stellte Egeling-Oeßel fest. Auch mit Pina Gold blieb Schwanewedes Sportwartin im ersten Umlauf ohne Fehler. Im von Miroslav Forys aufgebauten Stechparcours war Holst in 34,64 Sekunden ebenfalls recht flott unterwegs, schrammte aber durch einen Abwurf als Fünfte knapp am Siegertreppchen vorbei. Ira von Oesen vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne verpasste in dieser Prüfung sowohl auf Caprica als auch auf Cairo P den Einzug in die Zusatzrunde.

Auch im noch höher zu bewertenden Zwei-Sterne-M-Springen mit Siegerrunde holte sich Lara Holst wieder eine Schleife ab. Auf Catoni stieß die 27-Jährige mit der Belastung von vier Strafpunkten in die Siegerrunde vor. In dieser Zusatzrunde beeilte sich Lara Holst in 46,79 Sekunden zwar sehr, musste aber erneut einen Fehler hinnehmen und sich deshalb am Ende mit Position vier zufriedengeben. Henrike-Sophie Boy vom RFV Hildesheim vermied in dieser höchsten Prüfung des Spektakels als einzige Starterin in beiden Runden einen Abwurf und hatte deshalb souverän auf Sujo die Nase vorne. Eric und Julia Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude sammelten auf Calandra MR beziehungsweise Chumani mit den Rängen sieben und neun auch noch Schleifen in diesem hervorragend besetzten Wettbewerb ein.

Am ersten Tag fanden die Springpferdeprüfungen für die jungen Pferde der Klassen A bis M statt. Dabei behauptete sich Jannes Schultewolter vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf Soundcheck in der A-Springpferdeprüfung mit der Wertnote von 8,4 Punkten vor dem Lokalmatadoren Carsten Erasmi auf Dundee. Schultewolter setzte sich später auch noch auf Vagabond mit tollen 8,7 Zählern in einer der beiden Abteilungen der L-Springpferdeprüfung durch. Am Sonntag wurden die Springprüfungen vom Stilspring-Wettbewerb bis zum M-Springen mit Stechen über die Bühne gebracht. Im normalen M-Springen musste Lara Holst auf Catoni nur Bernhard Tebartz vom RV Der Montagsclub auf Ucella den Vortritt lassen. Damit festigte sie ihren zweiten Platz in der Liste der erfolgreichsten Reiterinnen der Veranstaltung hinter Greta Funke-Ligthart von der RG Dangast. Insgesamt war Rosenberg mit 17 Platzierungen der erfolgreichste Verein des Turniers.

„Das Wetter war sonnig, die Böden waren perfekt und die Zusammenarbeit des Turnierteams ebenso. Es war ein total harmonisches Turnier“, frohlockte Katharina Egeling-Oeßel. Der Sandboden sei am Ende sogar noch ein wenig gewässert worden, nachdem der Regen der Vortage beendet war. „Unser Bodenteam hat für Topbedingungen gesorgt“, schwärmte die Vereinschefin. Unter Corona-Bedingungen hätten die Rosenberger das Optimum herausgeholt.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Springpferdeprüfung Kl. A: 1. Jannes Schultewolter (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Soundcheck 8,4; 2. Carsten Erasmi (RC General Rosenberg) auf Dundee 8,2; 3. Christian Kapp (RV Der Montagsclub) auf Ortega JK 8,1

Springpferdeprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Jörg Zimmermann (RC Heidehof Oberneuland) auf Go on Top Z 8,4; 2. Christian Kapp (RV Der Montagsclub) auf Georgina 8,3; 3. Jens Buhl (RFC Niedervieland) auf Snoopy 8,2; 2. Abt.: 1. Lara Holst (RC General Rosenberg) auf Daily Sun 8,4; 2. Nina-Carlotta Meiners (RV Ganderkesee) auf Conrad M 8,3; 3. Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Diamonds Ninja 8,2

Springpferdeprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Greta Funke-Ligthart (RG Dangast) auf Balouna 8,4; 2. Ira von Oesen (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Cairo P 8,2; 3. Nina-Carlotta Meiners (RV Ganderkesee) auf Frieda M 8,1; 2. Abt.: 1. Jannes Schultewolter (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Vagabond 8,7; 2. Kevin Martsch (RFV Okel) auf Quiwis Stolz 8,6; 3. Jörg Zimmermann (RC Heidehof Oberneuland) auf Quinto S 8,2

Springpferdeprüfung Kl. M: 1. Greta Funke-Ligthart (RG Dangast) auf Elaiza 8,2; 2. Greta Funke-Ligthart (RG Dangast) auf Balouna 8,0; 3. Jannes Schultewolter (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Campari PS 7,9

Springprüfung Kl. M: 1. Bernhard Tebartz (RV Der Montagsclub) auf Ucella 0/55,84; 2. Lara Holst (RC General Rosenberg) auf Catoni 0/59,50; 3. Greta Funke-Ligthart (RG Dangast) auf Steel Buddy 0/61,53

Springprüfung Kl. M mit Siegerrunde: Henrike-Sophie Boy (RFV Hildesheim) auf Sujo 0/49,33; 2. Kevin Martsch (RFV Okel) auf Quando Vengo 0/46,61; 3. Nadja Neubauer (Bremer RC) auf Fan Avantos 0/48,23

Stilspringwettbewerb ohne erlaubte Zeit: Madita Hempen (RV Lilienthal) auf Ginger Ale 8,1; 2. Vivien Bartels (RV Sottrum) auf King Sharif 7,6; 3. Louisa Müller (RC General Rosenberg) auf Simbayo 7,5

Stilspringprüfung Kl. A Weg und Zeit, 1. Abt.: 1. Angelina Kleefeld (RG Schimmelhof) auf Steve Wonder 8,4; 2. Abt.: 1. Greta Katrina Kroker (RV Heiligenrode) auf Fabulous Fugger 8,4

Springprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Sarah Rudolph (Bremer RC) auf It-Girl 0/52,90; 2. Abt.: 1. Rebecca Achiles auf Qubert B 0/50,01

Springprüfung Kl. L: 1. Marena Dankwardt (RC General Rosenberg) auf Sejana K 0/54,11

Springprüfung Kl. M mit Stechen: 1. Stefanie Jenß (RV Sankt Jürgen) auf Quickstead 0/31,53; 2. Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal) auf Stella 0/34,03; 3. Lara Holst (RC General Rosenberg) auf Catoni 0/34,73 KH