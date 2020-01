Die 14-jährige irische Meisterin Sophie Early gehört dem SGM-Team in der Partie bei Hannover 96 an. (Jens Pillnick)

Marßel. Nach knapp zweimonatiger Pause beginnt für die Tischtennis-Damen der SG Marßel an diesem Sonntag die Rückrunde in der Regionalliga Nord mit einem Auswärtsspiel. Das Quartett von Manager und Trainer Thomas Bienert muss um 13 Uhr bei Hannover 96 II antreten und hofft, mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen zu können.

In der niedersächsischen Landeshauptstadt sollen Elina Vakhrusheva, Jennifer Bienert, Sophie Early und Klara Bruns die Kastanien aus dem Feuer holen. Verzichten muss der Marßeler Coach auf Sofia Stefanska, die sich an diesem Wochenende in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die deutschen Meisterschaften der Mädchen qualifizieren will.

Das Hinspiel gegen die Reserve von Hannover 96 hatten die Marßelerinnen am 22. September 2019 in eigener Halle mit 8:5 für sich entscheiden können. Damals mit Sofia Stefanska und ohne Sophie Early. Nun soll die 14-jährige irische Meisterin mithelfen, auch das Rückspiel gegen den aktuellen Tabellendritten erfolgreich zu gestalten. Was nach den Worten von Thomas Bienert allerdings auch davon abhängt, in welcher Formation die Hannoveranerinnen antreten.

Ihr erstes Rückrunden-Match verloren sie mit 5:8 bei Torpedo Göttingen wahrscheinlich auch deshalb, weil sie ohne ihre starken Spielerinnen Maria Shiiba und Natalie Horak bestritten. Thomas Bienert: „Aber auch ohne die beiden dürfte es einen knappen Ausgang geben.“ Andererseits macht der Marßeler Coach kein Hehl daraus, dass ein Auswärtssieg neuen Mut machen würde, um wieder in den Kampf um die Tabellenspitze eingreifen zu können. Schließlich beträgt der Abstand nach Minuspunkten zum Spitzenreiter Kieler TTK Grün-Weiß nur drei Zähler.

Mit gestärktem Selbstbewusstsein

Mit frisch gestärktem Selbstbewusstsein werden sicherlich Jennifer Bienert und Klara Bruns an diesem Sonntag in der Schulturnhalle an der Wasserkampstraße an die Tische treten. Schließlich haben sie sich gerade bei den Bremer Landesmeisterschaften der Damen und Herren wie im Vorjahr für die norddeutschen Meisterschaften qualifiziert. Im Einzel holte sich Bienert den Titel, während Bruns Zweite wurde und Birte Grensemann sowie Hanna Stahl (beide SV Werder Bremen) auf die Plätze verwies.

Das Damendoppel gewannen Jennifer Bienert und Birte Grensemann vor Klara Bruns und Hanna Stahl. Und im Mixed konnte sich Jennifer Bienert im Finale an der Seite von Tim Otterbein (Tura Bremen) gegen Hanna Stahl und Philip Milles (SV Werder Bremen) behaupten. Klara Bruns war mit ihrem Partner Torsten Holstein im Halbfinale gegen Stahl/Milles gescheitert.

Jennifer Bienert und Klara Bruns wollen nun am Wochenende (8./9. Februar) bei den norddeutschen Meisterschaften in Berlin ihre Erfolge vom Vorjahr in Hamburg möglichst wiederholen. Die Tochter des Marßeler Trainers sicherte sich damals die Vizemeisterschaft im Einzel und gewann im Doppel zusammen mit Klara Bruns die Bronzemedaille. Thomas Bienert sprach von einem großartigen Ergebnis. Verständlich, denn in Hamburger Expertenkreisen hatte niemand die beiden Marßeler Spielerinnen auf dem Zettel mit den Namen der Favoritinnen gehabt.