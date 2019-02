Meyenburg/Schwanewede. Nach der 0:3-Niederlage gegen den Nachbarn ATSV Scharmbeckstotel zeigte sich die VG Meyenburg/Schwanewede ganz gut erholt. So behaupteten sich die Spielerinnen von Trainer Günter Kraus in der Volleyball-Landesliga 3 gegen den Gastgeber BC Cuxhaven mit 3:1 (25:19, 25:19, 19:25, 25:22).

Ohne Hilke Brosig (verletzt), Leonie Hennemann (2. Damen) und Julienne Melzer (TuSG Ritterhude) reiste das VG-Team mit einem neunköpfigen Kader nach Cuxhaven. Nach dem 3:0-Hinspielerfolg konnten sich die Gäste an der Nordsee dann gleich auch eine wichtige 2:0-Satzführung erspielen, mussten sich den Erfolg aber insgesamt noch hart erarbeiten. Im dritten Durchgang und dem Gefühl des sicheren Sieges wurde so Außenangreiferin Melanie Frieß geschont. „Sie war leicht verletzt ins Spiel gegangen“, meinte Kraus. Sonja Oehlenberg übernahm diese Außenposition und Anne Jäger kam für Diagonalspielerin Angelika Kosak-Becker in die Partie. Obwohl beide ihr Bestes gaben und gute Szenen hatten, war das Zusammenspiel nun etwas wackeliger geworden. Diesen Umstand nutzte Cuxhaven mit härteren Aufschlägen und Angriffen und verkürzte auf 1:2.

Im vierten Satz agierte der Gast wieder mit der Anfangsaufstellung, und so hielten die VG-Spielerinnen um Mannschaftsführerin Luisa Sperling dem Druck stand und servierten harte und gezielte Aufschläge. „Besonders Laura Kosak und Christina Brozinski war der Siegeswille anzumerken“, sagte Kraus.

Mit 23 Punkten liegt das Kraus-Team bei nun noch fünf zu absolvierenden Begegnungen immer noch auf dem vierten Platz – knapp vor Bremen 1860 IV, die überraschend den Drittplatzierten ATSV Scharmbeckstotel mit 3:1 besiegten. „Und wir haben den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößert“, freute sich Günter Kraus.

Am Sonnabend ist die VG Meyenburg/Schwanewede wieder im Einsatz, und zwar beim Vorletzten BTS Neustadt II (Beginn gegen 17 Uhr). Hier könnte das Kraus-Team durchaus ein erneutes Happy End einfahren. Hilke Brosig steht hier wieder dabei, aber dafür fehlen aus privaten Gründen Melanie Frieß, Sonja Oehlenberg und erneut Jugendspielerin Leonie Hennemann. „Wir fahren mit nur acht Spielerinnen in die Neustadt und unsere Libera Neele Wachtendorf wird dann als Außenangreiferin eingesetzt“, ergänzte Günter Kraus.

VG Meyenburg/Schwanewede: Sperling, Kosak-Becker, Jäger, Frieß, Kosak, Oehlenberg, Hornickel, Brozinski, Wachtendorf (Libera).