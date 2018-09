Mal auf zwei Rädern, mal auf einem oder manchmal auch ohne Bodenkontakt – beim BMX-Sport geht es rasant zu. (Christian Kosak)

Grohn. Adrenalin pur schießt durch den Körper der Fahrer, wenn auf der BMX-Bahn am Oeversberg das Startgatter fällt. Bei den Abschluss-Rennen um den Nordcup und den Beginners-Cup kämpfen die Radsportler auf ihren kleinen Rädern um letzte gute Platzierungen – in atemberaubendem Tempo, rasant und hautnah mit der Konkurrenz.

Begleitet wird das vom Vegesacker BMX-Club ausgerichtete Spektakel lautstark durch Musik, und der Moderator heizt die Stimmung an. Der Landeskoordinator für BMX im Radsportverband Bremen, Holger Nötzel, verfolgt die Szenerie mit Begeisterung, so wie Hunderte auf dem Gelände in Grohn. „Jedes Rennen dauert 30 bis 40 Sekunden. In dieser Zeit passiert unglaublich viel“, sagt er. Das macht den Sport so attraktiv für die Aktiven und die Zuschauer. Er ist aber auch gefährlich. „Manchmal denke ich, dass ich meinen Sohn besser zum Tischtennis geschickt hätte. Die Sportart ist auf jeden Fall weniger unfallträchtig“, sagte er.

Ernst meint der Bremerhavener das wohl nicht. Er fiebert bei den Auftritten seines Sohnes, der auch im Vegesacker BMX-Club Mitglied ist, aber für den TV Lehe startet, mit. Sebastian Nötzel, der Bremer Nachwuchssportler des Jahres 2016, wird seiner Favoritenrolle auf dem Oeversberg gerecht. Er präsentiert sich in Siegerlaune, gewinnt die Läufe acht und neun der Boys 13/14 souverän. Für eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung spielt das keine Rolle mehr, denn er war nur bei drei von neun Läufen am Start und sammelte entsprechend wenige Punkte. Ebenfalls jeweils zwei Tagessiege fuhren für den Vegesacker BMX-Club Klaas Jachens (Men 19-29), Benjamin Arron Bentje (Boys 11/12) sowie bei den Beginners Veronique (Girls 9/10) und Angeline Bentje (Girls 13/14) ein.

Rund 240 Lizenzfahrer und Beginner aus ganz Norddeutschland und dem benachbarten Ausland rasen in verschiedenen Rennen über den gerade auf 380 Meter verlängerten Parcours. Drum herum herrscht gute Stimmung. „Die Nordcup-Serie hat sich gut entwickelt. Sie ist mittlerweile die teilnehmerstärkste Rennserie in Deutschland. Zwischen 240 und 280 Fahrer sind jedes Mal am Start. Sie bietet jungen Talenten eine tolle Gelegenheit, sich auf das Wettkampfgeschehen in den Lizenzfahrer-Klassen vorzubereiten“, berichtet der BXM-Fachwart.

Das sieht auch Thomas Duckhorn, selbst seit Ewigkeiten aktiver Fahrer und Trainer beim Vegesacker BMX-Club, so. Er zieht zum Abschluss der Rennen eine positive Bilanz. „Es war gut, dass gerade unsere Neuen, diese Serie komplett durchgezogen haben. Einige waren heute etwas nervös. Das ist normal. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit den erzielten Ergebnissen vollauf zufrieden. Ich hoffe, dass Talente wie Niklas Henkel, Tim Schaller und Veronique Bentje bald in die Lizenzklasse wechseln werden“, sagt er.

Neben etlichen Tagessiegen und Finalteilnahmen (siehe Ergebnisliste) auf der Hausbahn sprangen für die Mannschaft des Vegesacker BMX-Clubs auch gute Platzierungen in der Endwertung heraus: Seriengewinnerinnen wurden Veronique Bentje (Beginner 9/10) und Angeline Bentje (Beginner 11/12). Bei den Lizenzfahrern standen Ian Henke (Boys 9/10) und Benjamin Arron Bentje (Boys 11/12) ganz oben auf der Siegerliste. Weitere „Treppchenplätze“ ergatterten für das Oeversberg-Team nach den neun Rennen der Serie außerdem Tim-Fabian Witt (2. Beginner Men 17 +), Thomas Duckhorn (2. Cruiser Men), Kris Flettner (2. Boys 8 and under), Nick Henke (2. Boys 11/12) und Justin Duckhorn (2. Men 17 - 19).

Beeindruckend sei besonders der erste Rang von Benjamin Arron Bentje. „Er ist erst seit einem Jahr Lizenzfahrer“, erklärte die Pressesprecherin des Vegesacker BMX-Clubs, Myriam Maurer.

Weitere Informationen

Finalplatzierungen der Vegesacker BMX-Fahrer

Lauf acht: Beginner: Boys 7/8: 2. Niklas Henkel, 5. Ian Campe, 6. Theodor Plath; Girls 9/10: 1. Veronique Bentje; Boys 9/10: 4. Dominik Obreiter, 8. Tim Schaller; Girls 13/14: 1. Angeline Bentje; Men 17+: 5. Lukas-Sebastian Witt, 6. Tim-Fabian Witt, 8. Michael Mück

Cruiser Men: 2. Thomas Duckhorn, 4. Michael May

Lizenzfahrer: Boys 8 and under: 2. Kris Flettner; Boys 9/10: 2. Ian Henke; Boys 11/12: 1. Benjamin Arron Bentje, 6. Nick Henke; Girls 15/16: 4. Zoé Flettner; Men 17-29: 1. Klaas Jachens, 7. Justin Duckhorn

Lauf neun: Beginner: Girls 9/10: 1. Veronique Bentje; Boys 9/10:3. Dominik Obreiter, 6. Len Campe, 8. Harm Paßmann; Girls 13/14: 1. Angeline Bentje; Men 17+: 5. Lukas-Sebastian Witt, 6. Michael Mück, 7. Tim-Fabian Witt

Cruiser Men: 2. Thomas Duckhorn, 4. Michael May

Lizenzfahrer: Boys 8 and under: 3. Kris Flettner; Boys 9/10: 1. Ian Henke; Boys 11/12: 1. Benjamin Arron Bentje, 8. Nick Henke; Girls 15/16: 4. Zoé Flettner; Men 17-29: 1. Klaas Jachens, 7. Justin Duckhorn LAN