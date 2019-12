Juliano Barthel (rechts, Türkspor) lässt gegen den OSCer Julian Marginean nichts anbrennen - später sah er die Gelb-Rote Karte. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Es war quasi schon alles in trockenen Tüchern. Der Spitzenreiter OSC Bremerhaven führte in diesem Spitzenspiel in der Fußball-Landesliga Bremen beim Gastgeber SV Türkspor mit 6:1 (5:1) Toren. Alle Beteiligten rechneten schon mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen Michael Djoric.

Doch kurz vor dem Ziel kam noch einmal ganz viel Hektik in die Partie. So viel Hektik, dass der OSC-Auswechselspieler Serdar Denkgelen nach einer Rudelbildung vom Schiedsrichter Djoric die Rote Karte gezeigt bekam. Daraufhin lief der Seestädter in Richtung Djoric, der sich von Serdar Denkgelen bedroht fühlte – und anschließend die Begegnung abbrach. Wie dieses Spiel nun gewertet wird, entscheidet der Spielausschuss der Bremer Fußball-Verbandes.

Der SV Türkspor um Trainer Bahadir Kilickeser wollte gegen die Bremerhavener unbedingt zu Beginn den Laden hinten dicht machen und dann auf ein erfolgreiches Konterspiel hoffen. Das klappte überhaupt nicht, weil die Nordbremer einfach keinen guten Tag erwischten. „Letztes Mal erwischten wir einen guten Tag, nun gegen OSC einen Scheißtag. Wichtig ist, dass wir vor der Winterpause gegen Findorff noch einmal punkten“, berichtete der Türkspor-Akteur John-Marvin Halstenberg.

Zuletzt zeigten sich die abwehrstarken Seestädter in Sachen Dreier etwas anfällig und mussten so nach dem 7:0-Kantersieg gegen den SV Lemwerder gleich zwei Punkteteilungen hinnehmen. Zuerst knöpfte VfL 07 Bremen dem OSC-Team vor heimischer Kulisse einen Zähler ab (1:1), dann folgte noch auswärts das 2:2-Unentschieden gegen FC Huchting. Doch gegen die Kilickeser-Elf zeigte sich der Tabellenführer von Beginn an hellwach, spielfreudig und heiß auf den Dreier.

So konnten die Gäste bereits in der fünften Minute über die 1:0-Führung jubeln. Der nicht zu bremsende Goalgetter Danny Radke setzte sich gekonnt auf der rechten Seite durch und bediente Marcel Wagner – der dem SVT-Schlussmann George-Costin Iordache keine Abwehrchance ließ. Das 2:0 der Bremerhavener ließ dann nicht lange auf sich warten. In Minute acht war wieder Radke der Vorbereiter, der dieses Mal den pfeilschnellen Julian Marginean im Sturmzentrum gekonnt bediente. Das Türkspor-Team, wo Abwehrchef Tolga Avci (Urlaub), der gelb-gesperrte Mittelfeld-Akteur Sezer Aydin plus Adnan Erkenekli passen mussten, kam in der zehnten Minute zu seiner ersten Möglichkeit. Nach einem weiten Einwurf von Sinan Alija köpfte Kubily Acen knapp über den OSC-Kasten.

Besser machte es Danny Radke auf dem Blumenthaler Kunstrasenplatz auf der anderen Seite. Nach einem Stockfehler von Enes Kök schnappte sich Radke den Ball – und tanzte anschließend auch noch den SVT-Keeper George-Costin Iordache aus (3:0/17.).

Danny Radke (28.) und Marcel Wagner erhöhten auf 5:0 (35.), und mit einem schönen Freistoß sorgte der Türkspor-Stürmer Sinan Alija für den 5:1-Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit passierte dann nicht mehr sehr viel. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff markierte Marcel Wagner in dieser Begegnung seinen dritten Treffer und beide Mannschaften hatten sich eigentlich mit diesem Ergebnis angefreundet.

Auch OSC-Trainer Yusuf Sahin, der sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war. „Wir haben Türkspor zu Fehlern gezwungen“. Bis es dann zum Spielabbruch in der Nachspielzeit kam.