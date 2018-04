Blumenthals Janis Hennecke (Mitte) hat in dieser Szene im Heimspiel gegen OSC Bremerhaven II freie Bahn. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Perfektes Fußball-Wetter sollte eigentlich seinen Beitrag für feinste Bezirksliga-Unterhaltung leisten, doch der 21. Spieltag entwickelte sich dennoch zu einem düsteren Kapitel der laufenden Spielzeit. In den Schatten rückte insbesondere das Topspiel zwischen dem TSV Hasenbüren und SV Türkspor, die beide um die Meisterschaft kämpfen. In der 88. Minute wurde die Partie beim Stande von 0:2 abgebrochen – und sogar die Polizei rückte an.

Der Blumenthaler SV II wartet noch immer auf den ersten Rückrundensieg und erlitt trotz eines 1:1 gegen OSC Bremerhaven II emotionalen Schiffbruch, weil die Seestädter nur mit zehn Mann angetreten waren. Die Reserve der SG Aumund-Vegesack erkämpfte sich ebenfalls ein Remis. Eine 1:2-Niederlage beim FC Roland Bremen fing sich außerdem der 1. FC Burg ein.

TSV Hasenbüren – SV Türkspor: Einen Spielabbruch hatten sich beide Mannschaften nicht gewünscht. Das Liga-Topspiel war durchgehend ziemlich ausgeglichen, aber während Türkspor ihre Hochkaräter nicht nutzten, erzielten Michel Kruse (53.) per Kopf und Malte Fastje (77.) nach einem Konter die Treffer zum 1:0 und 2:0 für die Gastgeber. Dann wurde es hitzig, und nachdem Türkspors John-Marvin Halstenberg wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte gesehen hatte (87.), bedrohte ein Zuschauer den Unparteiischen Janis Rotermel, woraufhin dieser sich gezwungen sah, die Begegnung abzubrechen.

Der Abbruch stieß bei Türkspor-Coach Bahadir Kilickeser auf Unverständnis: „Der Schiedsrichter hat vorher schon schlechte Entscheidungen getroffen und ‚Halt den Mund!‘ und ‚Ich bin hier der Chef!‘ zu meinen Spielern gesagt. Der Abbruch war eine Frechheit. Ich kenne den Zuschauer nicht, aber der Schiri hätte ihn des Feldes verweisen müssen und nicht das Spiel abbrechen dürfen.“

Aus Wut über den Abbruch soll es dann im Anschluss in der Kabine zwischen Spielern beider Teams zu einem Wortgefecht gekommen sein, woraufhin die Polizei gerufen wurde und mit mehreren Mannschaftswagen anrückte. „Der Polizeieinsatz war völlig übertrieben“, sagte Bahadir Kilickeser, der gleichzeitig dafür plädierte, auch bereits für die Bezirksliga in Topspielen Linienrichter einzusetzen. Hasenbürens Trainer Rolf Dubiel wollte sich nicht zu den Ereignissen äußern.

Blumenthaler SV II – OSC Bremerhaven II 1:1 (0:1): „Das Ergebnis fühlt sich schlimmer an, als die Niederlagen der letzten Wochen. Mir fehlen die Worte“, sagte ein geknickter BSV-Trainer Sven Landwehr nach dem schwerfälligen Auftritt seiner Mannschaft. Grund hierfür war besonders der Umstand, dass Blumenthal II über 90 Minuten in Überzahl agierte – OSC II trat nur mit zehn Mann am Burgwall an. Einen deutlichen Sieg hätte man laut Landwehr erwarten müssen. „Aber einfachste Dinge wie Ballannahme oder Pässe haben einfach nicht funktioniert. Das war Einstellungssache und wir hätten die Klasse besitzen müssen, dieses Spiel zu gewinnen.“

Stattdessen gingen die Seestädter in der 13. Minute durch Beka Giorgadze in Führung. Weil Blumenthal die Chancen nicht nutzte, schaffte BSV-Akteur Janis Hennecke erst in der 67. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer.

Mangels Personal musste kurz vor Ende noch der angeschlagene BSV-Kapitän Patrick Pendzich eingewechselt werden (81.) und dann wechselte sich Sven Landwehr entgegen seiner eigentlichen Ankündigung, nicht mehr aktiv auf dem Platz zu stehen, auch noch selbst ein (90.+1).

SG Aumund-Vegesack II – FC Huchting 3:3 (1:2): Ein torreiches Unentschieden gab es im Vegesacker Stadion zu sehen, wo zunächst die Hausherren früh in Führung gingen, als Aras Ahmad nach einem Eckball zum 1:0 einköpfte (5.). Über die gesamte Spielzeit hatte SAV II die besseren Chancen, dennoch glich Huchtings Daniel Fecker in der 18. Minute aus und Eugen Ille brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (37.). Ille erhöhte nach einem Stellungsfehler sogar auf 3:1 für den FCH (63.), ehe Vegesacks Ali Harb auf 2:3 verkürzte, indem er nach flacher Hereingabe am langen Pfosten den Ball ins Tor grätschte (65.).

Mit einer sehr schönen Einzelleistung glich Fahruddin Ramic dann in der Schlussphase für Vegesacks Reserve zum 3:3-Endstand aus (70.). „Wir haben uns den Punkt hochverdient“, sagte SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann nach dem Abpfiff. Der Nordbremer Coach sprach anschließend noch ein Sonderlob für die SAV-Youngster Alexander Kop, Ali Harb und Fahruddin Ramic aus.

FC Roland Bremen – 1. FC Burg 2:1 (0:1): Von Beginn an übernahm der FC Roland das Spiel, doch Burg konnte sich immer wieder mit Steilpässen in das Abwehrzentrum einige Chancen erspielen. So wurde Denis Schumann in der 12. Minute von Mirco Boltjes auf die Reise geschickt und legte quer auf FCB-Stürmer Kevin Stepput, der aus vier Metern nur noch einschieben musste – es stand 1:0 für die Gäste. Hiernach vereitelte der gut aufgelegte Burg-Keeper Steven-David Lenzewski mehrere Tormöglichkeiten der Stadtbremer.

Nach der Halbzeitpause verschliefen die Grambker die ersten zehn Minuten und luden somit Roland zum Toreschießen ein. Hieraus resultierte per Fernschuss durch Sadra Farokhnia der 1:1-Ausgleich (50.). Kurz darauf war es erneut Farokhnia, der einen Abpraller zum 2:1-Endstand verwertete (61.). In der Folge wurde die Partie etwas hektisch durch umstrittene Schiedsrichterentscheidungen. Letztlich hatte Burgs Sergej Awik aus kürzester Distanz noch eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch am gegnerischen Torwart. „Roland hat verdient gewonnen, weil wir einfach nach der Halbzeit nicht in Schwung gekommen sind“, resümierte FCB-Teammanager Leif Eriksons.