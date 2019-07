Das Tanz-Duo Julia Mindermann und Fabian Geukens lieferten in Wuppertal, so wie auch in dieser Szene zu sehen, eine perfekte Vorstellung ab. (Eduard Tovkac)

Bremen-Nord. Die historische Stadthalle in Wuppertal hat auch in diesem Jahr wieder ein Tanz-Event der Extraklasse beherbergt. So wurden in drei Sälen rund 80 nationale und internationale Turniere verschiedener Alters- und Leistungsklassen – von Teilnehmern aus 40 Nationen – ausgetragen.

Mit dabei waren auch vier Paare der Ars Nova (Kooperation vom TTK Grün-Weiß Vegesack und der TSG Ars Nova Verden). „Das Ambiente in Wuppertal ist einfach wunderschön. Insbesondere im sogenannten großen Saal bekommt das Tanzen einen ganz besonderen äußeren Rahmen. Für mich ist es das schönste Turnier Deutschlands“, berichtete anschließend die Nordbremer Tänzerin Julia Mindermann.

Vier Turnierstarts absolvierten hier Sabrina Obuch und Niklas Curtius für den Bremer Kooperationsverein TTK Grün-Weiß Vegesack. „Wir mussten an beiden Tagen schon um 8.30 Uhr auf der Fläche stehen, aber es hat sich gelohnt“, sagte Curtius, der mit seiner Partnerin in der Hauptgruppe B-Latein für den ersten großen Paukenschlag sorgte.

Das Duo sicherte sich in einem großen Feld mit allen gewonnenen Tänzen den ersten Rang und damit die zweite Platzierung auf dem Weg in die nächsthöhere Klasse. Am Abschlusstag legten die Nordbremer noch einmal nach und ertanzten sich den dritten Platz. In der Hauptgruppe B belegten Obuch/Curtius letztlich unter mehr als 60 Paaren den 33. und den 29. Rang.

In dieser Startklasse waren für den TTK Grün-Weiß Vegesack auch Kira Goetz und Jordi Kleinschmit im Einsatz. Am ersten Tag drangen Goetz/Kleinschmit fast bis ins Semifinale vor und landeten auf dem 16. Platz. Hiernach qualifizierten sie sich ebenfalls für die nächste Runde, mussten aber verletzungsbedingt das Turnier beenden – und schlossen so auf Platz 36 ab.

In der Hauptgruppe II A-Latein waren nach einjähriger Turnierpause Imke Teuchert und Maurice Marschall wieder mit von der Partie. Zum Auftakt verpassten sie allerdings den Einzug in das Finale haarscharf. Aber danach tanzte sich das Duo in die Endrunde vor und sicherte sich die Bronzemedaille.

Erneut war es das Spitzenpaar Julia Mindermann/Fabian Geukens, das sich in Wuppertal wieder in Topform präsentierte. Nach dem deutschen Meistertitel Ende des vergangenen Jahres und der Berufung in den niedersächsischen Landeskader sicherten sich die Domstädter unangefochten den Sieg in der Hauptgruppe II S-Latein mit allen gewonnenen Tänzen.

Beim internationalen World Open WDSF-Turnier (World Dancesport Federation) zog das Duo über den Redance ebenfalls souverän in die zweite Zwischenrunde ein und schloss in einem Feld von mehr als 100 Paaren – unter anderem aus Russland, USA, China und Japan – auf Platz 68 ab.

„Wir arbeiten im Moment daran, unseren international Look zu verbessern. National sind wir schon sehr erfolgreich. Nun geht es darum, sich auch international weiter nach vorne zu kämpfen“, erklärte Fabian Geukens. Letztlich ging es mit unzähligen Aufstiegspunkten, etlichen Platzierungen und jeweils vier Gold- und Bronzemedaillen im Gepäck für die Paare wieder zurück nach Hause.