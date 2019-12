Der Mittelfeld-Stratege des SV Türkspor, Sezer Aydin (Mitte, hier im Landesliga-Punktspiel gegen Tura Bremen), fehlt an diesem Sonntag gegen OSC Bremerhaven gelb-gesperrt. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Auch am letzten regulären Spieltag der Fußball-Landesliga Bremen in diesem Kalenderjahr steht der Auftritt des SV Türkspor im Mittelpunkt des Interesses. Der Tabellenfünfte empfängt den Ligaprimus OSC Bremerhaven. Ebenfalls zu Hause trifft der SV Lemwerder auf den Viertplatzierten KSV Vatan Spor. Reisen müssen dagegen die DJK Germania Blumenthal zum SC Vahr Blockdiek und der SV Grohn zur SG Findorff.

SC Vahr Blockdiek – DJK Germania Blumenthal: Noch einmal zusammenreißen, so lautet der Appell von DJK-Trainer Aydin Pekyalcin an seine Mannschaft nach zuletzt vier Niederlagen – davon drei in Folge auf eigenem Platz. „Wir haben in den letzten Spielen unsere Gegner immer wieder selbst stark gemacht und sie ins Spiel gebracht. Wir hatten dabei allerdings auch genug Möglichkeiten, diese Spiele für uns zu entscheiden“, rekapituliert der DJK-Coach – und hofft zum Jahresabschluss auf Besserung.

„Dann können die Spieler in Ruhe gelassen werden und abschalten“, freut sich Aydin Pekyalcin auf die kommende Winterpause. Beim Tabellenzehnten SC Vahr Blockdiek, der die Partie nach Schwachhausen wegen des Flutlichts verlegt hat, sollen nun unbedingt noch einmal drei Punkte her, dann würden die „Germanen“ an den Stadtbremern in der Tabelle auch vorbeiziehen. Allerdings muss DJK-Stürmer Bilal Subasoglu arbeiten, und Marius Schramm weilt im Urlaub.

Sbd., 16 Uhr, BSA Konrad-Adenauer-Allee

SV Türkspor – OSC Bremerhaven: Für Bahadir Kilickeser, den Trainer des SV Türkspor, ist der Gegner aus der Seestadt ein unbeschriebenes Blatt. Sein Co-Trainer Hakan Aslanyürek hat ihm dagegen nach Beobachtung der „Olympischen“ mitgeteilt, dass sich die Nordbremer keinesfalls zu verstecken bräuchten, dennoch schiebt Bahadir Kilickeser die Favoritenrolle ganz klar den Gästen zu.

„Wir sind nicht chancenlos, sind personell aber arg gebeutelt“, informiert der SVT-Coach. Er wird weiterhin auf seinen Abwehrchef Tolga Avci (Urlaub) verzichten müssen, auch der gelb-gesperrte Mittelfeld-Stratege Sezer Aydin fehlt. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen werden die beiden Altherren-Spieler Izzet Bekar und Teyfik Erkenekli, da sie parallel selbst mit der Ü32 des SV Türkspor im Einsatz sind. „Wir können befreit aufspielen. OSC hat den Aufstieg als Saisonziel und den Druck“, sagt Bahadir Kilickeser. „Unsere Marschroute wird sein, hinten dicht zu machen und mit unseren schnellen Leuten schnell nach vorne zu spielen“, läßt der SVT-Trainer im Vorfeld wissen.

Sonntag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz Burgwall

SV Lemwerder – KSV Vatan Spor: Ausgerechnet der starke Bremen-Liga-Absteiger wartet im letzten Spiel 2019 auf den SV Lemwerder und dessen neuen Trainer Fabian Wilshusen, der seine Heimpremiere feiert. „Es ist ganz gut, dass dann die Winterpause kommt, damit wir an unseren Schwächen arbeiten können“, freut sich der SVL-Trainer und geht relativ entspannt in seine ersten 90 Heimminuten unter Flutlicht.

„Unser klares Ziel ist es immer zu punkten, denn jeder Punkt ist wichtig“, sagt Fabian Wilshusen und würde sich über etwas Zählbares gegen die Vatanesen sehr freuen, zumal das seiner Mannschaft gleich ein gutes Gefühl für die Winterpause geben würde. Auch wenn der SV Lemwerder von der Papierform her krasser Außenseiter ist, zumindest personell sieht es nicht ganz so düster aus. Definitiv nicht dabei sind nur die Langzeitverletzten Jannik Plaster und Tobias Lange – kurzfristige Abmeldungen sind aber nicht ausgeschlossen. Sperren muss momentan kein Lemwerderaner Spieler absitzen.

Sonntag, 15 Uhr, SFZ Lemwerder

SG Findorff – SV Grohn: Die 1:9-Heimpleite gegen OT Bremen ist abgehakt, jetzt konzentrieren sich die „Husaren“ auf das ganz wichtige Spiel beim Tabellenvorletzten. „Unser Ziel ist es, nicht in den Abstiegskampf hineinzugeraten, und dafür wollen wir zunächst einmal nicht verlieren“, sagt SVG-Spielertrainer Jan-Philipp Heine. „Mehr ist immer schön. Wenn wir vier Punkte aus den Spielen in Findorff und gegen Melchiorshausen holen, dann können wir gut in die Rückserie gehen“, so der Grohner Übungsleiter weiter.

Das Unterfangen auf dem ungeliebten, weil abgenutzten Kunstrasenplatz in Findorff dürfte jedoch kein leichtes werden. Gezim Bullari wird mit Sicherheit nicht mit von der Partie sein, und auch die Torwartfrage ist noch offen. Jan-Philipp Heine hofft darauf, Routinier Andreas Balzer einsetzen zu können. Außerdem hat Jannis Kurkiewicz die Woche über nicht trainiert – gegen einen Einsatz in diesem Flutlichtspiel spricht momentan jedoch nichts. „Und dann müssen wir sehen, wer am Sonntag wirklich spielen kann“ fügt Jan-Philipp Heine an.

Sonntag, 15.30 Uhr, BSA Nürnberger Straße