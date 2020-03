Denis Spitzer wird ab Sommer die Richtung beim Bremen-Liga-Klassengefährten TuS Schwachhausen anzeigen. (CARMEN JASPERSEN)

Blumenthal. Die zähe Hängepartie fand ein dynamisches Ende. Nachdem der Vorstand des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV um Peter Moussalli bis jetzt mit einer Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages mit Denis Spitzer gezögert hatte, schaffte jetzt der Trainer klare Verhältnisse. Er teilte dem Vorstand und der Mannschaft mit, dass er in der Spielzeit 2020/21 auf den Trainerstuhl des Klassengefährten TuS Schwachhausen wechseln wird. Dort räumt bekanntlich Benjamin Eta seinen Platz und wird ab dem Sommer beim Bremer SV in der Verantwortung stehen.

Der Vorstand des Blumenthaler SV hatte sich laut Peter Moussalli einen finalen Termin gesetzt, an dem Denis Spitzer mitgeteilt werden sollte, ob die Zusammenarbeit über die Saison hinaus fortgesetzt werde. Der Termin wäre am Montag, 9. März, gewesen. Dieser Entscheidung, in welche Richtung sie auch immer gefallen wäre, griff der 33-jährige Trainer nun vor und teilte der Mannschaft am Dienstagabend mit, dass er seine Zelte am Burgwall abbrechen werde.

Peter Moussalli, der von einer Zusammenkunft von Trainer, Spielern und ihm ausgegangen war, war bei der Übermittlung der Neuigkeiten am Dienstag allerdings nicht dabei. Der Umzug in den Jugendraum und mangelnde Kommunikation führten dazu, dass Denis Spitzer ohne ihn zur Mannschaft sprach. Darüber sei er „sehr verwundert“ gewesen. Moussalli: „Fakt ist: Das Gespräch sollte mit uns zusammen stattfinden. Wir wollten als Vorstand dabei sein, wenn Denis Spitzer die Entscheidung überbringt, dass er künftig Trainer in Schwachhausen sein wird.“ Da es diesbezüglich wohl ein Missverständnis gab, wird Peter Moussalli an diesem Donnerstag mit den Spielern sprechen.

Nicht sonderlich verwundert zeigte sich der BSV-Boss darüber, dass sich Denis Spitzer anderweitig orientiert hat. Das sei absolut legitim. Dass ihm Anfragen vorliegen, hätte der Trainer schließlich kommuniziert. Für den Wechsel zeigt Moussalli Verständnis: „Denis hat bei uns das Vertrauen nicht mehr so gespürt.“ Denis Spitzer hatte im Sommer 2018 seine Trainertätigkeit am Burgwall begonnen und das Team nach einem völligen Neuaufbau auf den überraschenden siebten Platz geführt. In dieser Saison war am Burgwall aufgrund eines enorm verstärkten Kaders offen über eine Rolle im Titelkampf gesprochen worden, doch diese Erwartungen erfüllten sich nicht. Der BSV ist Siebter und liegt 19 Zähler hinter Tabellenführer FC Oberneuland. Zuletzt hatte es ein 0:3 gegen den Spitzenreiter und eine 2:3-Niederlage im Prestigeduell gegen die SG Aumund-Vegesack gegeben.

Was am Dienstagabend besprochen wurde, gibt Denis Spitzer so wieder: „Wir haben das SAV-Spiel analysiert, über meine weitere Zukunft und über den weiteren Verlauf der Saison gesprochen.“ Ein weiterer Verlauf, der in der Bremen-Liga nicht mehr den ganz großen Glanz erwarten lässt. Der vor zwei Wochen von Co-Trainer Gerrit Becker noch als Ziel ins Auge gefasste dritte Tabellenrang ist zwölf Punkte entfernt, der Abstand zum Tabellenachten SAV mit acht Zählern immer noch ganz komfortabel. Glanzvoll soll es indes noch im Lotto-Pokal zugehen. Da hat der BSV schließlich im Halbfinale am Sonnabend, 28. März, mit dem FC Huchting einen Landesligisten vor der Brust, die Endspielteilnahme ist gewissermaßen Pflicht. Und wer im Endspiel steht, der darf auf den ersehnten Einzug in den DFB-Pokal hoffen.

Ob in der Liga oder im Pokal – der BSV-Trainer geht davon aus, dass die Jungs bis zum Ende mitziehen, „so habe ich jedenfalls die Resonanz gedeutet“. Externe Resonanz hatte Denis Spitzer übrigens erfahren, als am 20. Januar in dieser Zeitung über die Hängepartie beim BSV in Sachen Vertragsverlängerung berichtet wurde. „Da hatte ich Anfragen. Da sind schlafende Hunde geweckt worden“, erklärt der Familienvater, in dem schließlich die Entscheidung pro Schwachhausen heranreifte, weil er sich nicht mehr so gewollt fühlte und ihm die Rückendeckung fehlte.

„Wenn ich mal die Emotionen rauslasse, ist das rein sportlich der bessere Weg“, begründet Denis Spitzer seine Entscheidung. Hängepartie hin, Irritationen am Dienstag her – ein dickes Dankeschön spricht Denis Spitzer schon jetzt aus: „Dafür, dass mir so ein großer Verein und Peter Moussalli die Chance als junger Trainer gegeben haben, werde ich immer dankbar sein.“ Jetzt darf man darauf gespannt sein, wer die Spitzer-Nachfolge antreten wird.