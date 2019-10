Spitzer: Wir sind zu brav aufgetreten

Blumenthal. Beim Stande von 1:1 zur Halbzeit konnten die Spieler des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV noch guten Mutes sein. Nach dem Abpfiff aber schlichen sie mit gesenkten Köpfen vom Kunstrasenplatz im Bremerhaven Ortsteil Surheide. Dort zog Gastgeber SFL Bremerhaven der Burgwall-Elf das Fell über die Ohren und kanzelte sie mit 5:1 ab. BSV-Trainer Denis Spitzer: „Leider haben wir uns in den zweiten 45 Minuten den Schneid abkaufen lassen.“

Das trübe Wetter symbolisierte nach dem Schlusspfiff den Gemütszustand der Blumenthaler. Zum ersten Mal hatten sie in dieser Saison zwei Mal in Folge den Platz als Verlierer verlassen. War die 2:4-Heimpleite gegen Hemelingen vor allem unglücklichem Umständen geschuldet, gab es an der deprimierenden 1:5-Pleite bei den zuhause weiterhin ungeschlagenen Seestädter deshalb nichts zu deuteln, weil der jungen Blumenthaler Mannschaft die härtere Gangart der Heidjer vor allem im zweiten Durchgang überhaupt nicht behagte. Trainer Denis Spitzer: „Da sind wir viel zu brav aufgetreten.“

Die Basis für seinen Heimerfolg legte der Tabellenzweite mit einem Doppelschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit. Sandro Felipa (48.) nach Vorlage von Marcel Lopes und Marco Tatje (49.) auf Vorarbeit von Julian Bünting schossen im Minutentakt den entscheidenden 3:1-Vorsprung heraus. Spätestens zu diesem Zeitpunkt mussten Denis Spitzer und sein Co-Trainer Gerrit Becker den vergebenen Chancen ihrer Mannschaft im ersten Durchgang nachtrauern. In der ersten Viertelstunde deutete denn auch rein gar nicht auf eine Klatsche für die Nordbremer hin. Sie dominierten das Spiel und hätten durch Mahdi Matar und Jonathan Bondombe-Simba schon vor dem 1:0 für die Gastgeber durch Sandro Felipa (28.) in Führung gehen und die Grundlage für den angestrebten Auswärtssieg bei den favorisierten Bremerhavenern schaffen können. Immerhin belohnten sie sich kurz vor dem Halbzeitpfiff für den Elan, mit dem sie auf dem Kunstrasenplatz in Surheide agierten. Jonathan Bondombe-Simba erwies sich einmal mehr als Stürmer mit dem richtigen Riecher im richtigen Moment und erzielte den hoch verdienten Ausgleich (45./+1).

Die Marschroute, die Denis Spitzer in der Halbzeitpause ausgab, war denn auch unmissverständlich: „Noch eine Schippe drauflegen und drei Punkte mitnehmen“, impfte er seinen Spielern ein. Doch es sollte völlig anders kommen, weil sich die Blumenthaler unmittelbar nach dem Anpfiff von wuchtigen Offensivattacken der Hausherren überraschen ließen. So sehr, dass sie sich nur vier Minuten später 1:3 im Hintertreffen befanden. „Unnötige Gegentore“, analysierte ihr Coach, der nun miterleben musste, wie seiner Mannschaft das Spiel entglitt. Denn die routinierten Gastgeber hatten sich nicht nur eine gute Ausgangsposition verschafft, sondern legten auch eine rustikalere Gangart an den Tag, die den BSV-Spielern nicht schmeckte.

Als Matchwinner der Bremerhavener erwies sich schließlich Marco Tatje. Der 24-jährige Mittelstürmer der Heidjer schoss die Nordbremer in der zweiten Halbzeit fast im Alleingang ab. Auf sein Konto gingen die Treffer zum 3:1, 4:1 (57.) und 5:1 (63.). Wobei zu seinem glatten Hattrick auch ein sogenannter Sonntagsschuss zum zwischenzeitlichen 4:1 gehörte. Denis Spitzer: „Der Sieg der Leherheider ist zwar zu hoch ausgefallen, geht aber unter dem Strich in Ordnung.“