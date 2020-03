– viele werden dazu quasi gezwungen, weil (wie berichtet) auch alle Bremer Schulen die Türen dichtgemacht haben.

Der Niedersächsische Schachverband entschloss sich am Freitag zu einer Absage. Betroffen ist die Heimpartie in der Landesliga Nord zwischen dem SK Bremen-Nord und Post SV Uelzen. „In den letzten Stunden haben sich die Ereignisse rund um die Thematik Corona mit einer kaum vorstellbaren Dynamik überschlagen. Mehrere niedersächsische Sportfachverbände haben in enger Abstimmung mit dem Landessportbund ihre Aktivitäten eingestellt. Dem Niedersächsischen Schachverband übergeordnete Ligen-Spieltage sind so bis auf Weiteres abgesagt beziehungsweise verschoben. „Die dem Niedersächsischen Schachverband angegliederten Mitgliedsbezirke schließen sich uneingeschränkt an“, meinte der NSV-Präsident Michael S. Langer.

Auch der Landesschachbund Bremen hat sich entschieden, bis auf Widerruf alle Termine des Spielbetriebs abzusagen. Das betrifft auch die Mannschaftskämpfe vom 15. März und die Offene Bremer Einzelmeisterschaft. Darüber hinaus sagte die Bremer Schachjugend die Jugend-Einzelmeisterschaften ab. Ins Wasser fällt auch das Saisonfinale des SV Grün-Weiß Beckedorf in der Volleyball-Bezirksliga 1. Die SVG-Frauen sollten in der Halle Panzenberg eigentlich gegen den TV Bremen-Walle 1875 II auflaufen. Aber der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband teilte am Freitag mit, dass der gesamte Spielbetrieb der Erwachsenen und Jugend auf Verbandsebene und in den Untergliederungen umgehend einzustellen ist. „Es gilt für uns alle, zum Wohle unserer Vereine, Mannschaften und der Mitglieder, die Verbreitung des Coronavirus so schnell wie möglich zu verlangsamen”, erklärte Präsident Klaus-Dieter Vehling.

Derzeit berät nun der Volleyball-Bundesspielausschuss den Umgang mit Auf- und Absteigern beziehungsweise Relegations-Teilnehmern. Nicht zwingend notwendige Sichtungs-Veranstaltungen auf Verbandsebene setzt der Vorstand ebenso ab. Weiterhin wird empfohlen, den Trainingsbetrieb ab sofort ruhen zu lassen. Auch die Tischtennis-Akteure bekommen eine schöpferische Pause, weil ihnen mitgeteilt wurde, dass der Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung unter- beziehungsweise abgebrochen ist. Das gilt zum Beispiel auch für den TV Grohn in der Bezirksoberliga West Damen sowie im Fachverband Tischtennis Bremen ab der Bremen-Liga.