Guido Flierbaum sicherte den Sportschützen Bremen gegen SV Ladekop nervenstark den siegbringenden dritten Punkt. (Christian Kosak)

Lesum. Die mit zwei Siegen in die Saison gestarteten Sportschützen Bremen kamen am zweiten Wettkampftag in der 2. Luftgewehr-Freihand-Bundesliga Nord beim schleswig-holsteinischen SV Olympia Börm/Dörpstedt zu 2:2 Punkten. Während der SV Ladekop mit 3:2 bezwungen wurde, unterlagen die Nordbremer SGi Steinkirchen mit 2:3.

SV Ladekop – Sportschützen Bremen 2:3: „Es war klar, dass es kein Spaziergang werden würde, da Ladekop schon eine starke Truppe an den Start geschickt hat“, erklärte Andreas Brennecke, der Vorsitzende der Sportschützen. An Position eins kam es zum Duell zwischen Nicklas Kildehoj und der ehemaligen Erstliga-Schützin Jessica Kregel.

„Sie schenkten sich nichts und boten ein spannendes Duell auf höchstem Niveau. Nicklas war in toller Form und konnte sein Duell mit 398 zu 396 Ringen gewinnen“, teilte Brenneke mit. Eyleen Heuwinkel rief abermals ihre starke Form ab und holte mit 396 Ringen den zweiten Einzelpunkt für die Sportschützen. An den Positionen vier und fünf mussten sich Kevin Standhartinger und Jens Hinrichs trotz guter Ergebnisse beugen. „Jetzt hing es an Guido Flierbaum, ob wir gewinnen oder verlieren“, berichtete Andreas Brenneke. Flierbaum startete in der ersten Serie mit zwei Ringen weniger als sein Kontrahent Julian Stoll, steigerte sich dann aber langsam.

„Guidos Gegner beendete seinen Wettkampf relativ schnell mit guten 385 Ringen. Guido hatte zu diesem Zeitpunkt noch fast eine ganze Serie vor sich. Er blickte auf die Anzeigentafel und wusste genau, was er jetzt noch leisten musste“, berichtete Brenneke. Konzentriert habe Flierbaum diese Serie in tolle Manier zu Ende gebracht und seinem Team mit einem Vorsprung von einem Ring den wichtigen Sieg beschert.

SGi Steinkirchen – Sportschützen Bremen 3:2: „Im zweiten Match kam dann mit der SGi Steinkirchen ein Schwergewicht der Liga auf uns zu. Es war beiden Mannschaften klar, dass es ein spannendes und knappes Duell werden würde“, erklärte Andreas Brenneke. Auf der ersten Position bestaunte das Publikum das rein dänische Duell der Nationalschützen Nicklas Kildehoj und Steffen Olsen. „Auf diesem Niveau reichen schon kleine Unaufmerksamkeiten oder Fehler aus, um das Nachsehen zu haben“, ließ Brenneke wissen. Beide starteten mit einer 99er Serie. Nach der dritten Serie lag Kildehoj um zwei Ringe zurück. Diesen knappen Vorsprung ließ sich Olsen nicht mehr nehmen und setzte sich mit 398 Ringen knapp gegen seinen Nationalmannschaftskollegen durch.

Eyleen Heuwinkel hatte leichte Probleme und vermochte nicht an das starke Ergebnis aus dem ersten Wettkampf anzuknüpfen. Mit 390 Ringen verbuchte sie schließlich das gleiche Ergebnis wir ihre Gegnerin Anika Budde, die ihr Match schneller beendete. Also musste im Nachgang noch ein Stechen ausgetragen werden. Guido Flierbaum bestätigte seine vorherige Leistung mit 385 Ringen annähernd, hatte aber gegen seine stark aufgelegte Konkurrentin Stephanie Schwartz trotzdem keine Chance.

Auch die ordentlichen 386 Ringe von Kevin Standhartinger reichten nicht zu einem Einzelzähler. Neuzugang Jens Hinrichs steigerte sich dafür an Position fünf im Vergleich zum ersten Wettkampf gleich um sieben Ringe und gewann sein Duell mit tollen 385 Ringen.

Da Steinkirchen aber schon drei Einzelpunkte eingefahren hatte, war das Match vor dem ausstehenden Stechen bereits entschieden. „Wir müssen auch um jeden Einzelpunkt kämpfen, da man nie weiß, wie es am Ende der Saison noch sein könnte“, betonte Brenneke. Eyleen Heuwinkel und Anika Budde markierten zunächst beide eine Zehn. Heuwinkel brach dann mit einer zweiten Zehn den Gleichstand. „In beiden Wettkämpfen haben wir tolle Mannschaftsergebnisse erzielt und befinden uns voll im Soll, um das Primärziel Klassenerhalt zu erreichen“, bilanzierte Andreas Brenneke.

Weitere Informationen

Spieltag: SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt – SGi Steinkirchen 2:3; SV Ladekop – Sportschützen Bremen 2:3: Kregel – Kildehoj 396:398; Kück – Heuwinkel 388:396; Stoll – Flierbaum 385:386; Meinking – Standhartinger 391:386; Schoppe – Hinrichs 380:385; SGi Steinkirchen – Sportschützen Bremen 3:2: Olsen – Kildehoj 398:396; Anika Budde – Heuwinkel 390:390/19:20; Schwarz – Flierbaum 395:385; Ulrike Budde – Standhartinger 391:386; Schoppe – Hinrichs 380:385; SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt – SV Ladekop 3:2; BSG Braunschweig II – SB Freiheit II 1:4; SV Stoppelmarkt – SSV Kassau 2:3; SB Freiheit II – SSV Kassau 4:1; BSG Braunschweig II – SV Stoppelmarkt 5:0

Tabelle: 1. SB Freiheit II 18:2 Einzelpunkte/8:0 Mannschaftspunkte; 2. SGi Steinkirchen 12:8/6:2; 2. Sportschützen Bremen 12:8/6:2; 4. BSG Braunschweig II 11:9/4:4; 5. SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 10:10/4:4; 6. SV Ladekop 8:12/2:6; 7. SSV Kassau 7:13/2:6; 8. SV Stoppelmarkt 2:18/0:8 KH