Der Sportschützen-Neuzugang Niklas Kildehøj schießt beim Saisonauftakt in der 2. Luftgewehr-Bundesliga erst drei 100er-Serien in Folge und dann abschließende 98 Ringe zur Tagesbestleistung. Mit derzeit 8:4 Punkten dürfen die Nordbremer Akteure noch vom Aufstiegswettkampf zur 1. Liga träumen. (WK)

Der Herbst 2019 ist von zwei grandiosen Serien geprägt. Fußball-Bezirksligist 1. FC Burg geht ebenso ohne Niederlage in die Winterpause wie der niedersächsische Kreisligist SV Löhnhorst. Und auch der Blumenthaler SV sorgt für Furore: Er ist Tabellenvierter der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren.

5. Oktober: Beim 49. Internationalen Schwimmfest des Blumenthaler TV gibt es eine Premiere. Die Traditions-Veranstaltung wird erstmals nicht im Vegesacker Bad ausgetragen, sondern in der GraftTherme in Delmenhorst. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des Gastgebers fischen 31 Goldmedaillen aus dem Wasser. Ob die Jubiläums-Veranstaltung 2020 wieder in Vegesack oder erneut in Delmenhorst stattfindet, ist noch nicht entschieden.

12. Oktober: Gelungener Saisonstart für die Sportschützen Bremen in der 2. Luftgewehr-Bundesliga Nord. SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt wird mit 3:2 besiegt und gegen BSG Braunschweig II gelingt ein 4:1. Der Höhepunkt des Wettkampftages ist der Auftritt von Sportschützen-Neuzugang Niklas Kildehøj gegen Braunschweig. Drei 100er-Serie in Folge und die abschließenden 98 Ringe sind die Tagesbestleistung.

19. Oktober: Kein Ende der Erfolgsgeschichte des 1. FC Burg in Sicht. Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Bremen lässt sich auch vom FC Roland Bremen nicht stoppen und feiert mit dem 2:0 seinen neunten Sieg im neunten Saisonspiel. Dem steht der SV Löhnhorst in der Kreisliga Osterholz in nichts nach. Das 6:2 über den VSK Osterholz-Scharmbeck II ist sogar der zehnte Dreier im zehnten Saisonspiel.

20. Oktober: Das hatten sich die Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen anders vorgestellt. In der 2. Pokalrunde Niedersachsen/Bremen in Langwedel ist für sie Endstation. Sie gewinnen beim Vierer-Turnier zwar gegen den TSV Daverden II (14:10) und den TV Schiffdorf (21:18), doch die anfangs kassierte 17:19-Niederlage gegen den Verbandsligisten TSV Daverden I lässt sich damit nicht mehr ausbügeln.

20. Oktober: Das ist bitter. Weil der SG Marßel in den Partien beim TTC Düppel und RSV Braunschweig jeweils nur drei Spielerinnen zur Verfügung stehen, setzt es mit dem 2:8 beziehungsweise 5:8 zwei Niederlagen. Der gute Saisonstart in der Tischtennis-Regionalliga ist damit verpufft – Marßel findet sich mit jetzt 4:6 Punkten auf dem drittletzten Rang wieder. Zur personellen Not war es gekommen, weil die Irin Sophie Early sich bei einem Lehrgang der Europäischen Tisch-Tennis-Union befand, Jennifer Bienert kurzfristig beruflich verhindert war und die Slowakin Katarina Belepotocanova der SGM überraschend doch nicht mehr als Aushilfe für den Notfall zur Verfügung steht.

27. Oktober: Der Blumenthaler SV mischt in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren im Konzert der Großen mit. Nach dem 1:0-Sieg beim Niendorfer TSV klettert der Aufsteiger am achten Spieltag auf den sensationellen vierten Tabellenrang. In der höchsten deutschen C-Junioren-Klasse sind zu diesem Zeitpunkt nur der VfL Wolfsburg, der Hamburger SV und Werder Bremen höher als die Mannschaft von Vereinsboss und Trainer Peter Moussalli platziert.

30. Oktober: Der Blumenthaler SV bleibt im Rennen um den Titel im Lotto-Pokal und dem damit verbundenen lukrativen Einzug in den DFB-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Denis Spitzer trotzt dem Durchhänger in der Fußball-Bremen-Liga und setzt sich beim Klassengefährten SV Hemelingen im Viertelfinale nach Treffern von Jonathan Bondombe-Simba, Vinzenz van Koll und Sebastian Kurkiewicz mit 3:1 durch. Halbfinal-Gegner im Frühjahr wird der Landesligist FC Huchting sein.

9. November: Die mit 10:4 Punkten so prächtig in die Saison gestarteten Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen werden vom TV Cloppenburg am 30. Jahrestag des Mauerfalls förmlich verspeist. Der Tabellenführer setzt sich gegen die „Schwäne“ vor der 1500 Zuschauern mit 44:27 durch. Das einzig Positive an diesem Abend: Die mitgereisten Fans unterstützen den unterlegenen Aufsteiger bis zum Schlusspfiff.

10. November: Der SV Löhnhorst spielt in der Fußball-Kreisliga Osterholz 2:2 bei der zweiten Vertretung der TuSG Ritterhude. Klingt auf den ersten Blick nicht sonderlich spannend. Aber, nach elf Siegen in Serie geben die Löhnhorster damit die ersten Punkte in der laufenden Saison ab. Mal abwarten, wie lange sich der SVL noch erfolgreich gegen die erste Niederlage in der Spielzeit 2019/20 wehren kann.

10. November: Mit 780 Einzel-Finishern ist der 8. Trail-Relay in Schwanewede wieder gut frequentiert. Bei der Vollversion mit einer Distanz von rund 13 Kilometern sichert sich Christoph Freudenfeld vom TSV Worpswede in 1:05:09 Stunden den Sieg. In der Kritik steht in diesem Jahr die Streckenmarkierung. So läuft auch Vorjahressieger Dominique Horlbeck einen Umweg und kann nicht mehr in den Kampf um die Medaillenränge eingreifen.

13. November: Bleibt er oder geht? Er bleibt. Aber wie lange bleibt er noch? Wochenlang stand die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-Landesligisten SV Lemwerder und Trainer Edu Yakan auf der Kippe. Jetzt erfolgt – in beiderseitigem Einvernehmen – die Trennung. Da sich Nachfolger Fabian Wilshusen auf Hochzeitsreise auf den Seychellen befindet, übernehmen Paul-Philipp Lapsien und Marc-Oliver Jung interimsmäßig für gut zwei Wochen. Wilshusen soll dann die Saison in Zusammenarbeit mit Ex-SVL-Trainer Norman Stamer, der als Sportlicher Leiter zurückkehrt, mit dem Schlusslicht vernünftig zu Ende bringen und die Weichen für die Zukunft stellen.

20. November: Geht es schlimmer? Ja! Wer dachte, das 0:9 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder Ende September wäre der negative Höhepunkt der Saison gewesen, den belehrt der FC Hagen/Uthlede eines Besseren. Der Fußball-Oberligist verliert beim SC Spelle-Venhaus mit 0:10 (0:5). Trainer Carsten Werde spricht von der „schwärzesten Stunde des Vereins seit vielen, vielen Jahren“.

30. November: Ähnlich schlimm wie dem FC Hagen/Uthlede ergeht es dem Bremen-Ligisten Blumenthaler SV im Prestigeduell beim Bremer SV. Die Nordbremer Kicker treten die Rückfahrt mit einer 0:8-Niederlage im Gepäck an. Das eine oder andere Gegentor lässt sich allerdings entschuldigen. Nach einer frühen Verletzung von Keeper Jascha Tiemann geht für den ohne Ersatzkeeper angetretenen Blumenthaler SV Feldspieler Mola Lamine Khan zwischen die Pfosten.

30. November: Der SV Grambke-Oslebshausen verliert auch das dritte Kellerduell in der Handball-Landesliga der Männer am Stück und bleibt Letzter. Besonders bitter. Spieler, Trainer und Anhänger des SVGO müssen mitansehen, wie der Lokalrivale HSG Schwanewede/Neuenkirchen II den 28:27-Erfolg in der Halle Sperberstraße bejubelt.

30. November: Auch das ist der FC Hagen/Uhtlede. Nach der 0:10-Niederlage gegen SC Spelle-Venhaus gerade so aus den Schlagzeilen heraus, gelingt ein 3:0-Coup beim bis dahin unbesiegten Oberliga-Zweitplatzierten SV Atlas Delmenhorst. Also wieder Schlagzeilen für die Kicker von der Blumenstraße – diesmal positive.

1. Dezember: Kellerduell in der Tennis-Landesliga der Herren 40 mit Promi-Faktor. Beim 5:1-Sieg des Beckedorfer TC beim Bremer Hockey-Club trifft Thomas Derzak auf Marco Bode und gewinnt mit 6:4, 6:4. Der Aufsichtsrats-Vorsitzende vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen erweist sich mit seinem kompromisslosen Serve-and-volley für Thomas Derzak als unangenehmer Gegner. Nach der Punktspielniederlage zur Mittagszeit hat Marco Bode am Abend mehr Grund zur Freude: Werder beendet die Sieglos-Serie mit dem 3:2 beim VfL Wolfsburg.

1. Dezember: Der SV Löhnhorst ist das Nonplusultra der Fußball-Kreisliga Osterholz. Mit dem 4:1 beim TSV Neu St. Jürgen festigt die Mannschaft von Trainer Torsten Kentel nicht nur den ersten Tabellenplatz und überwintert auf der Poleposition, sondern geht auch ungeschlagen mit 14 Siegen und einem Remis in die Spielpause.

8. Dezember: Die Zahl der Kantersiege beziehungsweise außerordentlich hohen Niederlagen nimmt zu. Eine Woche nach dem 1:9 gegen OT Bremen gerät Fußball-Landesligist SV Grohn erneut unter die Räder und wird vom Vorletzten SG Findorff mit einer 0:10-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise geschickt. Da Routinier Andreas Balzer verhindert ist, stehen bei Grohn – jeweils für 45 Minuten – Feldspieler zwischen den Pfosten.

8. Dezember: Der Fußball-Landesligist 1. FC Burg hat es tatsächlich geschafft. Das 4:1 beim TuS Schwachhausen II bedeutet, dass die gerade erst aufgestiegenen Nordbremer als unbesiegter Tabellenführer (15 Siege, ein Unentschieden) in die Winterpause gehen. Der Vorsprung auf Tuspo Surheide beträgt acht Zähler.

14. Dezember: Gelungener Jahresabschluss für die Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Der Aufsteiger gewinnt mit 33:31 bei der HSG Delmenhorst und marschiert als Tabellenvierter mit 16:8 Punkten in die Weihnachtspause.

15. Dezember: Der Siegeszug der neu formierten Damenmannschaft von Basketball Lesum/Vegesack in der Bezirksoberliga Lüneburg wird nicht von einem Gegner gestoppt, sondern von der Weihnachtspause unterbrochen. Das 78:23 im Derby gegen BTS Neustadt ist für die Nordbremerinnen der achte Sieg im achten Spiel.

21. Dezember: Beim Lotto-Masters des Bremer Fußball-Verbandes in der ÖVB-Arena ist für die SG Aumund-Vegesack und den Blumenthaler SV bereits in der Vorrunde Endstation. Beide Teams werden mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage Gruppendritter. Das Aus für die SAV ist besonders bitter, denn sie kassiert in den drei Partien nur zwei Gegentreffer. Der Masters-Sieg geht an den FC Oberneuland.