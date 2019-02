Der "Schwäne"-Akteur Mirko Ahrens geht bald auf der linken Seite in Habenhausen auf Torejagd. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123)

Schwanewede. „Ich wusste auf einmal gar nicht mehr, was ich sagen sollte“, verriet derjenige, den alle aufgrund seines flatternden Sprungwurfs nur „Batman" nennen.

Fakt ist, dass der Käpt‘n nach dem Saisonende von Bord geht und aus Sicht der „Schwäne“ quasi direkt beim Klabautermann anheuert: beim Oberligisten ATSV Habenhausen. Ausgerechnet der Klub, bei dem der aktuelle Coach und ehemalige HSG-Spieler Matthias Ruckh mit Daniel Sommerfeld, Lukas Feller und Fabian Rojahn schon drei ehemalige Schwaneweder in seinen Reihen stehen hat. Insofern war der Schock beim Spitzenreiter gleich doppelt so groß.

Für Mirko Ahrens, den gefühlt ewigen Mannschaftsführer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, geht damit eine Ära zu Ende. 2006 wagte er den Sprung von der HSG Vegesack-Hammersbeck über die Landesgrenze hinweg in die männliche B-Jugend der „Schwäne“, damals noch von Henning Schomann trainiert. Dem Verein blieb er bis zu diesem Jahr treu und freute sich mit ihm über Highlights wie das A-Jugend-Regionalligaspiel gegen den SC Magdeburg, Aufstiege mit den Männern in die Verbands- und Oberliga oder auch das Freundschaftsspiel gegen den Männer-Bundesligisten MT Melsungen.

Letzte große Veränderung

„Ich bin für die tolle Zeit in Schwanewede dankbar“, betont er. Dem der Klub auch durch die schwere Zeit seines Beinbruchs inklusive der darauffolgenden Komplikationen wieder wortwörtlich auf die Beine geholfen hatte. Jetzt aber, so meint der Mann mit der Rückennummer zwei, sei die Zeit für eine letzte große Veränderung gekommen.

„Ich werde im Sommer 29 Jahre. So viele Chancen bekomme ich nicht wieder, bei der Topadresse im Bremer Männer-Handball spielen zu können“, erklärt er. Dreimal habe er das sportlich reizvolle Angebot aus dem Bremer Süden ausgeschlagen, diesmal konnte er dem nicht mehr widerstehen.

„Ich möchte gerne noch einmal ganz oben angreifen und mich sportlich sowie persönlich weiterentwickeln“, sagt Mirko Ahrens. Ganz oben heißt für ihn, den Sprung mit den Stadtbremern in die neue Oberliga Niedersachsen/Bremen zu schaffen, sollte sie denn tatsächlich bald kommen. „Das wäre dann so etwas wie die dritte Liga“, meint er. In der wollte er schon immer gerne einmal spielen. Er hätte freilich auch nichts dagegen, wenn sein neuer Klub gleich ganz an diese Tür anklopfen würde. Ein weiterer Grund für seinen Wechsel ist die Rückkehr in Habenhausen auf seine Lieblingsposition auf Linksaußen. Diesen Platz besetzt bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen unumstritten der höherklassig erfahrene Kroate Karlo Oroz, der mit 102 Toren den siebten Platz in der Scorerliste der Verbandsliga einnimmt. Ahrens traf für die „Schwäne“ in zwölf Spielen 28 Mal. „Karlo ist ein super Typ, aber eben auch ein verdammt guter Handballer“, sagte Mirko Ahrens ohne Groll über den neuen Platzhirschen auf der linken Flanke.

Für ihn musste „Batman“ Ahrens mit seinen Allrounder-Qualitäten in den Rückraum wandern, „wo er sich aus der Not heraus zu einem festen Bestandteil der Mannschaft gut entwickelt hat“, lobt der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz. „Da Mirko nach Oyten ziehen wird, ist der Schritt für ihn in Richtung Bremen nachvollziehbar“, fährt er fort. Dass er gemeinsam mit seinem Co-Trainer Dennis Graeve trotzdem nicht gut auf den ATSV-Coach Matthias Ruckh zu sprechen ist, damit hält „Andi„ Szwalkiewicz gar nicht hinter dem Berg. „Das weiß doch jeder.“

Ahrens ist wiederum mit den „Neu“-Habenhausern Ruckh und Sommerfeld „sehr gut befreundet. Ich habe richtig Lust darauf, mit ihnen und den anderen ATSVlern wieder zusammenzuspielen“, erzählt Ahrens. So hatte er schon damals mit dem Habenhauser Linkshänder Hauke Marien in der Bremer Jugendauswahl gewitzelt, dass sie eines Tages einmal zusammen in einem Team spielen würden. Geplant war es eigentlich bei HVH, „jetzt ist es eben Habenhausen", schmunzelt Mirko Ahrens. Wenn ein Führungsspieler geht, dann eröffnen sich aber auch immer wieder Chancen für andere. „Die junge Garde hat sich gut weiterentwickelt. Sie wird wie die externen Neuzugänge, die ich hoffentlich in den nächsten zehn Tagen bekannt geben kann, die große Lücke füllen können“, glaubt Andreas Szwalkiewicz.

Mirko Ahrens selbst sieht das Kapitel HSG Schwanewede/Neuenkirchen für sich auch noch nicht komplett beendet: „Erst einmal will ich mich hier mit der Meisterschale verabschieden“, verspricht er. Nach der Herausforderung Habenhausen würde der Blondschopf dann „gerne irgendwann einmal die Handballschuhe in irgendeiner Mannschaft in Schwanewede ausziehen.“