Nach dem 3:1-Auswärtserfolg vor einer Woche beim VfL 07 Bremen waren die Gastgeber um das Trainerduo Jörg Segerath und Issam El-Madhoun erneut daheim in der Pflicht abzuliefern, hatten aber den Vorteil, aus eigenen Kraft den Sprung in die ÖVB-Arena schaffen zu können. So brauchten die Nordbremer also nicht auf die Konkurrenten Leher Turnerschaft und VfL 07 Bremen schauen. Die ersatzgeschwächten Vegesacker mobilisierten beim Saisonfinale so noch einmal alle Kräfte – mit Erfolg.

Das Hinspiel gewannen die Nordbremer übrigens auch schon hauchdünn – durch einen Treffer von Jannis Kurkiewicz mit 1:0, der nun aber ebenfalls verletzungsbedingt passen musste. Auf dem Vegesacker Rasenplatz entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie und die Gäste aus Oberneuland spielten wie das SAV-Team auf Sieg. Die erste Chance hatten die Stadtbremer, doch Kadir Karabas scheiterte kurz nach dem Anpfiff des Borgfelder Schiedsrichters Ralf Iwanowski mit einem Drehschuss. Doch auch die Hausherren mussten in Sachen Hallen-Qualifikation Gas geben und das taten sie. Nach einem Abseitstor (8.) hatte der Vegesacker Mehmet Ali Fidan eine gute Möglichkeit, doch wurde er im letzten Moment noch vom auffälligen FCO-Akteur Abbas Khodaie geblockt, der im zweiten Abschnitt verletzungsbedingt passen musste, wie auf der anderen Seite Matthias Märtens (28.).

Zurück zum Spiel, in dem der Gäste-Spieler Marcel Ciszewski sich in der neunten Minute auf der linken Seite in Szene setzte, aber anstatt zu schießen, suchte er im Sturmzentrum eine Anspielstation – doch keiner seiner Teamkollegen war mitgelaufen. Hiernach schaltete Vegesack einen Gang höher und drängte Oberneuland, wo Günter Hermann erst einmal das letzte Mal an der Seitenlinie stand, in die Defensive.

Fast hätte es schon in Minute 13 geklingelt. Nach einem Gewusel in der Gäste-Abwehr kam das Spielgerät zu Yavuz Simsek, doch er scheiterte. 13 Minuten später hatte sein Teamkollege Mehmet Ali Fidan eine sehr gute Gelegenheit, doch sein Versuch wurde noch so gerade vom FCO-Kicker Timo Dressler von der Torlinie gekratzt. Dann passierte es aber doch noch vor dem Pausenpfiff. Mehmet Ali Fidan überlistete den Gäste-Schlussmann Indy Schön aus der Nahdistanz. Zuvor setzte er gekonnt Damir Begic in Szene. Sein Schuss ließ Schön abprallen und letztlich stand Mehmet Ali Fidan goldrichtig und erzielte aus Vegesacker Sicht die wichtige 1:0-Führung (36.). Nach dem Wechsel machten es die Nordbremer noch unnötig spannend. Erst in Minute 85 erhöhte Ibra­him Fidan mit einem schönen Heber auf 2:0. Der 1:2-Anschlusstreffer von Jan-Moritz Höler (87.) kam letztlich zu spät. So konnten Jörg Segerath und sein Trainerkollege Issam El-Madhoun doch noch einen zufriedenstellenden Abschluss feiern. Neu-Coach Björn Krämer kann sich in der nächsten Saison auf das winterliche Hallenspektakel in der ÖVB-Arena freuen und wird hier unter anderem auch auf den FC Oberneuland treffen.