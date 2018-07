Aschwarden. Die Gastgeber besiegten im entscheidenden Match der Gruppe A den FC Hagen/Uthlede II dank eines späten Treffers von Daniel Bolte mit 2:1. Die Uthleder bestreiten somit am Freitag um 19 Uhr das Spiel um Platz drei. Die DJK Germania Blumenthal feierte mit einem 3:1-Sieg über Beckedorf einen versöhnlichen Abschluss.

DJK Germania Blumenthal – SV Grün-Weiß Beckedorf 3:1 (0:0): Timo Pydde vergab nach zehn Minuten auf Zuspiel von Patrick Dula aus spitzem Winkel die erste Chance für Beckedorf. Kurz darauf verzog Kubilay Aydin nach einer Einzelaktion auf der anderen Seite. Fünf Minuten nach dem Wechsel war Jacob Reinhardt dann nach einem zu kurz abgewehrten Eckball aus 17 Metern zum 1:0 für den Vertreter aus der 1. Kreisklasse Osterholz erfolgreich. Özer Alkur egalisierte dann auf Pass von Eddie Graser zum 1:1 (46.).

Zwei Minuten später zog Yusuf Dingil aus 26 Metern ab und hatte Glück, dass der Ball abgefälscht unhaltbar für SVB-Keeper Sergej Masterkov zum 2:1 einschlug. Nachdem Yusuf Dingil noch per erneutem Distanzschuss das 3:1 verpasst hatte, holte Eddie Graser fünf Minuten vor dem Ende die Vorentscheidung nach. Er strebte nach einem Ballverlust des Kontrahenten alleine auf Sergej Masterkov zu. In der Schlussminute hätte Florian Dolinski beinahe noch auf 2:3 verkürzt.

SV Aschwarden – FC Hagen/Uthlede II 2:1 (1:0): Nach neun Minuten scheiterte SVA-Goalgetter Marc Holler an Uthledes Torwart Oliver Fastenrath. Sein Teamkollege Daniel Bolte jagte die Kugel kurze Zeit später per strammen Schuss aus 23 Metern knapp drüber. Nach 22 Minuten holte Janni Cammann die Führung die Gastgeber mit einem Flachschuss aus 16 Metern auf Vorleistung von Luca-Sönke Heißenbüttel nach. Der Gast verzeichnete dagegen keine einzige nennenswerte Möglichkeit im ersten Abschnitt. Heißenbüttel vergab kurz nach der Pause eine gute Chance zum 2:0. In der 45. Minute wusste sich Daniel Bolte bei einem Solo von Uthledes Tim von Oesen nur mit einem Foul zu behelfen. Den Strafstoß verwertete Christoph Werde (1:1). Tim von Oesen ließ zudem die Möglichkeit zum 2:1 aus (53.). Die Gäste brauchten auch einen Sieg zum Finaleinzug. Im Gegenzug wäre Torben Grzeschik nach einem Doppelpass mit Noah Ley fast das 2:1 für das Heimteam gelungen.

120 Sekunden vor dem Abpfiff machte Daniel Bolte seinen Fehler vor dem 1:1 wieder wett. Er erkämpfte sich den Ball und brachte mit einem Schuss aus 18 Metern zum Siegtor den erneuten Vorstoß der Hausherren ins Endspiel unter Dach und Fach.