Lara Holst, hier auf Pina Gold, ist Sportwartin beim RC General Rosenberg. Jetzt muss sie nicht nur wegen der Corona-Maßnahmen um das Late-Entry-Springturnier am Wochenende 17./18. April bangen, sondern auch wegen Pferde-Herpes. (CARMEN JASPERSEN)

Berne/Schwanewede/Ritterhude. „Ein Virus reicht offenbar noch nicht“, bringt es die Sportwartin des RC General Rosenberg, Lara Holst, auf den Punkt. Was die Corona-Pandemie nicht geschafft hat, gelingt nun dem Pferde-Herpes: Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) untersagt sämtlichen Veranstaltern in der Bundesrepublik die Austragung von Zucht- und Sportveranstaltungen bis einschließlich 28. März. Davon betroffen ist auch die Urban-ClassX-Serie des RFV Holle-Wüsting.

Kurz zuvor hatte der Weltreiterverband FEI bereits sämtliche internationale Turniere bis Ende des Monats gestrichen. Dass es sich bei dem Herpes-Virus nicht nur um eine abstrakte Gefahr im fernen Ausland handelt, beweist das Beispiel von Tim-Uwe Hoffmann aus Rhade im Landkreis Rotenburg. Der für den RV Zeven startende Springreiter musste sich gerade von seinem Erfolgspferd Casta Lee FRH verabschieden, nachdem die Schimmelstute sich beim CES Valencia mit dem Herpes-Virus angesteckt hatte.

„Weil in Holle-Wüsting auch internationale Reiter starten, ist die Absage der Turnierserie auch nur konsequent“, urteilt Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude. Der Springreiter war selbst auch im vergangenen Jahr in den Niederlanden und Belgien international unterwegs. „Mit den vielen An- und Abreisen der Reiter bei den verschiedensten Turnieren ist auch letztendlich nicht mehr nachvollziehbar, wo das Virus ist. Deshalb ergibt die Untersagung der Austragung der Turniere auch Sinn“, findet der 22-Jährige. Es handele sich bei dem Virus auch um die aggressivste von drei möglichen Formen. „Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist also größer“, gibt Müller-Rulfs zu bedenken. Deshalb sei es ratsam, die Eindämmung des Virus nun konsequent zu betreiben.

„Das musste man so machen“, weist Hendrik Sosath vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf die Alternativlosigkeit der Turnierabsagen hin. Die Streichung der Turniere passt ihm aber gerade so gar nicht in den Kram. „Ich hatte mir extra den Februar freigehalten, um dann im März wieder voll durchzustarten“, erläutert der 34-Jährige. Das Herpes-Virus bei Pferden sei aus seiner Sicht aber leichter einzudämmen als das Corona-Virus beim Menschen. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, alles rigoros abzuriegeln. Wenn die Pferde nicht den Hof verlassen, kann sich das Virus auch nicht weiter ausbreiten“, sagt der Profireiter. Die Familie Sosath besitzt weltweit etwa 300 Pferde.

Es sieht derzeit so aus, als ob sich auch das Herpes-Virus über die gesamte Welt verteilen wird. Es wurden schließlich auch bereits zwei deutsche Pferde in Doha positiv auf das Virus getestet. Ein Reiter aus der Bundesrepublik war mit seinen symptomfreien Vierbeinern von Valencia nach Doha geflogen. Erst dort wurde dann das Virus festgestellt. Die Sosath-Pferde sind zwar geimpft. „Aber Sorge hat man immer“, räumt Hendrik Sosath ein. Schließlich bekämen auch Menschen die Grippe, auch wenn sie eigentlich dagegen geimpft seien. „Es gibt halt auch verschiedene Varianten beim Herpes-Virus“, so Sosath. Bei der vorliegenden scheint es sich um eine besonders aggressive Variante zu handeln. Vieles deutet auch darauf hin, dass eine Impfung nur die Weitergabe des Virus an andere Pferde verhindert, nicht aber die Erkrankung. Das musste auch gerade die internationale Nachwuchsreiterin Tessa Thillmann vom RFV Gadebusch am eigenen Leibe erfahren, deren Pferd trotz einer Impfung in Valenica verstarb. Also nur, wenn möglichst alle Pferde gegen das Herpes-Virus geimpft sind, gibt es auch ein großes Maß an Schutz. „Offenbar haben aber nicht alle Reiter ihre Pferde gegen das Herpes-Virus geimpft“, vermutet Hendrik Sosath. Sonst wäre es wohl nicht zum verheerenden Ausbruch der Krankheit in Spanien gekommen.

„In Valencia ist es auch richtig schlimm“, stellt Hendrik Sosath fest. Viele Pferde ringen dort noch mit dem Tod. Weil sich das Virus auf das Nervensystem auswirkt, können die erkrankten Tiere nicht mehr von alleine stehen und müssen deshalb in Tragetaschen aufgehängt werden, um dann mit einem Tropf versorgt werden zu können. „Wenn sie liegen, spielt der Kreislauf nicht mit, sodass die Tiere sterben würden“, erklärt der 33-Jährige. Den Kollegen Tim-Uwe Hoffmann vom RV Zeven kennt Hendrik Sosath von zahlreichen Turnieren. „Sein Paradepferd war eines der besten in Norddeutschland", meint Sosath. Mit Casta Lee FRH war Tim-Uwe Hoffmann unter anderem auch schon bei den deutschen Meisterschaften gestartet.

Hendrik Sosath warnt ansonsten vor zu viel Alarmismus bei diesem Thema: „Tierseuchen gibt es schließlich häufiger mal.“ So hätten zum Beispiel die Pferde in Norwegen vor zwei Jahren für vier Wochen in Quarantäne gehen müssen. Auch in Baden-Württemberg sei schon ein Virus umgegangen. „Da wir Menschen gerade ohnehin im Lockdown sind, können wir die Ausbreitung des Herpes-Virus noch besser verhindern“, sagt Sosath, der nicht von einer langen Turnierpause ausgeht: „Erfahrungsgemäß kann man so etwas recht schnell eindämmen.“

Für den RC General Rosenberg stellt das Herpes-Virus nach dem Corona-Virus noch einen weiteren Grund dar, um das für den 17. und 18. April geplante Late-Entry-Springturnier zu bangen. „Wir warten jetzt aber erst einmal die Entwicklung ab“, lässt Lara Holst wissen. Sie wolle keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Auch wenn es sich nicht um eine Pflichtimpfung handele, habe auch sie ihre Pferde gegen das Herpes-Virus geimpft. Lara Holst hat sich nicht an der Turnierserie des RFV Holle-Wüsting beteiligt. „Ich lasse es in der Hallensaison immer etwas ruhiger angehen“, teilt die Sportwartin mit. Die Physiotherapeutin wollte erst im April wieder so richtig loslegen. „Es ist aber derzeit nicht besonders realistisch, dass es im April mit den Turnieren weitergeht“, urteilt Holst. In dieser Hinsicht könne aber ohnehin nur spekuliert werden. Das Wohl der Pferde stünde in jedem Fall im Vordergrund. „Das Herpes-Virus ist ein schwieriges Thema, das uns gerade alle beschäftigt. Wir sitzen da alle in einem Boot“, sagt Lara Holst.

Rosenbergs Vorsitzende Katharina Egeling-Oeßel weist darauf hin, dass ohnehin 80 Prozent aller Pferde das Herpes-Virus in sich trügen. „Es gibt auch in jedem Jahr Fälle des Herpes-Virus. Dieses bricht aber nur bei Stress aus“, so die Narkose- und Notärztin. In Valencia hätten die Pferde wohl unter Stress gelitten. Sie habe als Vorsichtsmaßnahme veranlasst, den vereinseigenen Stall am Hamfährer Weg in Schwanewede erst einmal für 14 Tage komplett dichtzumachen, um Kontakte zwischen verschiedenen Ställen zu unterbinden. Das Virus könne durch menschliche Hände oder durch das Putzzeug übertragen werden. „Das ist ein bisschen wie beim Corona-Virus. Dadurch sind wir es aber ja auch bereits gewohnt, bestimmte Regeln einzuhalten“, sagt Egeling-Oeßel. Ein Problem sei, dass die Krankheit in Deutschland nicht meldepflichtig wäre. „Es sind mittlerweile aber auch Fälle aus Hessen bekannt“, teilt die Klubchefin mit. Sie könne deshalb nur an die Vernunft der Reiter appellieren und um ein wachsames Auge im Hinblick auf die Krankheit bitten. „Es handelt sich schließlich um die bedrohlichste Variante des Herpes-Virus, bei der sogar Stuten ihre Fohlen verlieren können“, sagt Katharina Egeling-Oeßel. Auch die umliegenden Ställe würden gerade alles abriegeln, um einen Austausch zwischen verschiedenen Standorten zu vermeiden.