Denis Chinaka (am Ball) hat im 16er des JFV Bremen viel Raum. Er erzielte im A-Junioren-Derby das 1:0 für den Blumenthaler SV. (Jens Pillnick)

Blumenthal. Wer auf spielerische Glanzlichter gehofft hatte, war am späten Sonntagnachmittag beim Derby in der Fußball-Verbandsliga Bremen der A-Junioren zwischen dem Blumenthaler SV und dem JFV Bremen fehl am Platze (2:0). Dafür handelte es sich um einen echten Fight der Nordrivalen auf dem Kunstrasenplatz am Burgwall. „Schöner Fußball ist in diesem Derby kaum möglich. Dafür haben die Zuschauer einen harten Kampf gesehen“, bestätigte Blumenthals Co-Trainer Samir Mahjoub, der den verhinderten Coach Tarek El-Achmar auf der Bank vertrat.

Die Gastgeber verzeichneten im ersten Durchgang viel Ballbesitz, mussten aber höllisch auf die Konter des Kontrahenten aufpassen. „Da hätten wir auch in Rückstand geraten können“, räumte Mahjoub ein. Wie bereits in der gesamten Saison taten sich die Gäste bei der Chancenverwertung wieder erneut schwer. „Wir machen die Dinger einfach nicht rein. Wir hätten uns für eine gute erste Halbzeit belohnen können“, sagte JFV-Übungsleiter Dave Kankam. Mit der Vorstellung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang war Kankam dann aber gar nicht mehr einverstanden. „Die Blumenthaler wollten den Sieg mehr und sind mit mehr Mut und Elan aufgetreten“, lobte Dave Kankam den Lokalrivalen.

Nach einer Stunde verbuchten die Hausherren auch das verdiente 1:0. JFV-Keeper Joshua Watson sprach sich nicht mit seinem Außenverteidiger Ali Omeirat ab, sodass Watson seinen Kasten nach einem langen Ball von Maurice Hesseling zu spät verließ. Der Torwart machte sich zwar noch lang. Doch Denis Chinaka spitzelte das Leder mit dem Fuß an Joshua Watson vorbei und schob im Anschluss in aller Ruhe zur Führung ein.

Auf der anderen Seite erkannte Referee Daniel Genath einen Treffer zum vermeintlichen Ausgleich nicht an. Der Unparteiische entschied nach einem Crash zwischen JFV-Kicker Ahmed Atris und Blumenthals Torhüter Daniel Dähn, sowie Tino Klepatz auf Foulspiel. Dave Kankam suchte die Schuld für die Niederlage aber nicht beim Schiedsrichter: „Wenn du nicht gut spielst, kannst du auch nicht gewinnen.“ Die Heimelf hätte schon vorzeitig alles klar machen können. So spielte Matteo Müller Denis Chinaka frei, der den Ball jedoch neben das JFV-Gehäuse setzte. Larry Gogbe hätte noch auf Matteo Müller abspielen können, wollte das Tor dann aber selbst erzielen. Gogbes Versuch, Joshua Watson mit einem Schuss ins lange Eck zu überwinden, scheiterte allerdings.

Es war aber dann Larry Gogbe, der den Sack drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit doch zumachte. Das Tor wies deutliche Parallelen zum ersten Treffer auf. Wieder stießen die Blau-Roten schnell über ihre rechte Seite nach vorne. Dabei bediente Denis Chinaka Larry Gogbe. „Erneut hat Joshua Watson zu spät sein Tor verlassen“, kritisierte Kankam.

„Die Mannschaft mit dem stärkeren Willen hat gewonnen“, zog Samir Mahjoub ein ähnliches Fazit wie Dave Kankam. Der Bruder von BSV-Jugendleiter Ramzi Mahjoub lobte seine Schützlinge für den großen Zusammenhalt: „Deshalb haben sie sich den Sieg auch trotz eines verteilten Spieles in der zweiten Halbzeit verdient.“ Dave Kankam beklagte sich neben der aus seiner Sicht nicht ausreichenden Mentalität über zu viele Abwehrfehler: „Wir waren hinten sehr unkonzentriert.“

Blumenthaler SV – JFV Bremen 2:0 (0:0)

Blumenthaler SV: Dähn; Bayrak, Meyer, Starke, Klepatz, Porquet, Hesseling, Kelleci, Nombre, Gogbe, Chinaka (eingewechselt: Müller, Rama)

JFV Bremen: Watson; Bruns, Gerdes, Sun, Omeirat, Atris, Boiro, Bojang, Krasniqi, Noukpetor, Föge (eingewechselt: Güler)

Tore: 1:0 Denis Chinaka (60.), 2:0 Larry-Francklin Gogbe (87.)

Zuschauer: 100 KH