Bremen-Nord/Kreis Osterholz. Acht Sportlerlinnen aus fünf Vereinen hatten sich bei den jeweiligen Landesmeisterschaften für den Wettbewerb der Nordverbände qualifiziert.

Drei Mädchen schickt der SV Grün-Weiß Beckedorf am Sonntag ab 9.20 Uhr in der Schüler-Wettkampfklasse (SWK) ins Rennen. "Das wird ein spannender Wettkampf. Die Gymnastinnen der Top Ten in Norddeutschland sind extrem stark. Nur wer fehlerfrei durch das Programm kommt, hat eine Chance, sich für den Deutschland-Cup zu qualifizieren", weiß die Beckedorfer Trainerin Tanja Mollenhauer. Ihre Crew habe das Trainingspensum in den Osterferien nahezu verdreifacht. Beste Chancen, eines der sieben Tickets für den nationalen Wettbewerb zu lösen, hat Luisa Ibanez. Ihren ersten Einsatz beim Regio-Cup haben ihre Vereinskameradinnen Lera Litau und Felicitas Mesic.

Ebenfalls in der SWK wollen sich zwei Gymnastinnen aus Bremen-Nord beweisen. Eine gute vordere Platzierung traut RSG-Kreisfachwartin Margret Gerdes Lana Raczkowski vom Blumenthaler TV zu. Die BTV-Akteurin hat sich in jüngster Zeit auf hochklassigen Turnieren gut verkauft und möchte ebenfalls eine Fahrkarte zum Deutschland-Cup Mitte Mai in Ahrensburg ergattern. Stark verbessert habe sich die zweite Kandidatin des Turnkreises, Julia Markov vom TSV Lesum-Burgdamm. Auch sie sollte sich im Dreikampf im Feld der 34 Starterinnen gut behaupten.

Bereits am Sonnabend treten die Sportlerinnen der Junioren-Wettkampfklasse an. Der Vergleich beginnt um 11.50 Uhr. Mit Gina Kirschnik präsentiert sich erstmals eine Einzelgymnastin des TV Schwanewede auf überregionaler Ebene.

Auf einen möglichst fehlerfreien Wettkampf mit Reifen, Ball und Keulen hofft Leandra Ahlers von der SG Platjenwerbe, die in dieser Saison noch nicht ihr volles Potenzial abrufen konnte. Die Tagesform wird auch bei der trainingsfleißigen Nicole Jenner vom Blumenthaler TV ausschlaggebend sein für die spätere Platzierung im 34-köpfigen Teilnehmerinnenfeld.