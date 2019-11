Nikolas Doye ist mit JFV Bremen Sonnabend schon wieder im Einsatz. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die B-Junioren des SV Werder Bremen II freuten sich über ihr 1:0-Siegtor in der Fußball-Regionalliga Nord gegen den JFV Bremen derart, als hätten sie gerade den Titel gewonnen. „Das spricht schon Bände“, urteilte JFV-Coach Sören Seidel. Seine Mannschaft verkaufte sich beim Titelkandidaten sehr teuer und ließ extrem wenig Möglichkeiten für den Favoriten zu. „Meine Jungs haben richtig klasse gespielt. Ich bin sehr stolz auf sie“, zog Seidel auch eine positive Bilanz.

Die Gäste störten den Zweiten von Anfang an sehr früh und ließen diesen so gar nicht erst zur Entfaltung kommen. Die Nordbremer hätten gerne schon früher losgelegt. Doch wegen des Trainings von Werders U19 auf dem Kunstrasenplatz 14 gegenüber Platz elf begann das Match mit einer 20-minütigen Verspätung. Die erste Chance der Hausherren war eher als Zufallsprodukt einzuordnen. Der im ersten Durchgang sehr auffällige Elmin Mekic wartete mit einer Bogenlampe auf, bei der die Kugel noch ganz zart den rechten Pfosten streichelte (5.). „Spielt klare Sachen“, ermunterte Sören Seidel seine Schützlinge kurz darauf. In der zehnten Minute war es erneut Elmin Mekic, der den Ball per Freistoß aus 23 Metern knapp über die Querlatte beförderte.

Nach 33 Minuten kassierte der sehr aktive JFV-Staubsauger vor der Abwehr, Vrankas Xhavit, für eine Frustaktion die erste Gelbe Karte in einem ansonsten sehr fairen Spiel. Weil sich Xhavit ungerecht für ein kurz zuvor gegen ihn gepfiffenes Foul behandelt fühlte, schlug er das Spielgerät nach einem Pfiff ins Aus. Fünf Minuten vor dem Pausentee erwischte Dustin Beller den Ball nach einer schönen Rechtsflanke von Marvin Emos in der Mitte nicht richtig und vergab somit die beste Möglichkeit für den Gast in den ersten 40 Minuten. Weil die Abwehr der Platzherren extrem gut stand, sprangen ansonsten nur Halbchancen für den Aufsteiger heraus.

180 Sekunden nach dem Wiederanpfiff wartete Werders Mathis Richter mit dem ersten und einzigen rüden Foul im Bremer Derby auf. Richter unterband einen schnellen Gegenangriff von Fabio Leschinsky und erhielt dafür völlig zu Recht die Gelbe Karte. Dann tauschten Leonardo Christescu und Dustin Beller die Flügel. Beller stürmte fortan auf rechts.

Werders Trainer Frank Bender hatte indes zum zweiten Abschnitt mit Said Abbey einen schnellen Mann für die rechte Außenbahn gebracht. Der Einsatz der Geheimwaffe zahlte sich nach 58 Minuten aus. Abbey entwischte Vincent Stute und flankte schön in die Mitte. Dort köpfte Yusuf Erten das Leder unhaltbar für JFV-Schlussmann Mattis Meißner zum goldenen Tor ein. Erten war beim anschließenden Jubel kaum von seinen Teamkollegen einzufangen. Nach etwas mehr als einer Stunde setzte „Leo“ Christescu einen Freistoß von der Seitenlinie um einen halben Meter rechts am Werder-Kasten vorbei.

Fünf Minuten hiernach schickte Fabio Leschinsky den gerade erst eingewechselten Nikolas Doye steil. „Starker Ball“, lobte Seidel Leschinsky. Doch Doye stand dabei knapp im Abseits. So mancher JFV-Spieler forderte in der 71. Minute einen Elfmeter für eine Attacke von Mathis Richter gegen Luis Kremming. Doch Richter traf dabei auch den Ball, den er ins Aus spitzelte. Eine Ecke gab es aber trotzdem nicht. Auf der Gegenseite zirkelte Elijah Müller die Kugel nach einem Eckball von Ricardo Schwarz an den Querbalken. Mattis Meißner entschärfte noch einen Konter von Schwarz.

„Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen“, fand Sören Seidel. Der JFV-Trainer hob die Vorstellungen von Curtis Opoku-Ware und Jan Spengemann hervor, die SV-Goalgetter Keke Topp komplett abmeldeten.

Zur Sache

Auf Werder folgt Meppen

Nach der tollen Darbietung beim Titelanwärter SV Werder Bremen II bestreiten die B-Junioren des JFV Bremen nun am Sonnabend um 13.30 Uhr ein extrem wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt beim Jugendleistungszentrum (JLZ) Emsland im SV Meppen. Die Emsländer weisen einen Zähler mehr als die Nordbremer auf und haben genau den Platz inne, der das rettende Ufer bedeutet. „Das wird ein komplett anderes Spiel“, warnt JFV-Coach Sören Seidel seine Spieler. Nachdem diese gerade ausschließlich gegen Kicker aus dem Geburtsjahrgang 2004 angetreten sind, warten nun Gegner aus dem älteren Jahrgang. „Die Meppener gehen sehr körperlich zur Sache. Da müssen wir gegenhalten“, betont Seidel. Er hofft gegen die abwehrstarken Emsländer auf die Rückkehr seines Kapitäns Linus Schäfer ins Team, der zuletzt wegen eines Pferdekusses pausieren musste. Sören Seidel kündigt an, nur drei Tage nach dem kräftezehrenden Derby bei Werder II rotieren zu wollen: „Ich werde auf jeden Fall zwei bis drei Positionen ändern.“

SV Werder Bremen II – JFV Bremen 1:0 (0:0)

SV Werder Bremen II: Backhaus; Ates (41. Abbey), Richter, Tepe, Ney, Schefer, Erten, Kasper (73. Müller), Topp (79. Rogmann), Mekic, Schwarz

JFV Bremen: Meißner; Emos (65. Durmesi), Opuku-Ware, Spengemann, Stute, Xhavit (41. Okanovic), Sataew (79. Schultz), Leschinsky, Kremming, Christescu, Beller (65. Doye)

Tor: 1:0 Yusuf Erten (58.)

Schiedsrichter: Michel Riedel (SG Findorff)

Zuschauer: 100 KH