Blumenthal. Die Gastgeberinnen begannen stark und führten schnell mit 1:0. Nildercia de Paulo Nascimento netzte dabei nach einem schönen Zusammenspiel mit Melanie Rethmeyer ein. In der Folgezeit ließen die BSV-Damen zwar ein wenig nach, waren jedoch weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Per Handelfmeter glichen die Seestädterinnen dann überraschend aus. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff brachte Nildercia de Paulo Nascimento den Spitzenreiter aber wieder in Führung, nach der Pause legten de Paulo Nascimento, Melanie Rethmeyer per Kopf und Strafstoß sowie Annika Gläsner nach. Blumenthals Trainerin Bettina Dentler hob vor allem die geschlossene Teamleistung hervor. Stina Rühmann glänzte als laufstarke und stets anspielbare Ballverteilerin.