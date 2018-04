Sicherten sich in der Schüler-Wettkampfklasse in der Bremer Bundesstützpunkthalle Startplätze für den Deutschland-Cup: Lana Raczkowski (rechts) vom Blumenthaler TV und Luisa Ibanez vom SV Beckedorf. (fr)

Bremen-Nord/Kreis Osterholz. Drei von ihnen gelang es, in der Bremer Bundesstützpunkthalle Tickets für den Deutschland-Cup am Wochenende (12. und 13. Mai) in Ahrensburg zu lösen.

In der Schüler-Wettkampfklasse (SWK) sicherten sich Lana Raczkowski vom Blumenthaler TV mit Rang zwei und Luisa Ibanez vom SV Beckedorf, die auf Platz vier gelandet war, ihre Startplätze auf nationaler Ebene. Rang 14 in der Junioren-Wettkampfklasse erreichte Nicole Jenner (Blumenthaler TV). Mit dieser Platzierung qualifizierte auch sie sich für den Bundes-Wettbewerb in der Nähe von Hamburg.

Über den norddeutschen Vizemeistertitel freute sich Lana Raczowki riesig. "Sie hat ihre Leistungen stetig verbessert und einen guten Wettkampf geturnt", lobte RSG-Kreisfachwartin Margret Gerdes die junge Sportlerin. Nur ein kleiner Verlust bei der Keulenübung (8,000 Punkte) sei ihr unterlaufen. Insgesamt schlug für sie ein Dreikampfergebnis von 23,750 Zählern zu Buche. Die höchste Note sahnte die Blumenthalerin für ihren gelungenen Auftritt ohne Handgerät ab (9,000). Für die Darbietung mit dem Ball sprangen 6,650 Punkte heraus.

Mit großem Druck trat in der gleichen Staffel Luisa Ibanez vor das Kampfgericht. Sie hatte bei den vorherigen Wettkämpfen ihr wahres Leistungspotenzial nicht abrufen können. Beim Regio-Cup begann ihre Kür ohne Handgerät traumhaft.

Doch zum Schluss leistete sie sich einen großen Fehler bei einem Gleichgewichtsstand. "Das war wirklich sehr ärgerlich. Diesen Stand beherrsche ich sonst sicher", verriet die Beckedorferin. Anschluss an die Spitze hielt sie mit einer guten Ballübung. Und auch mit den Keulen startete sie hervorragend.

"Dann verlor sie bei einem Übergangsteil beide Keulen, und den abschließenden Risikowurf beendete sie wegen des vorherigen Verlustes nach der Musik. Ich bin trotzdem mehr als zufrieden mit Luisas Leistung", zog SVB-Trainerin Tanja Mollenhauer eine positive Bilanz. Das ersehnte DM-Ticket war mit 22,150 Punkten und Rang vier "gekauft". Im hinteren Drittel des 33-köpfigen Starterinnenfeldes landeten die Beckedorferinnen Lera Litau (21./13,900 Punkte) und Felicitas Mesic (25./13,150) sowie Julia Markov vom TSV Lesum-Burgdamm (29./11,950).

Ein Dreikampf mit Reifen, Ball und Keulen stand für die 13- bis 15-jährigen Gymnastinnen der Junioren-Wettkampfklasse auf dem Programm. Dort bewarben sich 35 Sportlerinnen um die 15 Startplätze bei Deutschland-Cup. Qualifizieren konnte sich Nicole Jenner vom Blumenthaler TV mit Rang 14 und 20,300 Punkten. BTV-Trainerin Tanja Brüchert freute sich, dass der Trainingsfleiß ihres Schützlings auf diese Weise belohnt wurde. Dabei bestach Nicole Jenner besonders durch ihre Keulen-Übung (7,500), die mit der siebtbesten Wertung aller Teilnehmerinnen belohnt worden war.

Ohne Geräteverluste präsentierte sich Gina Kirschnick vom TV Schwanewede bei ihrem Debüt auf norddeutscher Ebene. Sie erreichte mit einem Mehrkampfergebnis von 15,350 Punkten Platz 27 in der JWK. Enttäuscht war Leandra Ahlers von der SG Platjenwerbe. Trotz sehr guter Vorbereitung unterliefen der sonst so sicheren Gymnastin in jeder Übung große Fehler, sodass sie sich mit Rang 33 (12,500) zufriedengeben musste.