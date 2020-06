Rosenberg-Sportwartin Lara Holst, hier mit Catoni, kümmert sich gerade um den Wiederbeginn des Turniersports. (Sandra Brockmann)

Schwanewede. Von der wahren Absagenflut im Hinblick auf die Reit- und Springturniere in der Region ist auch die Veranstaltung des RC General Rosenberg in Schwanewede betroffen. Damit ist auch bereits klar, dass es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Bremer Landesmeisterschaften in der Dressur und im Springen geben wird. Diese hätten schließlich wieder im Rahmen des Rosenberger Turniers am letzten August-Wochenende auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede stattfinden sollen.

Nachdem im April bereits das Late-Entry-Springturnier der Schwaneweder hatte abgesagt werden müssen, folgte nun schließlich auch die Absage für das große Augustturnier mit den Bremer Landesmeisterschaften. „Unsere Sportwartin Lara Holst bemüht sich daher mit viel Ausdauer darum, eine Genehmigung für eintägige Late-Entry-Turniere ohne Zuschauer und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen zu erhalten“, informiert Rosenbergs Vorsitzende Katharina Egeling-Oeßel. Somit strebe der Verein an, in dieser Saison nicht nur eines dieser kleinen Turniere auszurichten, um sowohl den Berufs- als auch Amateurreitern der Region ein Turniergeschehen zu ermöglichen.

Das erste Turnier dieser Art wird bereits am Sonnabend, 13. Juni, in Schwanewede über die Bühne gehen. Das Turnier darf aber nur unter strengen Auflagen und ohne Zuschauer ausgetragen werden. „Zu 99 Prozent findet es statt“, hatte sich Katharina Egeling-Oeßel sehr optimistisch im Hinblick auf die Austragung der kleinen Veranstaltung gezeigt.

Inzwischen liegt die Genehmigung der zuständigen Behörde auch tatsächlich vor. Bei dieser Springveranstaltung sollen Prüfungen von der Klasse A bis hoch zur Klasse M mit einem Stern durchgeführt werden. Für das kleine Ereignis konnte am Dienstag genannt werden. „Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Startplätzen vorhanden“, betont Lara Holst. Der Verein habe versucht, die Prüfungen so zu wählen, dass möglichst viele Reiter die Chance haben, an den Start zu gehen. Bereits zehn Minuten nachdem die Ausschreibung online war, seien alle Startplätze weg gewesen, so Holst.

„Die Anzahl der Helfer pro Teilnehmer ist mit einem Helfer für zwei Pferde auf ein Minimum reduziert. Vor Ort wird es auch keine Verpflegung geben. Und auch die Siegerehrungen müssen leider ausfallen, sodass die Reiter nach ihrem Ritt auch zügig wieder den Heimweg antreten können“, informiert Lara Holst. Trotz aller geltenden Auflagen, die der Klub umsetzen müsse, freue dieser sich, nun auf seiner großzügigen Anlage ein erstes Late-Entry veranstalten zu können. „Bei weiteren Terminen werden auch die Dressurreiter auf ihre Kosten kommen“, kündigt die Sportwartin bereits an.

Auch ein Vielseitigkeitslehrgang auf der weitläufigen Anlage des Vereins bei Trainer Peer Ahnert ist bereits für den 19. bis 21. Juni geplant. Ahnert war in den Jahren 2008 und 2010 Mitglied im Bundeskader der Vielseitigkeitsreiter. Weitere Late-Entry-Turniere sind unter Vorbehalt für den 11. Juli, 15. August, 29. August und 12. September vorgesehen.

Auch auf anderer Ebene tut sich wieder etwas bei den Rosenbergern. „Es ist ein Aufatmen beim Reitclub General Rosenberg und seinem Reitschulbetrieb, der Centaura-Reitakademie, wahrzunehmen“, sagt Katharina Egeling-Oeßel. Seit Ende Mai können die großen und kleinen Pferdesportler für die Reitstunden im Schulbetrieb wieder zu ihren gewohnten Reitstunden auf die Vereinsanlage kommen.

„Auch wenn das sonst so lebendige Leben auf dem Hof entfernt von der alten Normalität ist, sind die Reitschüler und Reitschülerinnen froh ihre Lieblinge, die Schulpferde, zu sehen, auch wenn sie sich dafür an strenge Sicherheitsauflagen halten müssen“, erklärt Egeling-Oeßel. „Die letzten zweieinhalb Monate waren für den Verein und die Reitschule alles andere als ein Ponyhof. 14 betriebseigene Schulpferde mussten bei der Centaura-Reitakademie trotz weggebrochener Einnahmen finanziert und versorgt werden“, gibt Katharina Egeling-Oeßel zu bedenken. Eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft in Form von Spenden sowohl von Reitern und ihren Familien, als auch vom Vorstand des Vereins, hätten es der Inhaberin Kirsten Stier ermöglicht, diese Zeit durchzuhalten. Dafür möchte sich Stier herzlichst bei allen bedanken: „Ohne diese Hilfe hätten wir es nicht geschafft.“

Die Rosenberger haben die Corona-Pause dazu genutzt, die Internetpräsenz mit einer neuen Seite zu verbessern. Die neue Internetseite mit aktuellen Informationen über Lehrgänge, Late-Entry-Turniere und das weitere Vereinsgeschehen des Klubs ist unter www.rcgr.de zu finden. „Reiten ist gerade der perfekte Sport“, freut sich Katharina Egeling-Oeßel. Durch die Pferde müsse ohnehin ein Mindestabstand von eineinhalb bis zwei Metern eingehalten werden und man könne viel an der frischen Luft sein.