Niklas Kildehoj, Mitglied des dänischen Junioren-Nationalkaders, hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er eine Verstärkung für die Sportschützen Bremen ist. (frei)

Lesum. Das Abenteuer beginnt. Am Sonntag geben die Sportschützen Bremen in der 2. Luftgewehr-Freihand-Bundesliga Nord in Stoppelmarkt bei Vechta ihr Debüt. Die „Schaafschützen“ treffen dabei auf den Mitaufsteiger SV Eiche Idafehn sowie auf den Erstliga-Absteiger KKS Nordstemmen. Das Match gegen Eiche Idafehn beginnt um 11.35 Uhr, das gegen Nordstemmen um 13.40 Uhr.

„Als Saisonziel peilen wir das Erreichen einer der ersten sechs Positionen an, was gleichzeitig den Verbleib in der Liga bedeuten würde“, informiert der Sportschützen-Vorsitzende Andreas Brenneke. Die Lesumer werden in Stoppelmarkt in Bestbesetzung antreten. „Es wird sich dann zeigen, ob wir dem hohen Niveau gewachsen sind“, so Brenneke. Da Cecillia van Dongen aufgrund ihres Studiums bis zum Dezember in Helsinki verweilt und Jelle Wind nicht immer an den Wettkämpfen teilnehmen kann, da er vom niederländischen Verband zu Weltcups und internationalen Wettkämpfen geschickt wird, sahen sich die Nordbremer vor der Saison gezwungen, zu reagieren.

Der Aufsteiger profitierte von der guten Vernetzung der Aktiven untereinander. „Wir bekamen von Jelle den Tipp, bei einem guten Freund von ihm anzufragen, ob er Interesse hat, für uns zu starten“, teilt Andreas Brenneke mit. Dieser gute Freund ist der dänische Junioren-Nationalschütze Nicklas Kildehoj. Der 19 Jahre sei von Anfang begeistert von der Anfrage gewesen, da er von seinen Trainern stets angehalten werde, im deutschen Ligamodus Erfahrungen zu sammeln, lässt Brenneke wissen.

Kildehoj bester Liga-Cup-Schütze

Beim Liga-Cup in Nieder Ochtenhausen traf Nicklas Kildehoj zum ersten Mal auf seine neuen Teamkameraden und nahm auch gleich an allen vier Wettkämpfen teil. „Das Problem war, dass Nicklas zuvor noch nie auf Scheiben, sondern nur auf elektronischen Anlagen geschossen hatte und keine Ligaerfahrungen besaß“, erläutert Brenneke. Der junge Däne sei quasi ins kalte Wasser geworfen worden und habe seine Aufgabe dabei mit Bravour gemeistert. Mit 395, 393, 395 und 398 Ringen verlor er in Nieder Ochtenhausen kein Match und wurde zum besten Schützen des Turniers geehrt. Da verschmerzten es die Nordbremer auch leicht, dass es beim Liga-Cup nicht ganz zum Gesamtsieg reichte.

Die Sportschützen haben jedoch das Problem, pro Match nur einen Ausländer einsetzen zu dürfen. Dies bedeutet, dass die Niederländer Jelle Wind und Cecillia van Dongen sowie der Däne Nicklas Kildehoj niemals gemeinsam in einer Mannschaft auflaufen werden. Da jedoch meistens zwei Wettkämpfe an einem Tag durchgeführt werden, dürften aber zumindest zwei Aktive aus diesem Trio nacheinander starten. Als weiteren hochkarätigen Neuzugang gewann der Liganeuling Tim Becker von der SG Mengshausen, die in der 1. Bundesliga Nord in Hessen startet. Becker lief zwar meistens in der zweiten Mannschaft der SG Mengshausen in der Landesverbandsliga auf, kam aber auch einmal in den Genuss, in der ersten Formation zu starten. „Dabei gewann er auch sein Duell und holte somit den entscheidenden dritten Punkt für das Team“, berichtet Andreas Brenneke.

Becker habe sich dann im Hinblick auf diese Saison verändern wollen. Also nahmen die Sportschützen Kontakt zu ihm auf. „Dieses war auch nicht schwierig, da meine Frau Simone und ich bereits seit 2011 die Mannschaft der SG Mengshausen bei vielen Bundesliga-Wettkämpfen unterstützen, Mitglieder im Verein sind und dort tolle Freunde gefunden haben“, erklärt Andreas Brenneke. Vier Schützen aus Mengshausen sind auch Mitglieder bei den Sportschützen. Neben Jelle Wind, Nicklas Kildehoj, Cecillia van Dongen und Tim Becker gehören auch Guido Flierbaum, Kevin Standhartinger und Eyleen Heuwinkel weiter zum Team. „Die beiden Neuzugänge Nicklas Koldehoj und Tim Becker passen sehr gut zu uns“, versichert Guido Flierbaum.

Als Generalprobe bestritten die Sportschützen eine gemeinsame Trainingseinheit auf der heimischen Anlage beim Blumenthaler SV. Dabei war auch die Verlobte von Tim Becker, Jaqueline Orth, mit von der Partie. Die Schützin der SG Mengshausen ist in diesem Jahr zweifache Weltmeisterin geworden. Im Verlaufe der Saison treffen die „Schaafschützen“ auch noch auf den SV Stoppelmarkt, SV Ladekop, Freischütz Rautheim, SB Freiheit II sowie auf die Schützengilde (Sgi) Steinkirchen. Während der Letzte direkt in die Landesverbandsoberliga absteigt, muss der Siebte und Vorletzte in die Abstiegsrelegation.