Grohns Spitzenspielerin Stefanie Greten gab bisher in der Tischtennis-Bezirksoberliga Lüneburg West Frauen erst einen Durchgang ab. Nach ihren ersten drei Begegnungen stehen die TVG-Spielerinnen um Mannschaftssprecher Karl-Heinz Brunßen auf dem dritten Tabellenplatz. (Kosak)

Grohn. Nach dem spannenden Duell beim ATSV Sebaldsbrück schlug jetzt ein 8:6-Sieg zu Buche. Tags darauf musste sich das Team um die bislang ungeschlagene Spitzenspielerin Stefanie Greten mit einer 5:8-Auswärtsniederlage abfinden.

ATSV Sebaldsbrück – TV Grohn 6:8: Matchwinnerin in Sebaldsbrück war Grohns Nummer zwei, Nadine Haendel. Sie beeindruckte mit Nervenstärke und absolvierte das umfangreichste Programm aller Anwesenden. „Nadine hat 20 Sätze gespielt und dabei an die Form, mit der sie in der abgelaufenen Serie schon geglänzt hat, angeknüpft,“ freute sich der Grohner Mannschaftssprecher Karl-Heinz Brunßen. Den Reigen der Fünf-Satz-Partien eröffnet Nadine Haendel bereits im Doppel mit Martina Müller. Nach dem 1:1-Gleichstand folgte gegen Abbes/Philipp ein packender dritter Durchgang. Da lag Grohn schon mit 6:10 zurück und gewann noch mit 12:10. Doch in den folgenden beiden Sätzen hatten die Sebaldsbrückerinnen die Nasen vorn.

Mit 1:1 ging es in die Einzel, denn vorher hatte das Grohner Erfolgs-Doppel Greten/Selking gegen Lilkendey/Schräder fehlerlos agiert und den ersten Punkt ergattert. Dort blieb das obere Paarkreuz der Gäste unbesiegt. Stefanie Greten gab lediglich einen einzigen Satz ab. „Beim 16:18 im dritten Durchgang gegen Susanne Philipp hat sie ein bisschen rumgedaddelt“, verriet Brunßen.

Voll verausgaben musste sich derweil Nadine Haendel in allen ihren Partien. Ihren ersten Fünf-Satz-Sieg bejubelten sie und ihre Teamkolleginnen nach dem 12:10 im Abschlussdurchgang gegen die Sebaldsbrücker Spitzenspielerin Johanna Abbes. 3:2 hieß es ebenfalls, nachdem Britta Lilkendey besiegt war. Und auch das letzte Duell beendete Haendel mit einem 3:2-Erfolg gegen Wiebke Schräder.

TSV Holtum (Geest) II – TV Grohn 8:5: Holtum ist nicht gerade der Lieblingsgegner der Grohnerinnen. „Die Holtumerinnen agieren immer sehr konzentriert aus der Abwehr heraus“, weiß Karl-Heinz Brunßen. So verloren sie ohne die starke Nadine Haendel beim jüngsten Kräftemessen mit dem Meister der vergangenen Serie. Das erste Erfolgserlebnis für ihre neue Mannschaft verbuchte dabei Melanie Haumann, die nach den Doppeln und dem ersten Einzelpart durch ihren Sieg über Ulrike Delventhal zum 3:3 ausgleichen konnte. Danach aber punktete nur noch Stefanie Greten zweimal für das Gästeteam.

In der einzigen Fünf-Satz-Partie ließ sich Martina Müller von ihrer Kontrahentin Delventhal über den Tisch ziehen. Die Grohnerin hatte bereits mit 2:0 geführt, unterlag in den drei folgenden Durchgängen aber deutlich. „Die Holtumerin hat sehr defensiv gespielt, die Bälle mit Unterschnitt immer nur auf die Rückhand geschoben. Da hat sich Martina einlullen lassen“, berichtete Brunßen.

Weitere Informationen

Bezirksliga Lüneburg West Frauen

ATSV Sebaldsbrück – TV Grohn 6:8: Lilkendey/Schräder – Greten/Selking 0:3 (5:11, 2:11, 6:11), Abbes/Philipp – Haendel/Müller 2:3 (5:11, 11:4, 10:12, 11:8, 11:8), Abbes – Haendel 2:3 (7:11, 6:11, 11:5, 11:6, 10:12), Lilkendey – Greten 0:3 (8:11, 5:11, 5:11), Philipp – Müller 3:0 (11:6, 13:11, 11:8), Schräder – Selking 0:3 (4:11, 9:11, 7:11), Abbes – Greten 0:3 (1:11, 5:11, 6:11), Lilkendey – Haendel 2:3 (11:8, 3:11, 11:8, 8:11, 5:11), Philipp – Selking 3:1 (7:11, 18:16, 11:2, 11:6), Schräder – Müller 3:0 (11:5, 11:6, 12:10), Philipp – Greten 1:3 (5:11, 5:11, 18:16, 3:11), Abbes – Selking 3:0 (11:7, 12:10, 11:4), Lilkendey – Müller 3:1 (11:4, 11:5, 10:12, 11:9), Schräder – Haendel 2:3 (6:11, 7:11, 11:9, 11:7, 8:11)

TSV Holtum (Geest) II – TV Grohn 8:5: Berger/Delventhal – Greten/Selking 0:3 (8:11, 3:11, 6:11), Thies/Kuhnt – Haumann/Müller 3:0 (11:3, 11:7, 11:5), Thies – Selking 3:0 (11:6, 11:7, 11:7), Kuhnt – Greten 0:3 (9:11, 5:11, 3:11), Berger – Müller 3:0 (11:4, 11:8, 11:6), Delventhal – Haumann 1:3 (11:8, 3:11, 8:11, 9:11), Thies – Greten 0:3 (5:11, 7:11, 5:11), Kuhnt – Selking 3:0 (11:9, 11:7, 11:7), Berger – Haumann 3:0 (11:9, 11:6, 11:3), Delventhal – Müller 3:2 (7:11, 6:11, 11:1, 11:2, 11:3), Berger – Greten 0:3 (3:11, 1:11, 5:11), Thies – Haumann 3:0 (11:8, 11:3, 11:7), Kuhnt – Müller 3:1 (11:8, 2:11, 11:6, 11:5) LAN