Steffen Dieckermann (CARMEN JASPERSEN)

Der Countdown läuft inzwischen beim Blumenthaler SV auf Hochtouren – Richtung Halbfinale im Lottopokal des Bremer Fußball-Verbandes. Bekanntlich trifft die BSV-Elf am Sonnabend, 15. August, oder Sonntag, 16. August, beim Landesligisten FC Huchting an. Am Montag trafen sich so die Blumenthaler Kicker auf dem Lüssumer Rasen-Sportplatz am Bockhorner Weg zur ersten Trainingseinheit vor dem Highlight.

Pünktlich um 18.45 Uhr versammelte der Neu-BSV-Coach Steffen Dieckermann seine Spieler, plus Trainerstab und Vorstand, zu seinem ersten richtigen Date mit dem neuen Verein. Um 19.30 Uhr wurde dann nach einem Eckchen (4 gegen 2) das Hinspiel angepfiffen. Bei diesem Event traten die Blumenthaler gegeneinander an, damit sich der 45-jährige Dieckermann schneller ein Bild von seiner künftigen Mannschaft machen kann.

Für beide Teams gab es zudem auch eine taktische Vorgabe, „aber ohne von mir reinzucoachen. Wir wollten einfach mal sehen, wie die Spieler mit den Dingen umgehen, die man denen mit an die Hand gibt. Vom System her waren beide Mannschaften gleich“, so Dieckermann. Der BSV-Coach wollte zugleich mal sehen, wie die Teams darauf reagieren, „ob die das System dann umstellen, und ob sie generell mal die Positionen tauschen“ (Dieckermann).

In der Halbzeit sagte dann Steffen Dieckermann auch nur wenig zum Spielgeschehen. „Die Spieler haben jetzt zwei Tage die Verantwortung an die Hand gelegt bekommen – als Mannschaft zu funktionieren. Ich wollte auch mal sehen, wer kristallisiert sich in dem Team heraus und nimmt das Heft in die Hand. Die Akteure sollen sich in dieser Phase selbst organisieren. Für mich ist es wichtig, dass sie an diesem Mittwoch um 19.20 Uhr wieder im Mittelkreis stehen, und dass ich noch ein, zwei Sätze etwas sagen kann“, äußerte sich Steffen Dieckermann.

So kann er sich nach diesen beiden Einheiten ein besseres Bild von seiner Truppe machen. „Da sieht man auch, ob die Spieler ihre Laufpläne eingehalten haben. Es war insgesamt auch so gewollt, dass ich mit meinem Co-Trainer Steffan Wuttke in dieser Phase gar nicht so aktiv eingreife“, so Dieckermann, der nach der ersten Einheit ein gutes Fazit ziehen konnte.

„Mein Eindruck ist durchweg positiv. Am Anfang hat man schon gemerkt, dass die einen oder anderen Spieler etwas nervöser an die Sache herangegangen sind. Aber hinten heraus wurde es immer besser. Die Kraft hat dann irgendwann auch nachgelassen. Das ist ja das erste Mal, dass sie nach der langen Pause wieder mal Fußball auf einem großen Platz gespielt haben. In der Mannschaft steckt wahnsinnig viel Talent drin“ (Dieckermann). Der Blumenthaler Coach ist auch von dem Gesamt-Paket überzeugt. „Das ist sehr jung, was wir da machen. Aber das ist okay so. Die Truppe besteht doch zu 70, 80 Prozent aus Blumenthalern – und das ist ja so gewünscht. Jetzt kommt die interessante Aufgabe, das Ganze zusammenzufügen – nach den beiden Spielen zu gucken, wo müssen wir hin. Die große Herausforderung ist es, aus den vielen, vielen Neuen und den Alten eine Einheit zu formen. Dass sie sich relativ schnell kennenlernen“, berichtete Steffen Dieckermann. Jetzt möchte der Verein auch herausfinden, was passt zu der Mannschaft und welche Systeme können sie spielen.

Gestern war nun Regeneration angesagt. An diesem Mittwoch geht dann ab 19.30 Uhr in Lüssum (Spielzeit jeweils zweimal 45 Minuten) das Rückspiel über die Bühne. Am Freitag steht für die Burgwall-Kicker ein Fitness-Test im Burgwall auf dem Terminkalender. „Für mich ist erst einmal ganz wichtig die Defensive zu stabilisieren. In der letzten Saison haben sie wahnsinnig viele Gegentore (48 bei 21 Spielen, Anm. d. Red.) bekommen. Und jetzt zählen Taten, denn wir haben ja gar nicht mehr viel Zeit nachzudenken, denn in knapp dreieinhalb Wochen ist schon das Lottopokal-Halbfinale“, meinte Dieckermann, der auch froh war, wieder auf dem Platz stehen zu können.

Ein weiteres Testspiel ist für die Blumenthaler übrigens auch schon in trockenen Tüchern. Am Sonntag, 2. August, läuft die BSV-Elf beim niedersächsischen Oberligisten VfL Oldenburg auf (Spielbeginn 12 Uhr). Des Weiteren ist unter der Woche noch ein Freundschaftsspiel möglich, „gegen einen Gegner, der so ähnlich agiert wie Huchting“, ergänzte Dieckermann.