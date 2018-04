Lesum. Nur zwei Tage nach dem 34:34-Unentschieden im Kellerduell beim Mitkonkurrenten HV Grasberg setzten sich die Nordbremer mit 27:20 (13:7) beim Tabellensechsten TS Woltmershausen durch.

HV Grasberg – HSG Lesum/St. Magnus 34:34 (18:13): Eine Sekunde vor dem Abpfiff hat Steffen Zerjatke der HSG Lesum/St. Magnus noch ein Remis gerettet. „Lesum erzielte durch einen cleveren und schnellen Neunmeter noch das Unentschieden“, zollte Grasbergs Spielertrainer Carsten Buschmann dem Kontrahenten Respekt.

Der Gast erwischte den besseren Start und führte nach zwei Minuten bereits dank der Treffer von Nils Foege und Steffen Zerjatke mit 2:0. Dann fanden die Hausherren jedoch besser ins Spiel. Bis zum 7:7 war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Im Anschluss eilten die Gastgeber jedoch bis zur 25. Minute auf 15:9 davon. „Das waren zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit sind wir nicht richtig in Tritt gekommen und lagen zur Pause deshalb auch mit fünf Tore hinten“, ließ HSG-Coach Peter Bartniczak wissen. Im zweiten Abschnitt drehten die Nordbremer jedoch mächtig auf und glichen zunächst zum 20:20 aus. Nach 40 Minuten wendeten die Gäste das Blatt mit einem 22:21-Vorsprung sogar endgültig.

Diesen Vorsprung hielt der Vorletzte auch bis zur 56. Minute. Anschließend drehten die Gastgeber den Spieß durch zwei Tore von Nico Schnaars zum 33:32 um. Hiernach musste Lesums Steffen Zerjatke auch noch eine Zwei-Minuten-Strafe hinnehmen. In Überzahl verpasste Grasbergs Sven Schröder jedoch per Siebenmeter die Chance zur Vorentscheidung. Insgesamt bekamen die Lesumer Sven Schröder aber wie Nico Schnaars kaum in den Griff.

Dieses Duo schenkte dem Gast 25 Treffer ein. Nils Foege egalisierte nach 59 Minuten zum 33:33. Direkt nach dem Tor zum 34:33 für die Heimformation durch Torben Albers nahm Peter Bartniczak 24 Sekunden vor dem Ende noch einmal eine Auszeit, und so belohnte Steffen Zerjatke sein Team noch mit dem Ausgleich.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit alles reingepackt, was ging. Alle Spieler sind bis zur Schmerzgrenze gegangen und haben super gekämpft. Im Endeffekt haben wir mit nur einem Auswechselspieler alles richtig gemacht und ein gerechtes Unentschieden erreicht“, bilanzierte Peter Bartniczak.

HSG Lesum/St. Magnus: Röse; Foege (3), Poplawski (4), Wendland, Timo (11/2), Wolters, Thomaneck (4), Higgelke, Zerjatke (8), Mannott (4).

TS Woltmershausen – HSG Lesum/St. Magnus 20:27 (7:13): Die Gäste hatten einige Ausfälle zu beklagen. Steffen Zerjatke, Finn Mannott, Lars Buchwald mussten privat- oder krankheitsbedingt passen. Lesums Trainer Peter Bartniczak bedankte sich für die Hilfen aus der zweiten Mannschaft.

„Auch dank der Leistungen von Pascal Hinrichs und Guido Rückebeil haben wir aus einer prima funktionierenden Abwehr heraus gut gespielt und auch unsere Chancen genutzt“, bilanzierte Peter Bartniczak. Der Sieg sei verdient gewesen und nie in Gefahr geraten.

„Wir hatten auf alle vom Gegner eingebrachten Abwehrformationen die richtigen Antworten parat“, so Bartniczak. Der Gast konnte es sogar verschmerzen, dass Timo Wendland nur einen seiner drei Siebenmeter verwandelte. Nach sieben Minuten gingen die Lesumer mit 4:1 in Führung. Mit zwei versenkten Siebenmetern verkürzte Woltmershausens Rico Rosemeyer auf 6:7. Doch mit einem 5:0-Lauf zum 12:6 sorgten die Nordbremer im Anschluss bereits für eine kleine Vorentscheidung. Gleich nach der Rückkehr aus den Kabinen erhöhten Nils Foege und Timo Wendland den Vorsprung auf 14:7. Nur als Tim Sasse nach 54 Minuten das Tor zum 18:21 für das Heimteam erzielte, drohte die Partie kurzzeitig zu kippen. Doch Pascal Hinrichs und Timo Wendland stellten mit ihren Treffern sofort wieder klare Verhältnisse her.

HSG Lesum/St. Magnus: Röse, Ziehmer; Foege (7/2), Poplawski (3), Wendland (7/1), Hinrichs (3), Rückebeil (3), Thomaneck (1), Higgelke, Wolters (3).