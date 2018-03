Blumenthal. Einen Stotterstart in das Kalenderjahr kann sich der auf Rang fünf plat­zierte Fußball-Bremen-Ligist Blumenthaler SV trotz der in der Vorbereitung frostigen Temperaturen nicht erlauben. Zumindest nicht dann, wenn die Nordbremer im weiteren Saisonverlauf im Konzert der Großen mitmischen wollen.

Vollgas vom ersten Spiel an heißt es für die Mannschaft von Neu-Trainer Malte Jaskosch also, denn nach rund vierwöchiger Einarbeitungszeit wartet ein knackiges Programm. Am morgigen Sonnabend um 15 Uhr stellt sich der Tabellenzweite FC Oberneuland am Burgwall vor, danach heißen die Gegner Brinkumer SV (Platz vier) und TuS Schwachhausen (Platz sechs). „Ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen“, vermittelt der neue Coach, dass er noch nicht so genau weiß, wohin die Reise des Blumenthaler SV gehen wird.

„Vier Wochen sind im Grunde nichts. Das Team muss sich an den Trainer gewöhnen und der Trainer muss sich an das Team gewöhnen“, verweist der 52-Jährige darauf, dass man sich erst am Beginn der Zusammenarbeit befinde. In der er aber bereits mehrere grundlegende Dinge festgestellt hat: Zu den großen Pluspunkten zählt Jaskosch die Qualität zwischen den Pfosten: „Um die Position muss ich mir keine Kopfschmerzen machen.“ Ob Malte Vollstedt oder Jascha Tiemann seine Nummer eins sein wird, wollte er aber noch nicht preisgeben. Im Mittelfeld habe man Topleute – jetzt gelte es, dass sie ihre Fähigkeiten auch abrufen. In der Abwehr müsse seriöser gespielt, die Fehler im Aufbau reduziert werden. Auch die Anzahl der Gegentore würde belegen, dass dort Handlungsbedarf be­stehe. Pluspunkt Mittelfeld und die Anfälligkeit in der Defensive dürften gegen einen hungrigen und in der Winterpause verstärkten FC Oberneuland um Trainer Kristian Arambasic von größter Bedeutung sein. Mittelfeldstärken nutzen und Abwehrschwächen wegwischen – dann könnte die Vorfreude in ein Siegerlächeln übergehen.

Was die Ziele im weiteren Saisonverlauf insgesamt angeht, sieht Malte Jaskosch sich mit dem BSV in einer eher angenehmen Situation. Schließlich liege der Druck bei den anderen: „Oberneuland und Hastedt haben sich ordentlich verstärkt.“ Und auch den runderneuerten Bremer SV will Jaskosch keineswegs abgeschrieben wissen. „Es ist doch schön, dass es dieses Jahr so spannend ist“, freut sich der Blumenthaler Coach, der gegen den FCO auf Ali Dag, Patrick Chwiendacz und Daniel Rosenfeldt verzichten muss, auf ein Hauen und Stechen im Titelkampf und gleichermaßen spannenden Monate mit seinem neuen Team. Das eher selten bis gar nicht als Titelanwärter genannt wird.

Und das aus nachvollziehbaren Gründen, weil der Blumenthaler SV bislang einiges an Punkten liegengelassen hat und weil er aus finanziellen Gründen keine hochkarätigen Neuzugänge an Land gezogen hat. Trotzdem ist der Kader, den Trainer Malte Jaskosch gerne als „klein, aber fein bezeichnet, verändert worden. Spieler, die gar nicht bis wenig zum Einsatz kamen, durften gehen, ausschließlich gute beziehungsweise alte Bekannte sind hinzugekommen.

Arne Meyer ist aus den USA zurück und hat sich als die erhoffte Verstärkung für die Innenverteidigung erwiesen. „Er ist gesetzt“, drückt Jaskosch seine Wertschätzung aus. Und auch der über die SAV und den TSV Lesum-Burgdamm zurückgekehrte Ibrahim Fidan kann als Stratege im defensiven Mittelfeld von Bedeutung sein. Die übrigen Veränderungen sind allesamt mit dem Stempel „intern“ versehen.

Daniel Rosenfeldt plant seine Bremen-­Liga-Rückkehr aus der Zweiten und soll nach einer Knieverletzung kontinuierlich herangeführt werden, und auch Kebba ­Mboge kommt aus dem Bezirksliga-Team und hat Jaskosch auf Anhieb Freude bereitet: „Er knipst, ist freundlich und auch gut drauf, wenn er nicht spielt. Das ist gut für die Mannschaft.“ Schließlich greift Jaskosch auch ­gerne auf Spieler aus der A-Junioren-Regionalliga zurück, mit Alexander Koscheck, Jan-Luca Warm und Fabian Herbst steht er in engem Kontakt.

Ob Malte Jaskosch nun die Etablierten, die Rückkehrer oder junge Hüpfer gegen den FC Oberneuland aufbietet – er glaubt, dass Feinheiten maßgeblich über Erfolg und Misserfolg entscheiden werden. Und natürlich die Zahl und die Qualität der Patzer. Einen belegbaren Vorteil sieht er im Vorfeld aber bei seinem Team: den Heimvorteil. Acht Siege, ein Remis und keine Niederlage machen selbstbewusst. Es ist also angerichtet für eine Standortbestimmung beim Blumenthaler SV und beim Lotto-Masters-Sieger FC Oberneuland.