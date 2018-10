René Länder vom DC Vegesack gewann sein Einzel im mit 7:5 gewonnenen Derby gegen Die Ratten Bremen glatt. Später stand er gegen den Dortmunder ehemaligen WM-Teilnehmer Rene Eidams im Blickpunkt. In einer mitreißenden Partie auf höchstem Niveau unterlag er nach einer 2:0-Führung. Eine Niederlage, die sich die Nordbremer allerdings erlauben konnten – am Ende behielten sie mit 7:5 die Oberhand. (Christian Kosak)

Vegesack. Der DC Vegesack hat den ersten Stresstest der Saison in der 1. Dart-Bundesliga Nord bestanden. Im Derby gegen Die Ratten Bremen gewannen die Vegesacker im „Nightfly“ in der Lindenstraße nach einem 1:3-Rückstand und einem 4:4 nach den Einzeln schließlich mit 7:5. Gegen DSV Blind Gewinnt Dortmund legten die Nordbremer ein 7:5 nach, hatten da aber mit einer 6:2-Führung nach den Einzeln früh den Grundstein zum Sieg gelegt.

Im dritten Spiel des Tages unterlagen Die Ratten Bremen den Nordrhein-Westfalen mit 4:8. Der amtierende deutsche Mannschaftsmeister DC Vegesack weist damit nach zwei von acht Spieltagen 8:0 Punkte auf und führt die Tabelle punkt- und spielgleich mit Diedersen an.

DC Vegesack – Die Ratten Bremen 7:5: „4:4 nach den Einzeln – so hatten wir uns das nicht vorgestellt“, gestand Vegesacks Teamkapitän Detlef Dolinski ein. Die Gastgeber kamen in Person von Alexander Patz schlecht aus den Startlöchern. Patz gelang zwar ein nicht so häufig zu sehendes 11er-Shortleg, doch Stefan Köster sicherte sich in dem hochklassigen Match einen 3:1-Sieg. René Länder glich zwar ohne große Mühe aus, doch nach Niederlagen von Lars Erkelenz (1:3) und Olaf Tupuschis (2:3) stand es 3:1 für den Außenseiter aus Bremen-Stadt, der Vegesack auch in der Vorsaison vor einige Probleme gestellt hatte. Da hatte der DC 7:5 gewonnen und sich mit einem Remis begnügen müssen. Hätte Tupuschis seine Darts auf Doppel besser getroffen, hätte er Tayfun Yerlikaya, der Platz vier in der deutschen Rangliste einnimmt, dessen erste Bundesliga-Niederlage beibringen können.

Das dritte Paar in den Einzeln war beim DC Vegesack mit ganz viel internationaler Erfahrung ausgestattet und hielt dem Druck stand. Tomas Seyler und Andree Welge landeten gegen Marcel Rinkwitz und Peter Schiele 3:1- beziehungsweise 3:2-Erfolge. Zum Abschluss der ersten Einzelrunde machte Robert Allenstein mit einer 180 und zwei Shortlegs gegen Fuat Yildiz kurzen Prozess (3:0), doch da René Berndt etwas schwächelte (2:3) ging es mit einem 4:4 in die Doppel.

Nach zwei engen Kisten – Allenstein/Seyler gewannen 3:2 gegen Köster/Windeler und Länder/Welge verloren 2:3 gegen Yerlikaya/Yildiz – hatte der Gleichstand auch noch vor den beiden abschließenden Partien Bestand. „Nun zeigte sich, dass wir auf allen Positionen stark besetzt sind“, stellte Detlef Dolinski nach den Auftritten von Berndt/Bober und Tupuschis/Patz fest. Jeweils mit 3:0 ließen sie nichts anbrennen und brachten den Derbysieg unter Dach und Fach. „Es war ein sehr gutes Bundesliga-Spiel. Unser Sieg war verdient, was auch das Satzverhältnis von 29:20 aussagt“, bilanzierte Detlef Dolinski.

DC Vegesack – DSV Blind Gewinnt Dortmund 7:5: Spannung wie im Derby kam gegen Dortmund insgesamt betrachtet nicht auf. Denn die Vegesacker hielten ihr Level laut Teamkapitän Detlef Dolinski nicht nur, sondern steigerten es. So war das 3:1 von Andree Welge und Olaf Tupuschis im ersten Doppel bereits der siebte und entscheidende Punkt. Dass Patz/Klittmann, Kanitz/Länder und Patzel/Bober danach jeweils 2:3 verloren, hatte nur noch Einfluss auf das Spielverhältnis.

Obwohl es nach den Einzeln einen klaren 6:2-Vorsprung für den DC Vegesack zu notieren gab, waren etliche Partien sehenswert. Das Highlight des Tages lieferten sich René Länder und der ehemalige Weltmeisterschaftsteilnehmer Rene Eidams („The Cube“). Mit zwei Shortlegs (17, 18) legte René Länder eine 2:0-Führung vor.

Und auch in den nächsten Sätzen spielte Länder auf höchstem Niveau, Eidams aber noch einen Tick bombastischer. Länder bereitete zweimal mit zwölf Darts Würfe auf Doppel vor, kam aber nicht mehr zum Zuge. Denn Rene Eidams warf dreimal 180, drei Shortlegs (13,12,15) und hatte ein 123er-Bullfinish zu bieten. Gegen diese drei herausragenden Sätze war einfach kein Kraut gewachsen.

„Wir ließen uns nicht schocken“, war Detlef Dolinski vollauf zufrieden, wie sein Team auf den 1:1-Ausgleich reagierte. Thomas Seyler, Heimspieldebütant Raoul Kanitz, Renè Berndt, Andree Welge und Olaf Tupuschis machte aus dem 1:1 ein 6:1, lediglich die 2:3-Niederlage von Robert Alleinstein stand einer Entscheidung nach den Einzeln im Wege.

Am dritten Spieltag, der am Sonnabend, 17. November, ausgetragen wird, trifft der DC Vegesack auf die gastgebenden Vikings DC Berlin und 1. DSC Bochum 1982 e.V.