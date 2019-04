Bremen-Nord. Auf der Anlage des SV Worpswede musste er sich bei den Herren IV mit 256 Ringen nur Horst Hartwig (SV Huxfeld) um neun Ringe geschlagen geben.

Auf dem Weg zur möglichen Goldmedaille wurden Wallrabe schwache 80 Ringe zum Auftakt zum Verhängnis. Im Anschluss steigerte sich der Routinier mit Serien von 89 und 87 Ringen. Sein Sohn Volker Wallrabe verpasste mit 255 Ringen als Fünfter der Herren II um 15 Ringe den Sprung auf das Siegertreppchen. Mit nur 78 Ringen leistete sich Volker Wallrabe einen Aussetzer in der mittleren Serie. „Da war die Streuung auf einmal so groß. Die Schüsse gingen nach allen Richtungen weg“, teilte der Schwaneweder mit. In der dritten Serie sei es aber wieder besser gelaufen. Hier siegte Thomas Kück (SV Huxfeld/291).

Peter Zehle (Blumenthaler SV) ging bei den Herren III ebenfalls im Kampf um die Medaillen leer aus. Er landete auf Position fünf (259). Mit den 91 Ringen zum Auftakt lag der Blumenthaler zunächst auf Medaillenkurs. Doch weil er dieses Niveau nicht zu halten vermochte, rutschte er noch ab (83/85). Am Ende fehlten ihm sieben Ringe zum Podest.