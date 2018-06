Grambke. Die männliche A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen hat in der zweiten Aufstiegsrunde in Lüneburg an der Vorrunde zur Oberliga gekratzt, dennoch müssen sie in der kommenden Saison in der Handball-Landesliga an den Start gehen. „Der Aufstieg war in Griffweite, letztlich hatte meine Mannschaft ihr Soll aber schon mit dem Landesliga-Aufstieg erfüllt“, so ein zufriedener SVGO-Trainer Jochen Feldermann.

Schließlich war sie als überwiegend jüngerer Jahrgang aus der Bremenliga sofort in die Landesliga durchgestartet und hatte danach auch die angehenden Oberligisten gut ins Schwitzen gebracht. Und das, obwohl den Nordbremern mit Max Schriefer, den beiden Linkshändern Artur Matrusiew und Patryk Kurtycz sowie Torwart Alexander Nagel vier Spieler gefehlt hatten.

In dem Auftaktspiel gegen den TvdH Oldenburg (13:18) hielt der SVGO bis zum 12:14 von Flemming Kassan mit. Die zehn Tore des linken Rückraumschützen Felix Hinrichs sorgten im zweiten Spiel dafür, dass die HSG Heidmark klar mit 21:16 distanziert werden konnte. Gegen die hatte sich das Feldermann-Team nach dem 11:10 durch die Tore von Felix Hinrichs (2), Till Möller und Leon Feldermann vorentscheidend auf 15:10 abgesetzt.

Aufgrund der vorangegangenen Ergebnisse hätten die gelb-blauen Akteure im letzten Auftritt mit einem Sieg über den Gastgeber Handballverein Lüneburg direkt in die Oberliga-Vorrunde marschieren können. Unwahrscheinlich war das nicht, da der SVGO-Nachwuchs die Niedersachsen schon eine Woche zuvor in Fredenbeck mit 13:12 bezwungen hatte. Diesmal hatten sich die Fronten jedoch für die Gelb-Blauen im ersten Durchgang schnell geklärt – im negativen Sinne.

„Der Gastgeber hatte eben einfach alles getroffen, bei uns klappte dagegen nahezu überhaupt nichts“, erklärte der Grambker Trainer den entscheidenden 5:12-Pausenrückstand. Da sein Team diesmal nur mit elf Spielern antreten konnte, fehlte letztlich auch die nötige Kraft.

Dazu gesellten sich vor dem Seitenwechsel zwei verworfene Siebenmeter und diverse vergebene Chancen aus aussichtsreichen Positionen, insbesondere über die Flügel. Im zweiten Durchgang fiel schließlich auch noch Felix Hinrichs verletzt aus, der allerdings von Flemming Kassan im Rückraum stark vertreten wurde. An der 16:23-Niederlage endete das jedoch nichts: Sie warf den SVGO mit 2:4 Punkten hinter den TvdH Oldenburg (3:3 Zähler) auf den dritten Gruppenplatz zurück.

Damit war das Team auch am Einzug in die nächste Aufstiegsrunde um einen einzigen Punkt gescheitert. Im Tor war Fynn Bödeker in allen drei Spielen ein großer Rückhalt seines Teams gewesen, die meisten Tore hatten wiederum Felix Hinrichs (13), Flemming Kassan (11) und Jannes Meyran sowie Till Möller (je 7) geworfen.