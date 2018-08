Lemwerders Mannschaftsführer Fabian Wilshusen reist mit seinen Teamkollegen am Sonntag zum Tabellensechsten TS Woltmershausen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Im Blickpunkt steht sicherlich auch die Auswärtspartie des Viertplatzierten SV Grohn beim Dritten SC Vahr Blockdiek. Zu einem Tabellen-Nachbarduell kommt es auf dem Sportplatz Hanseatenkampfbahn. Gastgeber TS Woltmershausen (Rang sechs) erwartet hier den Siebten, SV Lemwerder. Vor schon sehr hohen Hürden stehen die DJK Germania Blumenthal und der TSV Lesum-Burgdamm. Die Blumenthaler reisen zum noch ungeschlagenen Tabellenzweiten FC Union 60 und die Heidberger müssen sich gegen den Spitzenreiter TSV Melchiorshausen beweisen.



SC Vahr Blockdiek – SV Grohn: Mit dem SC Vahr Blockdiek und dem SV Grohn treffen zwei sehr gut aus den Startlöchern gekommene Teams direkt aufeinander. Bei den „Husaren“ wird Trainer Celestin Zurek, direkt nach seiner Urlaubsrückkehr, wieder auf der Kommandobrücke stehen.

Die Grohner haben sich in den vergangenen Jahren in der Vahr immer einigermaßen schwergetan, dennoch hofft Team-Manager Torben Reiß auf eine Fortsetzung der momentanen Erfolgsserie. „Wir wollen natürlich an die ersten beiden Spiele anknüpfen und den Lauf mitnehmen“, so Reiß, der zusammen mit Co-Trainer Matthias Günther in dieser Woche noch die Mannschaft auf die Auswärtsaufgabe vorbereitet hat. Dabei mussten Reiß und Günther registrieren, dass Torwart Mehmet Tugay Tiras und Danny Küllmar, beide verletzten sich im Spiel gegen die SG Findorff, nicht einsatzbereit sein werden. Auch Timon Cydel fällt weiterhin aus, er ist noch nicht wieder fit. „Es wird sicherlich nicht einfach, ich hoffe, dass wir uns nicht wieder wie gegen Findorff so schwertun mit dem Toreschießen“, sagt Torben Reiß.

Sonnabend, 18 Uhr, BSA Blockdiek



TS Woltmershausen – SV Lemwerder: Ob der SV Lemwerder nach der Auftakt-Niederlage gegen Tura Bremen und dem deutlichen 5:0 in Lesum wieder in die Spur gefunden hat, muss nun das Auswärtsspiel bei der TS Woltmershausen zeigen. Die TSW hat ebenfalls eine Niederlage und einen Sieg auf ihrem Konto. „Wir wollen dort gerne drei Punkte holen“, gibt SVL-Trainer Norman Stamer vor, „wenn wir den Willen zeigen zu gewinnen, ist sicher was möglich“.

Einfach wird es nicht, das weiß auch Stamer, doch er hat auch unter den nächsten Gegnern seiner Elf keine einfache Aufgabe ausgemacht. „Die Saison ist noch jung, alle Mannschaften müssen noch schauen, wo sie stehen“, so der Trainer, der davon überzeugt ist, dass der SV Lemwerder bei den „Pusdorfern“ seine Möglichkeiten bekommen wird – das habe auch das Pokalspiel gegen Habenhausen gezeigt. „Wir werden sicherlich viele Zweikämpfe gewinnen müssen“, so Norman Stamer. Ausfallen wird lediglich Daniel Bahlhorn, der für zwei Wochen im Urlaub ist. Felix Maas, der sich im Aufbautraining befindet, rückt langsam wieder an die Mannschaft heran.

Sonntag, 14 Uhr, Hanseatenkampfbahn

FC Union 60 – DJK Germania Blumenthal: Mit dem punktverlustfreien Team von FC Union 60 wartet nach dem TuS Komet Arsten die nächste große Herausforderung auf die DJK „Germania“ Blumenthal und seinen Trainer Aydin Pekyalcin. Der sah gegen die „Kometen“ eine „sehr gute erste Halbzeit“, musste dann aber registrieren, „wie wir uns selbst geschlagen haben“. Die Erfahrung war es, die seiner jungen Truppe noch fehlt.

Beim FC Union 60, der nach Aussage von Aydin Pekyalcin noch einmal eine Klasse besser sei als Komet Arsten, müssen die Nordbremer nun im Mittelfeld kompakt stehen und auf Konter setzen. „Wir müssen versuchen, das Gute aus der ersten Spielhälfte gegen ­Komet zu wiederholen und das Beste aus der schwierigen Aufgabe machen“, sagt Aydin ­Pekyalcin.

Der nach dem ersten Spieltag erkrankte Kerem Caliskan kehrt in den DJK-Kader zurück, ansonsten sind alle Spieler der „Germanen“ fit. Aydin Pekyalcin hat also personell die Qual der Wahl bei seiner Mannschaftsaufstellung.

Sonntag, 15 Uhr, Rollsportstadion



TSV Melchiorshausen– TSV Lesum-Burgdamm: Die positiven Trainingseindrücke ins Spiel zu transferieren, das ist das kurzfristige Ziel von Bayram Özkul, Trainer des TSV Lesum-Burgdamm. Die nächste Möglichkeit dazu ergibt sich ausgerechnet beim Tabellenführer TSV Melchiorshausen, der noch kein Gegentor kassiert hat. „Melchiorshausen ist läuferisch und kämpferisch stark“, schätzt Bayram Özkul den Gegner als „schwierige Nummer“ ein.

„Wir müssen also unsere Gegentorflut eindämmen und in erster Linie die Null halten“, gibt der TSV-Coach seine Marschroute vor. Mit Rückkehrer Matheus Wild hofft Bayram Özkul einen Spieler im Kader zu haben, der die Bälle in die Spitze verteilen kann, sodass die Lesumer über ihre schnellen Leute auf den Außenbahnen Nadelstiche setzen könnten. Leider nicht dabei sein wird Kapitän Marian Bokelmann, den es im Spiel gegen Lemwerder schwer erwischt hat. Mit einem Wadenbeinbruch und einem Riss des Syndesmosebandes ist für den Lesumer Abwehrspieler zumindest die Hinrunde gelaufen.

Sonnabend, 15 Uhr, Bollmannsdamm