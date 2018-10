Seine Mission Wiederaufstieg setzte der SV Türkspor, hier mit Ralf Bela Prieß (rechts, im Spiel gegen den FC Roland), mit einem knappen 3:2-Erfolg beim ATS Buntentor fort und holte damit an diesem Spieltag als einziges Nordbremer Bezirksliga-Team einen Dreier. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der SV Türkspor wird seinem Status als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Bremen gerecht. Ihre Mission Wiederaufstieg setzten die Blumenthaler mit einem 3:2-Erfolg beim ATS Buntentor fort und holten damit als einziges Nordbremer Team einen Dreier. Die TSV Farge-Rekum steuert hingegen weiter auf einen erneuten Abstieg zu und verlor bei der Leher TS II mit 1:6. Knapp geschlagen geben mussten sich außerdem die Reserven der SG Aumund-Vegesack beim 1:2 gegen SC Lehe-Spaden und des Blumenthaler SV mit 2:3 gegen den FC Roland Bremen.

ATS Buntentor – SV Türkspor 2:3 (0:2): „Buntentor war anfangs wirklich gut auf uns eingestellt und hat mit vielen langen Bällen agiert“, sagte SVT-Coach Bahadir Kilickeser. So dauerte es 20 Minuten bis zum ersten Torjubel der Blumenthaler. Ralf-Bela Prieß verwertete eine gute Vorarbeit von Bilal Subasoglu und Sezer Aydin und traf zum 1:0. Kurz vor der Pause legte der SVT nach: Milan Meyer setzte sich gegen zwei ATS-Verteidiger durch und ließ dem Buntentor-Keeper Felix Bittner anschließend keine Chance – 2:0 (42.). Tatsächlich hatte Türkspor in Halbzeit eins genau zwei Tormöglichkeiten – und durfte mit zwei Treffern eine hundertprozentige Chancenverwertung notieren, während Buntentor nicht zum Abschluss kam.

Milan Meyer gelang dann in der 52. Minute sein elfter Saisontreffer. Er nahm einen Diagonalball an, umkurvte noch den gegnerischen Torwart und vollstreckte zum 3:0. Das Geschehen spielte sich zu diesem Zeitpunkt vorwiegend im Mittelfeld ab. „Bis zur 80. Minute war es ein gutes Spiel von uns“, so Bahadir Kilickeser. Doch dann kam Buntentor in Person von Artur Raffelsiefen vor den Türkspor-Kasten und verkürzte auf 1:3 (84.). „Plötzlich schwamm meine Mannschaft“, wunderte sich Kilickeser. Die Begegnung wurde hektisch – und durch einen Strafstoß, den Tamy Khalil verwandelte, gelang den Gastgebern auch noch das 2:3 (88.). In der 90. Minute hatte Kubilay Acan noch das 4:2 auf dem Fuß, traf aber das leere Tor nicht.

Leher TS II – TSV Farge-Rekum 6:1 (3:0): Björn Reschke spricht derzeit gerne von Licht und Schatten, wenn er die beiden Halbzeiten seiner Mannschaft in den Spielen beschreibt. Das Team muss höllisch aufpassen, damit der Schatten nicht bald überwiegt – mit nur zwei mageren Punkten droht dem Landesliga-Absteiger, der den 15. Tabellenplatz einnimmt, ein Durchreichen nach unten. Das 1:6 gegen die Zweitplatzierte Leher TS II spiegelte erneut Reschkes Metapher wider.

Gleichwohl hielten die Nordbremer gut mit. Im ersten Durchgang gab es genau sechs Torchancen zu notieren. Drei entfielen auf Farge und drei auf die Bremerhavener. Ein Blick auf den Halbzeitstand von 3:0 für LTS zeigte, wer seine Möglichkeiten zu einhundert Prozent nutzte. „Während Lehe alle Bälle reinmacht, hauen wir sie ans Außennetz“, ärgerte sich Björn Reschke.

Daniel Winkler startete den Leher Torreigen nach sieben Minuten, ehe Niklas Gräfe mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöhte (17./30.). Nach dem Wechsel markierte Michael Szczygiel das 4:0 (49.), ehe Farges Thorben Jendroscheks etwas Zählbares zum 1:4 gelang (51.).

Das Licht verschwand jedoch schnell wieder, denn Niklas Gräfe gelang mit seinem dritten Treffer das 5:1 (63.), und Michael Szczygiel zog drei Minuten vor Ende mit dem 6:1 den Schlussstrich. „Das geht in Ordnung. Lehe steht nicht umsonst fast ganz oben“, sagte Björn Reschke, der auf einige Altherrenspieler hatte zurückgreifen müssen. Ein gemeinsamer Freimarktbesuch bewies laut dem TSV-Coach aber, dass die Stimmung im Team noch passe – mit Farge dürfe vielleicht bald wieder zu rechnen sein.

FC Roland Bremen – Blumenthaler SV II 3:2 (2:0): „Das Spiel liegt mir richtig quer im Magen, wir haben völlig unverdient verloren“, erklärte BSV-Spielertrainer Daniel Rosenfeld. Blumenthal II hatte die Partie verlegen wollen, was Roland aber ablehnte.

Die Burgwall-Elf startete schwerfällig in die Begegnung. So geriet die BSV-Reserve nach sieben Minuten durch den Treffer von Howanes Johnny Titizian in Rückstand, der einen Stellungsfehler ausnutzte. Kurz vor der Pause erzielte Sadra Farokhnia nach einem Freistoß das 2:0 für die Hausherren. „Wir haben trotzdem gemerkt, dass heute etwas gehen würde, und waren nach der Pause mutiger“, berichtete Daniel Rosenfeldt. Der BSV II stellte auf 4-3-2-1 um – und das zahlte sich aus, waren die Nordbremer doch im zweiten Durchgang tonangebend.

Tore fielen auch – die Nordbremer bekamen zwei Elfmeter zugesprochen, die Torben Vopalensky sicher verwandelte (50./67.). Danach besaßen die Gäste viermal die Möglichkeit zum Führungstor, versagten aber im Abschluss. In der Nachspielzeit kassierten sie nach einem Foulelfmeter noch das 2:3 durch Ahmad Amiri (90.+3).

SC Lehe-Spaden – SG Aumund-Vegesack II 2:1 (1:1): Vegesack II ließ in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegen, ging aber durch Nico Brich in Führung (15.). Dann entbrannte eine Diskussion über die Schiedsrichterleistung. „Jede Aktion von uns wurde abgepfiffen oder sogar mit Gelb bestraft, während sich der Gegner alles erlauben durfte“, schimpfte SAV-Coach Michael Leopold. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Muhammed El Yousef (42.), die SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann „völlig überzogen“ nannte, glich Spaden per Strafstoß durch Dustin von Aspern aus (45.+1). Eine Minute vor Abpfiff schoss Thomas Krupp für die Gastgeber das 2:1 – für das SAV-Duo Broekmann/Leopold „aus abseitsverdächtiger Position.“ Manuel Broekmann bilanzierte: „Sehr unglücklich.“ Und sein Trainerkollege Leopold: „Ich fühlte mich noch nie so um Punkte betrogen wie heute.“