In dieser Szene kommt die Türkspor-Offensivkraft Sinan Alija (rechts) im siegreichen Heimspiel einen Tick zu spät. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Gegen die Stadtbremer wollte der Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser unbedingt gewinnen.

Kein Wunder, hatten die Blumenthaler Akteure vor diesem Heimspiel zuletzt sechsmal in Folge nicht verloren. Zudem konnte die Kilickeser-Elf auch noch auf die zuletzt fehlenden Leistungsträger Yasin Chaaban und Milan Meyer zurückgreifen. Was sollte gegen Vahr Blockdiek in Sachen Heimdreier also groß passieren?

Nicht viel, weil die Blumenthaler auch von der Verletzung des Gäste-Schlussmannes Florian Gerken profitierten. In der 23. Minute verletzte sich der Keeper beim Herauslaufen ohne Fremdeinwirkung so schwer am Fuß, dass man für Gerken ein Krankenwagen beorderte – und die Begegnung vom Schiedsrichter Tobias Monasco für 15 Minuten unterbrochen wurde. Und da die Bremer Gäste ohne einen zweiten Schlussmann an den Burgwall anreisten, musste der Feldspieler Sedat Otur ins Gehäuse. Otur wurde dann kurz nach seiner Einwechslung auch mit einem Direktschuss vom Wirbelwind Sinan Ilija ins lange Ecke kalt erwischt (36.).

Da die Nordbremer bei hohen Bällen aber noch so ihre Probleme haben, konnte Patrick Glombik nur fünf Minuten nach der 1:0-Führung aus drei Metern völlig freistehend, nach einer Ecke von Marco Dzien, ausgleichen. Zuvor stand der SVT-Torwart George-Costin Iordache im Blickpunkt, als er einen Distanzschuss von Batuhan Cigdem mit den Fingerspitzen über den Querbalken lenkte.

Frühe Entscheidung

Entscheidend aus Sicht der Hausherren war dann noch, dass Sezer Aydin (45.+6/tolle Vorlage von Milan Meyer) und John-Marvin Halstenberg (45.+12./Freistoß von Izzet Bekar) vor dem Halbzeitpfiff auf 3:1 erhöhten. Als nach Wiederanpfiff der Türkspor-Ideengeber Yasin Chaaban seinen Teamkollegen Sinan Alija auf der rechten Seite auf die Reise schickte – und in der Mitte der „Vahraone“ Chris Kriewitz den Ball unglücklich in die eigenen Maschen lenkte, war für die Kilickeser-Elf in Sachen Heimdreier der Drops geluscht (53.).

Zumal elf Minuten später auch noch Milan Meyer erfolgreich war und seine etwas längere Torflaute endlich beendete. Nach einem gekonnten Pass von Sinan Alija konnte der Vahr-Schlussmann Sedat Otur den ersten Versuch von Meyer zwar noch meistern, doch gegen den Nachschuss war Otur letztlich machtlos. Fünf Minuten vor dem Spielende sorgte erneut Patrick Glombik für den 5:2-Endstand. Zu diesem Zeitpunkt standen jeweils nur noch neun Feldspieler auf dem Platz. Bei den Stadtbremern sah Marco Dzien die gelb-rote Karte und bei den Hausherren der eingewechselte Denis Can Akkus die rote Karte (89./nach Foulspiel).

„Wir haben verdient gewonnen und Vahr kaum eine Torchance zugelassen. Der Sieg hätte für uns aber durchaus etwas höher ausgehen können. Bei unseren Toren war der gegnerische Torwart machtlos. Am Ende zählen nun die drei Punkte. So kann unsere Reise weiter gehen. Wir wollen weiter da oben mitspielen“ äußerte sich der Türkspor-Kapitän Tolga Avci nach dem Abpfiff.