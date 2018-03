Türkspor-Spieler Milan Meyer (links) erreichte mit seinen Teamkollegen im Bezirksliga-Heimspiel gegen Tuspo Surheide ein 1:1-Remis. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Nach der witterungsbedingten Komplett-Absage des 17. Spieltages der Fußball-Bezirksliga, dessen Partien nun auf das Osterwochenende verlegt wurden, durfte sich der Blumenthaler SV II am vergangenen Wochenende ein weiteres Mal ausruhen, da die Sportanlage des SC Lehe-Spaden in Schiffdorf durch einen Wasserrohrbruch unbespielbar war. Dies kam der personell gebeutelten Truppe von Coach Sven Landwehr, den die Grippe selbst ins Bett schickte, aber letztlich entgegen.

Währenddessen schafften die anderen drei Nordbremer Teams keinen Sieg und lediglich der SV Türkspor konnte Tuspo Surheide beim 1:1-Remis einen Punkt abluchsen. Saftige Klatschen erhielten indes die SG Aumund-Vegesack II bei der drittplatzierten SG Findorff (1:5) und der vom Abstieg bedrohte 1. FC Burg beim 1:4 gegen Tabellenführer TSV Hasenbüren.

1. FC Burg – TSV Hasenbüren 1:4 (0:1): Nein, der Knoten ist noch nicht gelöst. Dem beachtlichen 4:1-Heimerfolg über den Bremer SV II ließen die Grambker ein exakt gespiegeltes Resultat folgen. Dass Hasenbüren als Tabellenerster schwer zu knacken sein würde, hatte FCB-Teammanager Leif Eriksons im Vorfeld bereits befürchtet – und am Ende war der Primus letztlich auch die bessere Mannschaft.

Die Anfangsphase gestalteten beide Teams nicht gut. Die Südbremer hatten aber mehr Ballbesitz, doch Burg konnte immer wieder gefährlich über die Außen spielen. Nach nur 20 Minuten mussten die Nordbremer jedoch wechseln – für Julian Kubicek ging es aufgrund einer Fußverletzung nicht mehr weiter. Alsbald gewann das TSV-Team etwas Oberhand und bestraften einen Burger Abwehrfehler schließlich mit dem 1:0 durch Marc Alexius (37.).

„Nach der Pause wollten wir eigentlich mit mehr Druck ins Spiel gehen, doch dann wurden wir erneut bestraft“, sagte Leif Eriksons. Das 2:0 für Hasenbüren fiel abermals durch einen leichten Ballverlust, den Malte Fastje ausnutzte (48.). 15 Minuten vor Schluss tankte sich Burgs Kevin Stepput durch die gegnerischen Abwehrreihen und wurde nicht regelkonform gestoppt – Elfmeter für den FCB. Der gefoulte Spieler verwandelte sicher zum 1:2 (75.).

Burg warf nun alles nach vorne, doch wurde in der Schlussphase zweimal ausgekontert. So wartete Malte Fastje für Hasenbüren mit einem Doppelpack (84./89.) auf und sorgte somit für die 1:4-Niederlage der Schützlinge von Trainer Mirko Wendland. Leif Eriksons hatte ein Sonderlob für Torwart Sascha Steinbusch: „Er hat am Ende fünf Hundertprozentige entschärft und uns somit noch lange im Spiel gehalten.“

SV Türkspor – Tuspo Surheide 1:1 (0:0): Nachdem Bahadir Kilickeser als Neu-Trainer beim SVT mit dem 6:1-Sieg über den SC Lehe-Spaden einen traumhaften Einstand gefeiert hatte, blieb ein weiteres großes Erfolgserlebnis gegen Surheide aus. Dennoch war Kilickeser zufrieden mit der Punkteteilung. „Surheide hat gut gekämpft. Das war ein intensives Spiel auf sehr hohem Niveau mit einem sehr guten Schiedsrichter Sebastian Berger“, lobte der Türkspor-Coach, dessen Team sogleich auf den vierten Tabellenplatz vorrückte.

Im ersten Durchgang zeigten sich die Blumenthaler eindeutig besser als die Gäste und erarbeiteten sich sogar zwei Hochkaräter, die Milan Meyer alleine vorm Torwart (25.) und John-Marvin Halstenberg per Schuss aus 18 Metern (30.) aber nicht nutzten. Nach der Pause war die Begegnung ausgeglichen. Durch einen Standard gelang der Burgwall-Elf letztlich der 1:0-Führungstreffer – Veyis Albayrak köpfte den Ball aufs Tor, im Fünfer stiegen Surheide-Keeper Paul Zielinski und SVT-Akteur Halstenberg hoch und durch Halstenbergs energischen Einsatz stolperte Zielinski mit dem gefangenen Ball in der Hand ins eigene Tor (65.).

Kurz darauf verlor Abdullah Özkul in der Vorwärtsbewegung das Spielgerät an den überragenden Surheide-Kapitän Angelo Romano Pauls, der seine Expertise ab der Mittellinie einsetzte und den Ball nach herrlichem Solo auf seinen Teamkollegen Behar Nebihi passte – Nehibi musste nur noch einschieben (74.).

Bei einem Konterangriff der Surheider zog dann SVT-Abwehrspieler Marcus Müller an seinem Gegenspieler – Elfmeter für die Gäste, der jedoch an die Latte prallte (82.). In der 83. Minute kam Koray Caliskan für Milan Meyer in die Partie, musste jedoch im Anschluss aufgrund eines verdrehten Knies sofort wieder raus – mit dem Rettungswagen wurde Caliskan ins Krankenhaus gebracht. Die letzten Minuten musste Türkspor nun aber in Unterzahl agieren, weil Bahadir Kilickeser sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte. „Doch wir haben das dann clever heruntergespielt und nichts mehr zugelassen. Das Ergebnis geht in Ordnung“, so Kilickeser.

SG Findorff – SG Aumund-Vegesack II 5:1 (1:0): „Nur die erste halbe Stunde haben wir gut mitgehalten und hatten eventuell sogar bessere Möglichkeiten als Findorff“, meinte SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann. Schnell ausgeführte Freistöße der SGF setzten die SAV-Reserve im ersten Durchgang unter Druck. Eben solch einer führte auch zum ersten Gegentreffer, den Alexander Schlobohm nach 34 Minuten erzielte. Schlobohm war nach dem Wechsel noch zwei weitere Male erfolgreich im Abschluss und baute die Findorffer Führung auf 3:0 aus (47./54.).

Das einzige Vegesacker Tor schoss Veysel Yasak nach einer schönen Einzelaktion, der Treffer konnte die Gastgeber aber nicht mehr aus dem Rhythmus bringen (55.). In der 67. Minute erhöhte Jan-Philipp Rave auf 4:1, ehe Steffen Kamin kurz vor Ende den Sieg der Findorffer eintütete (77.). „Das gesamte Spiel über sah unsere rechte Seite nicht gut aus – vier Tore liefen hierüber, daran müssen wir arbeiten. Leider haben wir auch eine zu schwache Zweikampfquote gehabt und deshalb verdient, aber etwas zu hoch, gegen einen starken Gegner verloren“, äußerte sich Manuel Broekmann.