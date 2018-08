Mit 1:0 setzte sich sich der Fußball-Bezirksligist SV Türkspor beim Hei-Wa-Sol-Cup in Aumund gegen den Pokalverteidiger KSV Vatan Spor durch und konnte so kräftig ­jubeln. (Burdorf)

Aumund. Gegen den Pokalverteidiger KSV Vatan Spor setzte sich der SV Türkspor im Endspiel bei der 49. Aumunder Fußball-Sportwoche um den Hei-Wa-Sol-Cup mit 1:0 (1:0) durch und konnte sich so über den Turniersieg freuen. Der Gastgeber SV Eintracht Aumund belegte den vierten Platz. Nach regulärer Spielzeit (2x35 Minuten) stand es 1:1. Im Elfmeterschießen behauptete sich der SV Grohn vor 150 Zuschauern anschließend und wurde Dritter.

SV Türkspor – KSV Vatan Spor 1:0 (1:0): Die "Vatanesen" spielten in diesem Finale mit einer gemischten Mannschaft aus Erster, Zweiter und Altherren, weil sie bereits in der Bremen-Liga gegen den Titelverteidiger Brinkumer SV antreten mussten. "Vatan hat sich dennoch gut verkauft. Das war ein schönes Endspiel – mit viel Tempo drin", sagte SVEA-Orgachef Steffen Burdorf. Nach einem Ball über die Außenposition konnte letztlich der Türkspor-Akteur Cebrail Finke in der 23. Minute den goldenen Treffer erzielen. Finke setzte sich im KSV-Abwehrzentrum gegen zwei Verteidiger durch "und schob den Ball letztlich ein" (Burdorf). Dieses Ergebnis haben die Blumenthaler dann clever verwaltet und ließen kaum Möglichkeiten der Stadtbremer zu. So jubelten die Mannen um Trainer Bahadir Kilikeser über einen verdienten Turniersieg und sind durchaus gerüstet für die kommende Bezirksliga-Saison.

SV Eintracht Aumund – SV Grohn 3:4 n.E. (1:1/1:0): Der Vorjahresfinalist stand in der Abwehr gegen die "Husaren" erneut sehr gut. Nach einem langen Einwurf von Steffen Burdorf verlängerte der SVEA-Spieler Cihan Soykan den Ball zum Elfmeterpunkt. So tauchte in der zehnten Minute Serhat Akbaba in einer 1:1-Situation vor dem Grohner Schlussmann Florian Samorski auf. Akbaba konnte sich für eine Ecke entscheiden und ließ Samorski keine Abwehrchance. Kurz vor der Pause hatte das Adler-Team noch eine gute Kontermöglichkeit, konnte diese durch André Hensel aber nicht nutzen.

Die 1:0-Führung verteidigte der Gastgeber lange, weil auch der SVEA-Torwart Björn Maschke einen sehr guten Tag erwischte. Grohn hatte in dieser Begegnung zwar mehr Ballbesitz und war auch spielerisch die bessere Mannschaft. So konnten sie letztlich noch den verdienten Ausgleich markieren, mussten hierauf allerdings bis kurz vor dem Abpfiff warten. "Es war natürlich für uns etwas ärgerlich, dass das 1:1 in der letzten Minute fällt", so Steffen Burdorf. Nach einer Standardsituation war in dieser Szene der Grohner Michael Busche per Kopf erfolgreich und überwand den Aumunder Keeper Björn Maschke (70.+2).

Der Gastgeber war hiernach natürlich enttäuscht und dieses machte sich im anschließenden Elfmeterschießen schon bemerkbar. Bereits den ersten Elfer verschoss Marius Engelhardt und auch sein Teamkollege Sascha Schwarting hatte kein Glück. Nachdem der Grohner Wladislav Pfeifer ebenfalls patzte, hofften die Aumunder wieder, doch Seyfettin Celik zeigte auch Nerven – so konnte sich Grohn über Platz drei freuen.

Ein zufriedenstellendes Fazit zog nach dem Ende das Organisations-Duo Steffen Burdorf und Dennis Hutengs. "Es passte einfach mit dem Wetter und der Resonanz. Zudem blicken wir auf ein sehr faires Turnier zurück. Wir freuen uns bereits auf die 50. Auflage," berichtete Steffen Burdorf.

Bereits am Donnerstag kann sich der SV Eintracht Aumund gegen die Grohner um Trainer Celestin Zurek schon für diese knappe Turnier-Niederlage revanchieren. Im vorgezogenen Lotto-Pokal-Spiel trifft das Adler-Team in der ersten Runde vor heimischer Kulisse auf die "Husaren (Anpfiff 19.30 Uhr).