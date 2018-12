Der Türkspor-Spieler Milan Meyer ging auch in dem siegreichen Heimspiel gegen den Neuntplatzierten SC Lehe-Spaden wieder auf Torejagd (6:2). Gleich vier Mal konnte der Blumenthaler Akteur vom Tabellenführer SVT einnetzen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der SV Türkspor geht mit einer Super-Bilanz von 14 Siegen aus 16 Spielen als Herbstmeister der Fußball-Bezirksliga Bremen in die Winterpause. Am 16. Spieltag konnte sich das Team von Trainer Bahadir Kilickeser gegen den SC Lehe-Spaden revanchieren, der den Blumenthalern bisher die einzige Saisonniederlage einbrachte (6:2). Der benachbarte Blumenthaler SV II erreichte bei Tuspo Surheide ein zufriedenstellendes 2:2-Unentschieden.

Das mit Spannung erwartete Nordderby zwischen der TSV Farge-Rekum und der SG Aumund-Vegesack II musste derweil ausfallen. Das regnerische Wetter hatte den Rasenplatz an der Rekumer Straße unbespielbar gemacht. „Die Entscheidung war vertretbar, auch weil wir leider keinen Kunstrasen haben“, berichtete TSV-Trainer Björn Reschke. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. Landesliga-Absteiger Farge wird folglich als Tabellenvierzehnter (elf Punkte) im neuen Jahr nachlegen müssen, um die Abstiegsränge zu verlassen. SAV II steht mit 18 Zählern auf dem zwölften Rang.

SV Türkspor – SC Lehe-Spaden 6:2 (2:0): Wenn die Blumenthaler um Coach Bahadir Kilickeser auch im neuen Jahr so weitermachen wie bislang, dürfte der schon in der vergangenen Saison angestrebten Rückkehr in die Landesliga wohl nichts mehr im Wege stehen. Die Zwischenbilanz, die Kilickeser nach dem letzten Spiel des Jahres zog, war deshalb erwartungsgemäß positiv.

„Ich bin super zufrieden mit dem Abschneiden unserer Mannschaft. Lehe-Spaden hat gut mitgehalten, es war eine sehr disziplinierte Partie. Letztlich haben wir die Niederlage aus dem Hinspiel wiedergutgemacht. Jetzt freuen wir uns, dass wir uns ein bisschen ausruhen können“, sagte Bahadir Kilickeser nach dem Abpfiff.

Grüße von der Tabellenspitze sendet der Türkspor-Coach natürlich sehr gerne, denn 43 Punkte hat die Burgwall-Elf zusammen mit dem besten Torverhältnis der Liga (64:14) auf ihrem Konto. Zudem befindet sich Goalgetter Milan Meyer, der derzeit 20 Treffer auf dem Konto hat, auf dem besten Weg, Torschützenkönig der Bezirksliga zu werden. Allein gegen Lehe-Spaden war Meyer viermal erfolgreich. So erzielte er die 1:0-Führung in der 26. Minute und erhöhte vor der Pause auf 2:0 (39.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste in Person von Jamie Lindemann zum 1:2-Anschlusstreffer (55.), doch dann war erneut Milan Meyer zur Stelle und versenkte den Ball im Netz (64.). Die 4:1-Führung markierte Ferdi Kök (75.), ehe zwei Minuten später Milan Meyer das Leder zum vierten Mal über die Linie drückte (77.). Ismail Kök erhöhte kurz vor Schluss (83.), sodass auch Soeren Brandts Treffer zum 6:2-Endstand nichts ändern konnte (90.).

Tuspo Surheide – Blumenthaler SV II 2:2 (0:1): Zufrieden mit dem Ausgang der Begegnung gegen den Tabellendritten zeigte sich anschließend Blumenthals Spielertrainer Daniel Rosenfeldt: „Unsere gewählte Defensivtaktik ging gut auf. Außerdem waren auf beiden Seiten Chancen eher Mangelware.“ Als Leandro Zanatto Borges nach einer sehr guten Kontersituation am Sechzehner zu Boden ging, schlug Torben Vopalensky in der 28. Minute den Freistoß geradewegs zur 1:0-Führung in die Maschen.

Nach der Halbzeitpause hatte Blumenthal II laut Rosenfeldt eigentlich vor, Gegentore zu vermeiden. Doch Surheides Marcel Tietjen zog aus 20 Metern ab und glich mit seinem Distanzschuss aus (48.). Fünf Minuten darauf erhöhte Julian Marginean mit einem Solo wie Bayern-Star Arjen Robben für die Gastgeber auf 2:1 (53.).

Eine schöne Aktion führte schließlich zum 2:2-Ausgleichstreffer. Patrick Pendzich passte auf Torben Vopalensky, der Spielertrainer Daniel Rosenfeldt schickte, welcher den Ball wiederum an Mirko Leppek weitergab, der ihn mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung im Surheider Kasten in der 75. Minute unterbrachte.

Es wurde jetzt in dieser Begegnung noch einmal sehr brenzlig, weil BSV-Akteur Marco Suchan verletzt rausmusste und die beiden einzigen verfügbaren Auswechselspieler bereits auf dem Platz standen. In Unterzahl verteidigte der Blumenthaler SV II aber letztlich das Unentschieden.

Die BSV-Reserve überwintert nun auf dem elften Tabellenplatz (21 Zähler). „Ich glaube, wir hätten aber noch vier bis sieben Punkte mehr holen können. Mit unserem Spielsystem und der Entwicklung der Spieler bin ich aber zufrieden“, lautete Daniel Rosenfeldts Fazit zur Winterpause.