Berne. Für die SVG Berne setzte es in der Fußball-Kreisliga Jade-Weser-Hunte gegen den VfL Oldenburg II eine hauchdünne 0:1-Niederlage. „Wir hätten noch länger spielen können, ohne ein Tor zu machen“, verwies Trainer Michael Müller auf eine mäßige Torgefahr des Aufsteigers. Edsson Ramos und Dominique Meyburg hatten dennoch einen Treffer auf dem Schlappen. Ramos traf den Ball in günstiger Schussbahn nach Vorarbeit von Stefan Keil nicht richtig. Aus einer Spielertraube heraus fiel das einzige Tor der Partie. SVG-Torwart Daniel Anders machte in hervorragender Manier noch eine Eins-gegen-eins-Situation zunichte.

Weitere Informationen

Kreisliga Jade-Weser-Hunte

SVG Berne – VfL Oldenburg II 0:1 (0:0)

SVG Berne: Anders; Litzcobi, Fuhrmann, Stelljes, Kranz (70. Florian Rüscher), Meyburg, Lukas Fischer (35. Guttmann, 78. Röhrl), Neumann (63. Sahin), Ramos, Keil, Daniel Rüscher

Tor: 0:1 Tyrone Lassey (69.)

Schiedsrichter: Lukas Kirch (Post SV Oldenburg) RT