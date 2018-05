SVGO-Spielerin Elisadel Libchen warf in der siegreichen Begegnung in der Handball-Bremenliga der Damen gegen HSG Lesum-Magnus den ersten Treffer. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die HSG Vegesack/Hammersbeck hat sich im Match beim Schlusslicht der Handball-Bremenliga der Damen, SG Arbergen-Mahndorf II, mit nur sieben Akteurinnen sehr schwer getan, aber letztlich doch noch mit 16:15 gewonnen. Somit ist den Nordbremerinnen der dritte Platz einen Spieltag vor dem Saisonende nicht mehr zu nehmen. Vorletzter bleibt auch dank des Sieges der Vegesackerinnen die HSG Lesum/St. Magnus, die erwartungsgemäß keine Sonne beim Titelträger SV Grambke-Oslebshausen sah (14:31).

SV Grambke-Oslebshausen – HSG Lesum/St. Magnus 31:14 (14:7): „Nach schlapper Vorstellung beim Remis in Vegesack und Abwehrproblemen in den ersten zehn Minuten haben wird endlich zu alter Stärke zurückgefunden“, sagte SVGO-Coach Stephan Rix. Nach dem Spiel verteilte dieser die zu spät gelieferten Meister-Shirts. „Für mich als Trainer gab es auch einen Liebesbeweis in Form einer ganz tollen Karte, über die ich mich riesig gefreut habe“, so Rix. Insgesamt habe der Tempo-Handball und die offensive Deckung den Lesumerinnen nicht geschmeckt. „Lesum hatte das Pech, dass die Mannschaft nach unserer schwachen Leistung gegen HVH gegen uns antreten musste. Meine Spielerinnen wollten schließlich einiges wieder gut machen“, so Rix.

Es dauerte jedoch sechs Minuten, ehe Elisadel Libchen das erste Tor der Partie für die Gastgeberinnen erzielte. Ullivia Ullrich glich kurze Zeit später aber für den Außenseiter aus. Mit einem Doppelpack brachte Linda Schultze den Favoriten wieder auf Kurs. Bis zum 4:3 nach zehn Minuten blieb es allerdings eine sehr ausgeglichene Angelegenheit – dann zog das Heimteam auf 8:4 davon. Bis zum Pausenpfiff schraubte der Klassenprimus den Vorsprung noch auf sieben Treffer in die Höhe.

Hiernach baute der Meister seine Führung kontinuierlich weiter bis zum Ende aus. Wenn die Hausdamen nicht nur zwei ihrer fünf Siebenmeter verwertet hätten, wäre das Resultat sogar noch klarer ausgefallen. Svenja Bartsch, Linda Schultze und Alina Voß waren allesamt einmal nicht aus sieben Metern erfolgreich.

„Wenn der SVGO an der Temposchraube gedreht hat, kamen wir aufgrund des Altersunterschiedes nicht hinterher“, bilanzierte HSG-Trainer Oliver Bergmann. Fehler im Angriffsspiel seines Teams seien sofort durch die junge Truppe des Lokalrivalen mit Toren durch Tempogegenstöße bestraft worden. „Im Positionsspiel waren wir gleichauf. Aber unsere Fehler nutzte der SVGO eben schnell aus“, meinte Bergmann. Der Sieg für den Lokalrivalen sei letztendlich auch in Ordnung gegangen. „Aber dafür war nicht die spielerische Klasse, sondern nur die Schnelligkeit des SVGO verantwortlich“, versicherte Bergmann.

SV Grambke-Oslebshausen: Zachow; Feldermann (2), Schwenkler (1), Libchen (5), Hett (3), Bartsch, Iordanidis (7/2) von Leesen (4), Tesch (1), Schultze (6), Ruete, Czernek (2), Voß.

HSG Lesum/St. Magnus: Witte; Klawitter, Rass, Fleckenstein (3/1), Ullrich (4), Jung, Boll, Volkmer (2), Steinwede, Losch, Gerber (3), Piprek (2).

SG Arbergen-Mahndorf II – HSG Vegesack/Hammersbeck 15:16 (10:8): „Es war ein hart erkämpfter Sieg. Bedingt durch zwei kurzfristige Absagen vor dem Spiel mussten wir ohne Auswechselspielerin antreten“, informierte HSG-Coach Carsten Blum. Von Anfang habe sein Team nicht zu seinem gewohnten Angriffsspiel gefunden. Der Gegner nutzte dies aus und führte sogar in der 17. Minute mit 8:3. „Nach einer Auszeit lief es dann besser. Wir kämpften uns bis zur Pause auch auf 8:10 heran“, so Blum. Nach dem Wiederanpfiff egalisierten die Gäste zum 10:10. Beim 12:11 für Arbergen nahm Carsten Blum in der 50. Minute erneut eine Auszeit. Der HVH sammelte noch einmal alle Kräfte, um das Spiel zu drehen.

„Und wieder lief es besser. Wir schafften es auch, das Spiel zu kippen. Es war eine gute kämpferische Leistung bis zum Schluss“, erklärte Blum. Hinzu sei eine gut haltende Michaela Rasch gekommen. „Sie hielt uns ein ums andere Mal mit tollen Paraden im Spiel“ (Blum). Das große Manko habe allerdings die Siebenmeter-Ausbeute dargestellt. „Hätten wir nicht nur zwei von neun Siebenmetern verwertet, wäre der Sieg nicht in Gefahr gewesen“, versicherte Blum.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Rasch; Stork (1), Gerber (8), Anders (3/2), Kuls (3), Lamcke, Zielonka (1).