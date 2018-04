Philip Schmidt (SV Grambke-Oslebshausen, links) zieht hier im siegreichen Heimspiel gegen HSG Stuhr ab. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede/Grambke. Es waren nur vier Worte, aber mit denen fasste Florian Pomorski die 33:35 (18:18)-Niederlage der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II gegen die HSG Verden/Aller treffsicher zusammen. „Uns fehlten die Alternativen“, begründete der Spielertrainer der „Schwäne“ die unnötige, aber verdiente Niederlage in der Handball-Landesliga der Männer. Doppeltes Comeback, doppelte Punkte: Der SV Grambke-Oslebshausen kam nach dem 38:33-Triumph über die HSG Stuhr nicht mehr aus dem Strahlen heraus.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen II – HSG Verden/Aller 33:35 (18:18): Wer Autophobie („Angst vor dem Alleinsein“) hat, der durfte sich an diesem Nachmittag wahrlich nicht auf der Ersatzbank der Hausherren aufhalten. Mehr als zwei Wechselspieler für das Feld und einem für das Tor nahmen dort nämlich nicht Platz. Und das Aufgebot der „Schwäne“ war nicht einmal ausgewogen. Mit zwei Torhütern, zwei etatmäßigen Rückraumspielern, einem Kreisläufer, vier Außenspielern und einem zur Not spielenden Trainer war vor allem die zweite Reihe der Oberliga-Reserve stark unterbesetzt.

Ganz im Gegensatz zu den Domstädtern, die mit voller Kapelle plus komplettem Trainerstab antraten. Das genügte jedoch nicht, um den „Schwänen“ richtig den Marsch zu blasen. „Meine Mannschaft hat stark gekämpft, sich gut gewehrt“, lobte „Pommes“ Pomorski sein letztes Aufgebot. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns damit so gut schlagen würden.“

Vor der Pause war es vor allem Jerome Lippe, der die Gastgeber mit starken Aktionen aus der Angriffsmitte im Rennen hielt. Als er zwei Sekunden vor dem Pausenpfiff zum 18:18 traf, hatte er damit bereits die Hälfte der Treffer seiner Mannschaft erzielt. Noch schwieriger als im Angriff war es für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, überhaupt eine Verteidigung auf die Beine zu stellen, da ihr nur ein etatmäßiger Spieler aus dem Innenblock übrig geblieben war. Die Hausherren machten aus der Not eine Tugend und stellten ihre gewohnte 6:0-Formation kurzerhand auf die 5:1-Variante um, die trotz einiger Schwächen im Tor überraschend gut klappte. „Normalerweise tun wir uns mit Deckungsumstellungen eher schwer“, meinte Florian Pomorski.

Letztlich konnte sich seine Mannschaft so gut wehren wie sie wollte: Als die Domstädter direkt nach dem Seitenwechsel Jerome Lippe kurz nahmen, war die Oberliga-Reserve ihrer stärksten Waffe beraubt. Vor allem Malte Hamsch, Niko Ahrens und Eric Müller, aber auch der treffsichere Jannis Molzahn, fühlten den Verdenern danach weiter kräftig auf den Zahn. Verständlicherweise war das aber mangels Rückraumalternativen limitiert.

Die entscheidende Phase begann nach dem 29:28 von Malte Hamsch (50.), als die „Schwäne“ mehrfach am Gäste-Torwart Marten Kante scheiterten und sich die Reiterstädter auf 32:29 absetzten (55.). Trotzdem hatten sich die Hausherren für ihre personellen Verhältnisse mehr als gut verkauft.

SV Grambke-Oslebshausen – HSG Stuhr 38:33 (13:14): „Diese Punkte waren nicht eingeplant“, resümierte der SVGO-Trainer Holger Langer rundum zufrieden. Er nimmt sie freilich gerne mit, schließlich haben diese seinem Team den zwölften Platz und damit wieder die Chance auf den Klassenerhalt beschert.

Der größte Gewinner des Tages war Bastian Entelmann, der ein halbes Jahr nach einer Erkrankung ein glänzendes Comeback im SVGO-Tor feierte. „Das war geil“, sagte der Mann mit der Rückennummer eins, der den Niedersachsen schon in den ersten vier Minuten vier Torchancen abgeknöpft hatte, bis ihn die Gäste schließlich doch zum 1:2-Anschlusstreffer überwanden. „Ich hatte mir noch aus dem Hinspiel gemerkt, welche Lieblingsecke die hatten“, erklärte „Basti“ Entelmann dazu.

Erstaunlich, denn bei der 22:30-Hinspielniederlage hatte er doch nur als Betreuer mit auf der Bank gesessen, wie auch bei den meisten anderen Partien. „So sind Torleute halt, die achten auf so etwas“, grinste er. Die Entscheidung fiel in der schnellen, unterhaltsamen Begegnung nach dem Seitenwechsel, als der SVGO-Abwehrtrainer Jochen Feldermann seine Verteidigungslinie immer besser auf die gegnerische Wurfhand stellte und Philip Schmidt den HSG-Torjäger Tim Seltmann (vier Tore) neutralisierte.

Im Angriff zeigte sich das Rückraum-Trio Steven und Pascal Hinrichs sowie Philip Schmidt torhungrig, aber auch von der Flügelzange mit Felix Fuchs und Marcel Hägermann ging immer wieder Gefahr aus. Dabei kam dem Gastgeber nach dem 13:14-Pausenrückstand entgegen, dass Stuhrs Trainer Sven Engelmann den Ex-Schwaneweder Keeper Aschkan Sadeghi durch Stefan Gemanos ersetzte.

Der bekam nämlich gegen die Bremer Würfe kaum eine Hand an den Ball, sodass sich die Hausherren nach dem 19:19 durch die Tore von Steven und Pascal Hinrichs (je 2), Philip Schmidt und Felix Fuchs (2) auf 26:21 absetzten. Als Sadeghi danach wieder zwischen die Pfosten ging, kassierte auch der sofort den nächsten Treffer von Pascal Hinrichs zum 21:27 (46.). Dieser Vorsprung gab dem SVGO die nötige Sicherheit, sich am Ende selbst von einer offenen Manndeckung der Gäste nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Eine Sekunde vor Schluss traf Adrian Rüttjerott in doppelter Unterzahl vom Kreis zum 38:33-Endstand und feierte damit sieben Minuten nach seiner Einwechslung ebenfalls ein erfolgreiches Comeback.