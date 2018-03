Bremen-Nord. Der SV Grambke-Oslebshausen II hat mit einem 38:22-Erfolg über das Schlusslicht SG Arbergen-Mahndorf II zum großen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bremenliga der Frauen ausgeholt. Das erste Team des SV Grambke-Oslebshausen bekleckerte sich im Match beim Siebten, SG Buntentor/Neustadt, mit vielen Fehlwürfen zwar nicht gerade mit Ruhm, landete aber dennoch mit einem 18:14-Sieg den zehnten Erfolg im zehnten Spiel. Die HSG Vegesack-Hammersbeck kassierte im Verfolgerduell mit der SG Findorff II eine 19:25-Niederlage und verlor den Anschluss nach ganz oben.

SV Grambke-Oslebshausen II – SG Arbergen-Mahndorf II 38:22 (19:10): „Es war ein sehr schnelles Spiel, in dem wir eine geschlossene Mannschaftsleistung geboten haben“, freute sich SVGO-II-Spielerin Natascha Rabenhold. Nach nicht einmal vier Minuten markierte Annika Albrecht das 3:0 für die Gastgeberinnen. Diesen Vorsprung bauten die Nordbremerinnen nach einer Viertelstunde auf ein sattes 10:2 aus. „Aus einer guten Abwehr heraus haben wir viele Tempogegenstöße gefahren“, teilte Rabenhold mit. Beim 18:8 betrug der Abstand dann erstmals sogar zehn Treffer.

Nach dem Seitenwechsel vermochte der Gast die Partie zunächst ein wenig ausgeglichener zu gestalten, ohne jedoch den Sieg des Heimteams auch nur im Ansatz zu gefährden. Natascha Czernek markierte nach 45 Minuten das Tor zum 29:16. Am Ende wurde der Vorsprung sogar noch größer. „Mit dieser Leistung sollten wir auch in die nächsten Spiele gehen“, urteilte Natascha Rabenhold.

SV Grambke-Oslebshausen II: Fröhlich; Retzlaff, Rabenhold (1), Hänisch (2), Czernek (7), Jung (5/1), Frese (2), Albrecht (6/2), Hapke (1), von Leesen (7), Ruete, Grieme (5/1), Raschen, Siuts (2).

SG Findorff II – HSG Vegesack-Hammersbeck 25:19 (15:11): „Das Spiel stand unter einem denkbar schlechten Stern. Wir mussten mit nur vier etatmäßigen Feldspielern antreten“, sprach HSG-Coach Carsten Blum die großen personellen Sorgen an. Um überhaupt auflaufen zu können, bekamen die Gäste Hilfe aus ihrer Zweiten.

„Erschwerend kam noch hinzu, dass sich Findorff mit drei U21-Spielerinnen aus der ersten Mannschaft verstärkt hat“, teilte Blum mit. Trotz aller Widrigkeiten habe seine Formation jedoch relativ gut mitgespielt und Findorff II immer wieder unter Druck gesetzt. „Leider leisteten wir uns zu viele Fehlwürfe. Unsere Abwehr stand auch nicht immer sattelfest“, berichtete Carsten Blum. Dies sei natürlich nicht zuletzt der gesamten Situation geschuldet gewesen. „Trotz der Niederlage bin ich zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Mehr war heute einfach nicht drin. Mit der kompletten Mannschaft wäre auf alle Fälle ein Sieg drin gewesen“, stellte Blum fest.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Ludemann, Rasch; Weiß (3), Gerber (6), Schacht (6), Zielonka (3/2), Kriete, Humpe (1), Pham.

SG Buntentor/Neustadt – SV Grambke-Oslebshausen 14:18 (8:9): Die Gäste bekamen sage und schreibe ein Dutzend Siebenmeter zugesprochen, von denen sie aber nur die Hälfte verwerteten. „Wir waren jederzeit vollkommen überlegen, sind aber immer wieder an einer guten Torhüterin und am eigenen Unvermögen im Abschluss sowie am finalen Pass gescheitert“, bilanzierte SVGO-Coach Stephan Rix. Seiner Meinung nach hätte die Partie auch 30:14 für seine Mannschaft ausgehen können oder sogar müssen. „Ich hatte aber nie die Angst, das Spiel zu verlieren. Das Vertrauen ist groß, dass sich die Mannschaft an einem Tag ohne Glück an den Händen aufbäumt“, erklärte Rix. Ihm haben drei Rückraumspielerinnen gefehlt, deren Tore natürlich wichtig gewesen wären.

Bei den Gastgeberinnen ragte die achtfache Torschützin Jenna Charlene Keller heraus, die allerdings auch vier Siebenmeter verwandelte. Nach zwölf Minuten blickten die Gäste auf einen 4:7-Rückstand. Sie wendeten das Blatt schließlich jedoch zu einer eigenen 10:8-Führung. Im zweiten Durchgang wandelte der Titelfavorit einen 12:13-Rückstand mit einem 5:0-Lauf in eine beruhigende 17:13-Führung um.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Zachow; Feldermann (1), Stämmerling, Libchen (3), Hett (1), Iordanidis (2/2), von Leesen (1), Tesch (2/1), Schultze (6/3), Czernek (2), Voß.