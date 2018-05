Entwischt: In dieser Szene kann Mareicke Boll (HSG Lesum /St. Magnus) im Derby gegen HSG Vegesack/Hammersbeck unbedrängt abziehen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die Spielgemeinschaft profitierte aber auch davon, dass der noch verlustpunktfreie SV Grambke-Oslebshausen I erneut pausierte und somit bereits drei Partien weniger auf dem Konto hat als der HVH. Der SVGO II zog zudem in einem packenden Endspurt unglücklich mit 17:18 gegen den Sechsten TS Woltmershausen II den Kürzeren.

HSG Lesum/St. Magnus – HSG Vegesack/Hammersbeck 14:18 (5:9): Die Gastgeberinnen ließen sich auch durch den frühen Rückstand von Kristina Gerber nicht aus dem Konzept bringen. Janine Schubert drehte den Spieß sogar mit einem Doppelpack um. Janine Steinwede sorgte nach elf Minuten noch einmal für einen 4:3-Vorsprung in einer sehr abwechslungsreichen Anfangsphase. Erst dann setzte sich der Favorit mit vier ­Toren ab. Gegen Ende der ersten Hälfte dominierten jedoch die beiden Abwehrreihen das Geschehen. Zwischen der 21. und 30. Minute traf nur Vegesacks Kristina Gerber einmal ins Schwarze.

Auch nach dem Seitenwechsel litten ­beide Formationen erst einmal fünf Minuten unter Ladehemmungen. Dann platzte der Knoten bei Lesums Ulivia Ullrich. Mit einem Zweierpack verkürzte sie nach 41 Minuten auf 9:10 – doch dann verbuchten die Gäste einen 5:1-Lauf. Merle Piprek verringerte aber den Abstand vier Minuten vor Ultimo auf 14:17. Mit einer Auszeit störte der Gast jedoch den Rhythmus des Außenseiters.

„Gegen den erwartet unbequemen Gegner kamen wir nur sehr schwer ins Spiel“, stellte HVH-Trainer Carsten Blum fest. Auch wenn seine Schützlinge in der ersten Halbzeit außer beim Stande von 1:2 immer in Führung gelegen habe, hätte es seine Formation nicht geschafft, sich deutlich abzusetzen. „In der Abwehr standen wir eigentlich recht gut. Im Angriff wurden jedoch ­viele Würfe einfach verworfen“, sagte Blum.

Auch die 9:5-Halbzeitführung habe keine Souveränität in das Spiel des Favoriten gebracht. „Einige leichte Fehler im Angriff und in der Abwehr brachten Lesum wieder mit nur einem Tor Rückstand an uns heran“, berichtete Carsten Blum. Dennoch habe sein Team ruhig weitergespielt und sei mit fünf Toren innerhalb von nur fünf Minuten vorentscheidend auf 15:10 davongezogen. „Dies reichte dann aus, um den Sieg sicher nach Hause zu bringen. Es war zwar kein gutes Spiel. Aber, dass wir dieses gewonnen haben, war unter dem Strich das Wichtigste“, betonte Blum.

HSG Lesum/St. Magnus: Kirsten Yvonne Kempf, Witte; Fitschen (1), Klawitter (2), Rass, Ullrich (5/1), Boll (1), Friedrich, Steinwede (1), Losch, Volkmer, Schubert (2), ­Piprek (2), Kim Anik Kempf.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Ludemann; Rattai (2), Weiß, Gerber (11/2), Anders, Schacht, Schacht (4), Zielonka, Kammerloch, Kuls, Stork (1).

SV Grambke-Oslebshausen II – TS Woltmershausen II 17:18 (8:8): „Wir haben eine starke Anfangsphase hingelegt“, freute sich die SVGO-II-Spielerin Anna Schultze. Nach 14 Minuten führten die Gastgeberinnen sogar beim 6:3 einmal mit drei Treffern. Diesen Vorsprung vermochten die Hausdamen allerdings nicht in die Pause zu retten. „Insgesamt haben wir eine gute Abwehrleistung gezeigt, uns jedoch auf der anderen Seite zu viele Fang- und Passfehler erlaubt“, ließ Schultze wissen. Das Unentschieden sei in letzter Sekunde verpasst worden. Rieke Hapke kassierte 16 Sekunden vor Schluss wegen Verhinderung des Anwurfs des TS Woltmershausen die Rote Karte.

Enge Begegnung

Den daraus resultierenden Siebenmeter wehrte Torhüterin Astrid Fröhlich zwar ab – dennoch markierte der Gast kurz darauf durch eine Unaufmerksamkeit noch das 18:17. „Insgesamt war es ein sehr enges Spiel, in dem die beiden Teams von der 23. Minute an nie mehr als mit zwei Toren auseinander lagen“, berichtete Anna Schultze.

SV Grambke-Oslebshausen II: Fröhlich; Schultze, Rabenhold (1), Hänisch (1), Voß (1), Jung, Albrecht (4/3), Hapke (1), Schmidt, Grieme (5/1), Rathjen (3), Pahler, Siuts (1).