Bengt Kohrt (am Ball) steuerte drei Treffer zum ungefährdeten Sieg des SVGO II bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen III bei. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Schwanewede. „Für uns fängt die Saison erst am Sonnabend an“, sagte der Trainer des SV Grambke-Oslebshausen II, Jörg Rutenberg, nach dem lockeren 39:20-Erfolg über die benachbarte HSG Schwanewede/Neuenkirchen III. Nun gastiert der SVGO II im Topspiel der Handball-Bremenliga der Männer beim Klassenbesten SG Arbergen-Mahndorf II. Der SV Grambke-Oslebshausen III feierte beim 24:22-Erfolg bei der HSG Vegesack-Hammersbeck seinen zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

SV Grambke-Oslebshausen II – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III 39:20 (20:7): „Wir sind wieder nicht gefordert worden“, stellte Jörg Rutenberg fest. Er habe sich aber über das sehr faire, fast schon freundschaftliche Nachbarschaftsduell gefreut. Nach nicht einmal zehn Minuten markierte Björn Bischof das 7:0 für die Gastgeber. Der Spieler aus dem Kader der ersten Formation half aus, weil nur noch zwei gesunde Rückraumspieler zur Verfügung standen. „Ansonsten hätte ich selbst auflaufen müssen“, teilte Rutenberg mit. Er hat auch bereits Linksaußen Tom Lange in die Mitte beordert. Björn Bischof war aber ein hervorragender Vertreter. „Björn ist schon ein richtig Guter und hat uns auch sehr geholfen“, betonte Jörg Rutenberg. Er hätte nichts dagegen, den Polizeibeamten auch in den kommenden Partien einzusetzen.

Für HSG-Spielertrainer René Tants ist der SVGO II der klare Favorit auf den Gewinn der Meisterschaft. Das sieht Jörg Rutenberg aber etwas anders: „Der Topfavorit ist Arbergen-Mahndorf II. Dort spielen einige Akteure mit Erfahrungen aus höheren Klassen.“ Der fast ausschließlich mit jungen Spielern angetretene Gast hatte in der Halle an der Sperberstraße in Oslebshausen nichts zu melden. „In einem Spiel mit einem extrem hohen Tempo hatten wir keine Chance“, räumte René Tants ein. Seine Mannschaft habe erhebliche Probleme gehabt, gegen die extrem offensive Deckung des Nachbarn zu agieren. „Uns fehlten da einfach die Ideen, das Spiel positiv zu gestalten“, versicherte Tants. In der zweiten Halbzeit habe es aber schon wesentlich besser ausgesehen. „Unser Gegner hat jeden technischen Fehler sofort mit einem Tor bestraft“, ließ René Tants wissen.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Schmidt (1), Wendler (6), Bischof (7), Rotenberg (1), Meyran (2), Pfeiffer (7/2), Metzscher (6), Friedrich (2), Kohrt (3), Hellmann (4).

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Schumann; Ohlandt, Schäfer (1), Thole (2), Hütten (1), Dörjes (1), Tants (3/2), Müller (2), Wischhusen (4/1), Siemer (2), Voller (4/1).

HSG Vegesack-Hammersbeck – SV Grambke-Oslebshausen III 22:24 (9:11): „Es war kein attraktives Spiel, da zu viele leichte Fehler im Angriff gemacht wurden“, bilanzierte HVH-Trainer Rolf Wieduwilt. Selbst ohne Druck durch die gegnerische Abwehr sei es zu einer nicht erklärbaren hohen Anzahl von Fehlpässen und technischen Fehlern gekommen. „Auch wurden die Spielkonzepte nicht abgerufen, da Spielmacher Lars Lisson nach einem Zusammenprall in der ersten Halbzeit nicht mehr mitwirken konnte“, bedauerte Wieduwilt. Seine Abwehr habe dagegen vor den stark haltenden Torhütern Bastian Preuß und besonders Jan Schulz sehr sicher gestanden. „Deshalb kam ein knappes Ergebnis zustande“, sagte Rolf Wieduwilt.

Nachdem der Gast mit 1:0 in Führung gegangen war, drehten die Hausherren den Spieß zum 2:1 um. Bis zum 6:6 wechselte dann ständig die Führung. Im Anschluss erarbeitete sich der SVGO III beim 8:6 den ersten Vorsprung mit zwei Toren. Nach einem 16:11 sah es nach einer klaren Angelegenheit für den leichten Favoriten aus. Doch mit großem Einsatz holte der Vorletzte wieder ein paar Tore auf. Zur Wende reichte es für die HVH aber nicht mehr.

„Es war ein Spiel, das nicht gerade durch Qualität überzeugt hat. Wir haben aber das ganze Spiel über unseren Vorsprung von zwei bis drei Toren gehalten“, analysierte SVGO-Spieler Dennis Siuts. Durch eine solide Abwehr sei die schlechte Abschlussquote kompensiert worden. „Sven Pahler hat als Aushilfe am Kreis einen guten Eindruck hinterlassen, da er viele Räume für die Rückraumspieler öffnete“, lobte Siuts. Zudem habe Alex Rotenberg bei seinem Debüt überzeugt. „Jetzt sind wir froh, dass unser nächstes Spiel endlich ein Heimspiel ist“, sagte Dennis Siuts. Dieses findet aber erst am 20. Oktober gegen die SG Findorff II statt.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Schulz, Preuß; Springer, Gramberg (9/5), Woelke, Przygoda (1), Arfmann-Knübel (2), Lisson, Sobota (2), Röse (5), Fasse (3).

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann; Pahler (1), Michael (5), Götz (5), Siuts (4), Beckmann (5), Dunker (4), Rotenberg, Dietze.