SVGO-Spieler Felix Fuchs möchte auch gegen den Nachbarn HSG Schwanewede/Neuenkirchen II auf Torejagd gehen. (Olaf Kowalzik)

Grambke/Schwanewede. Handball-Derbys zwischen dem SV Grambke-Oslebshausen und der HSG Schwanewede/Neuenkirchen sind den Spielern normalerweise weit im Voraus anzumerken. Die Anspannung und Nervosität steigen bereits im Training, wie dort auch die Anzahl an Spielern und die Intensität zu nimmt. Außerdem lichten sich die Verletztenlager wie von Geisterhand und es gibt tagelang eigentlich nur noch ein Gesprächsthema: Wer wird sich diesmal im Prestigeduell durchsetzen?

Das Duell in der Landesliga der Männer zwischen den Gelb-Blauen und der Oberliga-Reserve aus dem Landkreis Osterholz an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr in der Sperberstraße scheint da eine Ausnahme zu machen. „Ehrlich gesagt, geht es für uns nur noch um den Klassenerhalt. Da ist es völlig egal, wer kommt“, betont der SVGO-Spielertrainer Holger Langer. „Wir müssen aus den letzten sechs Spielen ganz viele Punkte holen – alles andere hilft nichts!“

Für den HSG-Trainer Henning Schomann hat dieses Derby nicht mehr den Charakter von früher: „Es wird bestimmt hitzig werden, aber ein Derby steht und fällt immer damit, wie gut man sich untereinander kennt. Diesmal ist es nicht so sehr wie früher, aber vielleicht ändert sich das alles ja noch auf dem Spielfeld“, spielt er auf den radikalen personellen Umbruch des Gastgebers vor dem Saisonstart an.

Dennoch hofft Holger Langer darauf, dass seine Spieler durch das Derby ein paar Prozent mehr an Leistungsbereitschaft, Qualität und das (zuletzt eher nachgelassene) Tempospiel in die Waagschale werfen. „Schließlich kennen die Spieler des Jahrgangs von Felix Fuchs noch solche Gegner ihrer Altersklasse wie Niklas Mechau, während Marcel Hägermann wiederum mit den älteren Schwaneweder Jahrgängen vertraut ist“, erklärt er. Hinsichtlich der Verletzungen scheinen beide Mannschaften in der Saison ähnlich gebeutelt zu sein, die Niedersachsen konnten das jedoch aufgrund der Breite ihres Kaders und junge Aushilfen – wie im Hinspiel den sechsfachen Torschützen Mohammed Nedal Alibrahim – aus der ersten Vertretung deutlich besser wegstecken. Auch wenn ihr Trainer von einer eher unbefriedigenden Saison spricht.

„Wir sind mit 19 Spielern gestartet, haben aber aufgrund von sehr vielen Verletzungen und Schichtdiensten seit Monaten nur noch mit sechs bis acht Spielern trainiert“, sagt Henning Schomann. Er muss gegen den SVGO definitiv auf Malte Hamsch, Carsten von der Heyde und Ole Piotrowski verzichten, der Einsatz von Jerome Lippe ist fraglich. „Ich habe aber noch zwölf Leute auf dem Zettel.“

Das war für Holger Langer zuletzt eher das Maximum an Akteuren, der seinen verletzten Abwehrchef und Kreisläufer Adrian Rüttjerott „schmerzlich vermisst“. Immerhin hat sich sein langzeitverletzter Torwart Bastian Entelmann wieder ins Training zurückgemeldet und brennt auf sein Comeback. Ob er jedoch schon an diesem Sonnabend zwischen den Pfosten stehen kann, ist fraglich. „Wir spielen zu Hause und rechnen uns deshalb auf alle Fälle etwas aus“, sagt der spielende Grambker Coach. „Das wird zwar für uns eine harte Aufgabe werden, aber auch wir wollen gewinnen“, kontert Henning Schomann.

Seine Mannschaft hatte das Hinspiel klar mit 30:20 dominiert, solch einen Spaziergang erwartet er aber nicht wieder. „Der SVGO besitzt eine sehr viel höhere Qualität, als sein Tabellenstand aussagt. Er kann das aus irgendwelchen Gründen nur nicht umsetzen. Für mich ist der eine nicht greifbare Wundertüte“, warnt der HSG-Coach. „Und seitdem Jochen Feldermann beim Vorletzten das Abwehrtraining übernommen hat, befindet er sich im Aufwärtstrend.“

Apropos Trainer: Die „Schwäne“ haben die Nachfolge für ihren scheidenden Coach Henning Schomann (er übernimmt künftig die männliche B-Jugend im Verein) gelöst. Bei ihnen wird der bisherige Co-Trainer Florian Pomorski zum Cheftrainer befördert. Er bildet in der Zweiten zusammen mit dem Rückraumspieler Florian Fronz ein Trainergespann.

„Mühle“, wie Fronz im Team nur genannt wird, soll sich aber immer nur dann ins Trainer-Tandem einklinken, solange er nicht selbst auf der Platte steht. „Diese Lösung wurde von der Mannschaft sehr, sehr positiv aufgenommen“, berichtet Henning Schomann über die künftige „Florian-Doppelspitze“ des aktuellen Tabellensiebten.