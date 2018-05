SVGO-Spieler Pascal Hinrichs (mit Ball) wird gebremst, auch Steven Hinrichs (im Hintergrund) wird von einem Spadener bewacht. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Der SV Grambke-Oslebshausen setzt in der Handball-Landesliga der Männer zum Endspurt an. Die Gelb-Blauen rangen zu Hause den TV Gut Heil Spaden mit 36:34 (16:15) nieder und festigten mit dem zweiten Heimsieg in Folge den drittletzten Rang. Zwei Punkte beträgt ihr Vorsprung zwei Spieltage vor dem Saisonende auf den TV Sottrum, sogar drei auf das Schlusslicht ATSV Habenhausen III, die damit aktuell die beiden Regelabstiegsplätze einnehmen.

Ob der zwölfte Rang jedoch zum Klassenerhalt reichen wird, entscheiden die Ergebnisse in den höheren Spielklassen. Aktuell müsste der SVGO darauf hoffen, dass der VfL Horneburg das Aufstiegsspiel zur Verbandsliga gewinnt, da von dort zurzeit sowohl die HSG Bützfleth/Drochtersen als auch der TuS Sulingen absteigen würden. „Warum haben die nicht immer so gespielt ?“ fragten sich viele Zuschauer in der Sperberstraße ob der Leistungssteigerung ihres Teams. Vielleicht hätte das einfach nur seinen Mannschaftsabend früher machen sollen, als erst nach der schmerzvollen Heimniederlage Anfang April gegen Schwanewede/Neuenkirchen II. „Seitdem sind wir zusammengewachsen und stehen als Einheit auf dem Feld“, erklärte der Abwehr-Trainer Jochen Feldermann. Intensivere Trainingseinheiten, insbesondere in der Verteidigung, halfen obendrauf.

Langer: Cleverer gespielt

Das führte dazu, dass die Hausherren gegen die robuste Spielweise der Niedersachsen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff gewappnet waren und sich von denen nur selten aus dem Rhythmus bringen ließen. „Wir haben dagegengehalten und cleverer gespielt“, urteilte der SVGO-Spielertrainer Holger Langer zufrieden.

Der Grund lag vor allem in seinem Rückraum, der mit den Brüdern Steven und Pascal Hinrichs, aber auch mit Björn Bischof und Philip Schmidt äußerst druckvoll und variabel aufspielte. Dadurch steckte er selbst die Manndeckung bei Steven Hinrichs ab dem 6:5-Vorsprung gut weg, zumal Felix Fuchs auf Linksaußen ein ständiger Unruheherd war. Im Tor wechselten sich Michael Mulinski und Bastian Entelmann so geschickt ab, dass sie ihre Vorderleute mit wichtigen Paraden immer wieder antrieben.

Dennoch wackelte der SVGO, weil er nach dem Seitenwechsel trotz der Manndeckung gegen den Spadener Spielmacher Kolja Hanke (6/2) vom Gäste-Halblinken Björn Gercken gewaltig auf die Probe gestellt wurde. Der achtfache Torschütze wurde mit der Hereinnahme von Philip Schmidt als Gegenspieler ab dem 24:26-Rückstand zunehmend neutralisiert, wodurch das SVGO-Team beim 30:29 selbst wieder Oberwasser gewann. Als Schmidt das Leder 40 Sekunden vor Schluss selbst an die Latte nagelte, verkürzte Spaden im Gegenstoß auf 34:35. Danach spielte der Gastgeber in Überzahl seinen Rechtsaußen Marcel Hägermann frei, der neun Sekunden vor dem Abpfiff mit dem Treffer zum 36:34 alles klar machte.

Weitere Informationen

Landesliga Männer

SV Grambke-Oslebshausen –

TV Gut Heil Spaden 36:34 (16:15)

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; Feldermann, Pascal Hinrichs (6), Fuchs (6), Bülow, Rüttjerott (1), Langer, Steven Hinrichs (10/6), Hägermann (2), Hergert, Behrmann, Bischof (8), Schmidt (3) ELO