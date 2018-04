Entscheidend gestört. Schwanewedes Malte Hamsch (Nummer neun) bringt SVGO-Goalgetter Steven Hinrichs, der acht Treffer erzielte, im Landesliga-Derby aus dem Gleichgewicht. (Olaf Kowalzik)

Grambke/Schwanewede. „Der Derbysieg ist schöner als ein Dänemark-Urlaub!“ Malte Hamsch war nach dem 36:31 (16:17)-Erfolg in der Handball-Landesliga der Männer beim SV Grambke-Oslebshausen in bester Stimmung. Eigentlich hätte sich der Linksaußen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II längst in Skandinavien ausruhen wollen, doch da sich sein Hochschulplan kurzfristig geändert hatte, verzichtete er auf ein paar freie Tage und fuhr mit seinen Mitspielern kurzerhand in die Halle Sperberstraße.

„Zum Glück“, schmunzelte der HSG-Trainer Henning Schomann, denn zusammen mit dem überragenden Rechtsaußen Niko Ahrens erzielte die Schwaneweder Flügelzange 16 Treffer. 15 davon erzielte das Duo im zweiten Spielabschnitt, damit streckten die „Schwäne“ das stark abstiegsgefährdete Kellerkind entscheidend nieder. Auch das Comeback von Jerome Lippe konnte sich nach seiner Verletzungspause mit sechs Toren sehen lassen.

„Das hat richtig Spaß gemacht“, strahlte der nahezu fehlerfrei aufspielende Niko Ahrens. Die Freude konnte beim SV Grambke-Oslebshausen niemand teilen. „Wir schlagen uns in den letzten Minuten immer selbst und kassieren dabei zu viele Tempogegenstöße“, monierte SVGO-Rückraumspieler Steven Hinrichs – Volltreffer. So gut die Gelb-Blauen auch gegen die Niedersachsen verteidigten, so sehr standen sie sich nach dem Seitenwechsel in der Offensive selbst im Weg. Bis zum 21:18 des Kreisläufers Dennis Behrmann befanden sich die Hausherren auf Erfolgskurs (37.).

Den HSG-Trainer Henning Schomann brachte das jedoch nicht aus der Fassung. „Mein Plan war es, den SVGO müde laufen zu lassen, bis er in den letzten zehn Minuten einbricht“, verriet er. Deshalb hatte er sein Team auch im ersten Durchgang kräftig durchgewechselt, damit er nach der Pause nahezu eine Formation durchspielen lassen konnte.

Seine Taktik ging früher auf als geplant, denn nach dem 23:21 von Philip Schmidt bezahlte der Gastgeber ganz schmerzhaft dafür, dass er im Nordderby nicht einmal das Tempo herausgenommen hatte, sondern mit zunehmender Spielzeit immer ungestümer und unvorbereiteter angriff. Hier war es insbesondere der Linksaußen Felix Fuchs, dessen Trefferquote gewaltig absackte. Auf der gegenüberliegenden rechten Flanke kamen weder Igor Hergert noch Marcel Hägermann in Schwung. Außerdem mischten insbesondere deren Rückraumspieler Steven und Pascal Hinrichs sowie Björn Bischof bei den erfolglosen Blitzangriffen kräftig mit.

Ganz zur Freude von Parathan Sivanathan, der im Schwaneweder Gehäuse immer stärker wurde und dem Vorletzten mit einigen ganz wichtigen Paraden gehörig den Schneid abkaufte. Dadurch drehte die Oberliga-Reserve den Spieß mit einem 6:0-Lauf zum 27:23 um (45.) – die Vorentscheidung.

„Eigentlich bin ich ja mit der Leistung meiner Mannschaft und den Balleroberungen in der Abwehr zufrieden, nur die Torquote stimmte überhaupt nicht“, bilanzierte der SVGO Spielertrainer Holger Langer zerknirscht. „Und wir hätten die Punkte so dringend gebraucht“, fügte der Abwehr-Coach Jochen Feldermann enttäuscht hinzu.