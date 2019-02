Die "Schwäne"-Akteure René Tants (links) und Malte Dörjes bremsen in dieser Szene Sören Sillje (VSK, Mitte). (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Der Torwart der HSG Schwanewede/Neuenkirchen III, Jendrik Schumann wehrte neun Sekunden vor dem Ende nach einem Foul von Spielertrainer René Tants den fälligen Siebenmeter ab. Damit bewahrte er seine Farben beim 32:31-Sieg in der Handball-Bremenliga der Männer beim VSK Osterholz-Scharmbeck vor dem Ausgleich. Die „Schwäne“ stoppten damit ihre Talfahrt nach zuletzt zehn Pleiten in Folge. Titelanwärter SV Grambke-Oslebshausen II kassierte eine 16:27-Schlappe beim TV Lilienthal. Das dritte SVGO-Team hatte zudem bei der SG Findorff II das Nachsehen.

SG Findorff II – SV Grambke-Oslebshausen III 26:25 (13:13): „In der Findorffer Halle konnten wir gefühlt noch nie punkten“, informierte SVGO-III-Spielertrainer Simon Belis. Anfangs habe sein Team noch speziell durch Tobias Götz viele Einzelaktionen in Tore umgemünzt. „Unsere sonst so gut stehende Abwehr hat aber praktisch gar nicht stattgefunden“, kritisierte Belis. Aber auch die Keeper hätten nichts an die Finger bekommen.

Das Spiel sei dennoch recht ausgeglichen gewesen. In der 43. Minute setzte sich die Heimsieben aber auf drei Tore ab. In der turbulenten Schlussphase mit einer Roten Karte gegen SVGO-III-Spieler Sven Pahler und einem Platzverweis gegen einen Findorffer parierte Gäste-Keeper Jean-Luc Logemann noch einen Siebenmeter. Durch das Foul von Sven Pahler bekam auch Findorff II nach der offiziellen Spielzeit noch einen Siebenmeter zugesprochen, den die Formation zum Sieg verwandelte. „Ich hoffe, dass wir uns jetzt endlich zusammenreißen und uns nicht ständig dem gegnerischen Niveau anpassen“, erklärte Belis vor dem Duell mit dem SVGO II.

SV Grambke-Oslebshausen II: Walther, Logemann; Pahler (2), Götz (7/1), Belis, Michael (7/1), Koza (2), Friedrich (1), Güse (1), Rotenburg (5), Maretzke, Draeger.

VSK Osterholz-Scharmbeck – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III 31:32 (19:15): „Der junge Kader hat sich mit einem Sieg selbst belohnt“, meinte René Tants. Die Gäste mussten aber erst einmal einen holprigen Start und Probleme in der Deckung hinnehmen. Lange Zeit habe die HSG-Mannschaft in der Deckung Probleme gehabt, den VSK-Spielmacher Clemens Böschen in den Griff zu bekommen. Weder in der 3:2:1- noch in der 6:0-Deckung hätte der Gast den Spielgestalter und Goalgetter zu fassen bekommen. „Deshalb entschied ich mich dafür, ihn in der zweiten Halbzeit selbst in die Manndeckung zu nehmen, was auch gut funktionierte“, so Tants. Nach 36 Minuten lag der Gast noch mit 17:23 zurück.

Beim 24:28 betrug der Abstand immer noch vier Tore (47.). Doch dann egalisierte Malte Dörjes zum 29:29. „Wir haben dann das Spiel bestimmt“, versicherte Murglat. In der letzten Minute habe sein Team auch ein bisschen Glück gehabt. Nachdem Jonas Elfers 20 Sekunden vor Schluss zur 32:31-Führung getroffen hatte, beging René Tants ein taktisches Foul, das Jendrik Schumann ausbügelte.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Humborg, Schumann; Walter (1), Hesser, Garstka (3), Ohlandt (3), Hütten (3), Jonas Dörjes, Müller, Tants (3), Siemer (2), Malte Dörjes (7), Elfers (10).

TV Lilienthal – SV Grambke-Oslebshausen II 27:16 (16:8): Kein einziger Feldspieler erreichte am Schoofmoor seine Normalform. Vor allem über die Außen ging beim Titelanwärter nicht viel. So blieben Tom Lange und Sören Schmidt ohne Treffer. Sven Stegemann kam auch nicht über zwei Tore hinaus. „Wir hätten auch nach einer Viertelstunde wieder nach Hause fahren können“, sagte SVGO-II-Coach Jörg Rutenberg. Wenn die Gäste nicht gerade danebenwarfen, dann wartete der TVL-Keeper mit tollen Paraden auf. Nicht selten verhinderte auch das Aluminium einen Treffer für den Gast. Nach dem 8:17 löste Timon Süß Daniel Schimske zwischen den SVGO-II-Pfosten ab. „Beide Torleute haben eine gute Leistung gezeigt“, sagte Rutenberg.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske (1), Süß; Schmidt, Lange, Stellmascek (2), Wendt (4/2), Stegemann (2), Meyran (1), Hinrichs (2), Metzscher (1), Kohrt (1), Hellmann (2).