Lemwerder. Trainer Norman Stamer setzt seine Tätigkeit über das Saisonende hinaus fort, fast alle Spieler haben bereits für die Serie 2018/19 zugesagt und aktuell hat der Verein Kontakt zur Tabellenspitze – alles super beim Fußball-Landesligisten SV Lemwerder also. Fast alles. Denn der SVL verliert zum Saisonende mit Tim Weinmann seinen Torjäger an den niedersächsischen Bezirksligisten SV Komet Pennigbüttel. Und Torjäger sind – für einen finanziell eben nicht auf Rosen gebetteten Klub – schwer bis kaum zu ersetzen. Tim Weinmann hat in der laufenden Spielzeit bei 13 Einsätzen 13 Treffer erzielt.

„Seine Tore werden fehlen. Aber ich bin stolz, dass er der Einzige ist, der uns verlässt“, erklärt Norman Stamer und fügt hinzu: „Der Verlust wiegt schwer, auch als Mensch, als Typ.“ Rein sportlich betrachtet sei es für alle eine Herausforderung, den Abgang des Torjägers gemeinsam aufzufangen. Dass sich der Torjäger trotz der hervorragenden Trainingsbedingungen in Lemwerder (Stamer: „Die sind bei uns wie bei keinem anderen Verein“) neu ausprobieren will, dafür zeigt der SVL-Coach, der im Sommer in seine sechste Spielzeit beim SV Lemwerder geht, durchaus Verständnis. Dass ihn der Weg in die Bezirksliga Lüneburg führt, sorgt bei ihm indes für das eine oder andere Fragezeichen.

Tim Weinmann (am Ball) erzielte bei seinen 13 Saisoneinsätzen 13 Treffer für den SV Lemwerder. (Christian-Kosak)

Tim Weinmann betont ausdrücklich, dass es keine Entscheidung gegen den SV Lemwerder („Ich fühle mich dort wohl“) wäre, sondern für etwas ihm eher per Zufall angebotenes Neues. Mit dieser frühen Entscheidung hätte der SVL jetzt die Möglichkeit, früh zu planen, und er hätte niemanden hingehalten. „Ich bin jung und relativ ungebunden und muss jetzt auch einmal egoistisch sein“, begründet Weinmann den Schritt, der auch einen deutlich größeren Zeitaufwand zur Folge hat. Die Zeit der kurzen Wege ist vorbei, sowohl zum Training als auch zu den Punktspielen erwarten den 24-Jährigen, der fortbildungsbedingt bis Ende des Jahres allerdings nur einmal wöchentlich trainieren kann, längere Strecken.

Eine Rolle als Führungsspieler

„Die bremischen Ligen sind nicht so interessant, ich will mal andere Anlagen und Vereine sehen“, führt er weiter aus, warum er beispielsweise nicht einen zweiten Anlauf in der Bremen-Liga unternimmt. Stattdessen will er also am Projekt Landesliga-Rückkehr, das ihn bei der Vorstellung beeindruckte, beim SV Komet Pennigbüttel mitwirken. In einer Rolle, die ihm offensichtlich gefällt: „Sie wollen mich als Führungsspieler. Das ist auch von der Wertschätzung her sehr interessant.“

Spieler, die den SV Lemwerder in den vergangenen Jahren verlassen haben, kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Beim SVL wird Kontinuität großgeschrieben. Viele Spieler sind mit dem Verein und Umfeld eng verbunden. Wer einmal da ist, der bleibt meistens länger. Das galt auch für Tim Weinmann, der aus diesem Verein hervorging, dann aber höherklassig spielen wollte. Und sich auf dem besten Weg befand, richtig durchzustarten. Über die A-Jugend der SAV ging es zum A-Junioren-Regionalligisten Blumenthaler SV, auch bei ersten Einsätzen im Herrenbereich zeigte er am Burgwall sein großes Potenzial.

Altersmäßig im Herrenbereich angekommen folgte der Karriereknick. Verletzungsbedingt. Beschwerden im Adduktoren- und Leistenbereich ließen ihn schließlich vermuten, dass der Kunstrasenplatz am Burgwall ihm nicht bekam. Nach rund einjähriger Verletzungspause folgte ein Schlussstrich. Und schließlich mit etwas Abstand ein Neubeginn. Wo? Beim SV Lemwerder natürlich. Trainer Norman Stamer überredete ihn zu einem behutsamen Neuanfang, der von Skepsis begleitet war, sich aber schließlich trotz eines folgenden Kreuzbandrisses als zweite Fußballer-Karriere erwies. „Ich hatte schon fast aufgegeben. Aber dann habe ich neuen Mut geschöpft“, blickt Tim Weinmann zurück, der mit seinen Treffern maßgeblichen Anteil an der jüngeren Erfolgsstory des SV Lemwerder hatte. Nun endet sie. Nicht die Erfolgsstory des SV Lemwerder. Aber die Erfolgsstory des SV Lemwerder mit Tim Weinmann.