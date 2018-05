Nur Lemwerders Steven Holstein (rechts, hier gegen DJK Germania Blumenthal) traf im Heimspiel gegen SC Vahr Blockdiek. (Kosak)

Lemwerder. Das letzte Mal präsentierte sich der SV Lemwerder in der Fußball-Landesliga vor dem Heim-Publikum. Eigentlich wollte der Gastgeber um Trainer Norman Stamer sich mit einem Dreier der 50-Punkte-Marke etwas nähern. Das gelang gegen den SC Vahr Blockdiek nur teilweise – nach 90 Minuten sicherte sich die Elf von der anderen Weserseite vor den nun noch folgenden drei Gastauftritten ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Im Vergleich zum siegreichen Spiel gegen Lesum-Burgdamm (5:0) mussten die Hausherren zum Beispiel auf den 20-Tore-Stürmer Tim Weinmann, Sean Yannik Windhorst, Frank Schach, Sven Kuhlmann und Felix Maas verzichten. Im Vorfeld erwartete der SVL-Coach Stamer eine schwierigere Aufgabe, als zuletzt gegen die „Heidberger“ – und er sollte Recht behalten. Gegen den Achten SC Vahr Blockdiek kamen die stark ersatzgeschwächten Lemwerderaner aber dennoch gut in Partie.

Nach sehenswerter Vorarbeit von Sandro Iacovozzi und Levon Hayrapetyan konnte Lemwerder aber erst in der 34. Minute durch Steven Holstein mit 1:0 in Führung gehen – Holstein hatte schon in Minute zehn eine gute Chance gehabt. Zudem berichtete Stamer von guten Möglichkeiten durch Elvir Jasarevic (12./15.) und Tobias Lange (35.). Auf der anderen Seite hielt der SVL-Keeper Lennart Scholz sein Tor sauber (17./26.). In den zweiten 45 Minuten konnte der Gastgeber, bei dem im Feld auch noch der Torwart Andrzej Miliszewski mitspielte, dann bis zur 63. Minute den 1:0-Vorsprung erfolgreich verteidigen. Dann schlug es aber ein im SVL-Gehäuse, weil die Stadtbremer am vierletzten Spieltag nicht mit leeren Händen nach Hause fahren wollten.

Der Gäste-Spieler Jan Drewing war es letztlich nach einer Ecke, der den SVL-Schlussmann Lennart Scholz per Kopf aus der Nahdistanz einmal überwinden konnte. Zuvor bekam Lemwerder das Spielgerät nicht so richtig aus der Gefahrenzone. Sechs Minuten vor dem Abpfiff hatte „Tobi“ Lange noch eine gute Möglichkeit und kurz vor Ultimo musste der Hausherr noch einmal zittern, dass Vahr Blockdiek nicht noch das 2:1 markierte. „Insgesamt war es ein gerechtes Remis, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr zulegen konnten. Ich bin aufgrund der Kaders aber nicht unzufrieden, dennoch hätten wir das Spiel aber auch gewinnen können“, so Stamer.

Jetzt hat der SV Lemwerder 48 Zähler auf dem Pluskonto. In den restlichen drei Auswärtspartien gegen TV Bremen Walle 1875, SFL Bremerhaven und TSV Melchiorshausen möchten die Stamer-Mannen auf jeden Fall noch mit den fehlenden zwei Punkten die begehrte 50er-Marke knacken.